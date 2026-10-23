México

Beba Montes responde a quienes la critican por preparar el lunch de su hija en redes y defiende su maternidad

La influencer defendió los videos en donde cocina para su hija, habló de los ataques que recibe en redes sociales y reveló cómo enfrenta sus días más complicados

Fuentes periodísticas confirmaron la detención de Beba Montes.
Fuentes periodísticas confirmaron la detención de Beba Montes. (@labebamontes, Instagram)
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Beba Montes respondió sin rodeos a las críticas que recibe en redes sociales por compartir videos en los que prepara el lunch de su hija para llevarlo a la escuela. La creadora de contenido aseguró que disfruta esta etapa frente a las cámaras, aunque sus publicaciones han generado comentarios negativos sobre su manera de ejercer la maternidad. Lejos de dejar de grabar, afirmó que continuará mostrando su rutina familiar con el mismo cariño.

Durante la Yellow Carpet de los Eliot Awards, la influencer fue cuestionada por Infobae México sobre la reacción del público ante sus videos de cocina y las opiniones de quienes ponen en duda sus decisiones como madre. Su respuesta fue contundente: “Siempre se van a meter con la maternidad porque no tienen otra cosa que hacer más que andar jodiendo, la neta”.

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Conocida también por ser la hermana de la actriz Gala Montes, Beba ha ganado visibilidad al compartir aspectos cotidianos de su vida, entre ellos su experiencia como mamá. Su presencia en redes sociales y su participación en el reality Tentados por la Fortuna han contribuido a que más personas conozcan su personalidad. Ahora, sus lunches se han convertido en otro tema de conversación, aunque ella prefiere tomarse las críticas con humor y seguir adelante.

Beba Montes defiende sus lunches y responde a las críticas por su maternidad

(Instagram/ @labebamontes)
(Instagram/ @labebamontes)

Al hablar sobre los videos que comparte preparando la comida de su hija, Beba dejó claro que disfruta mostrar esa faceta de su vida. Para ella, el contenido no se limita a enseñar recetas o combinaciones de alimentos, sino que también permite compartir una situación cotidiana con la que otras madres pueden identificarse.

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“Estoy disfrutando mucho esta etapa como influencer, haciendo mis lunches para la criatura, porque la gente se ataca, pero fuerte, ¿eh?”, comentó. La creadora de contenido se refirió así a las reacciones que despiertan sus publicaciones, en las que muestra cómo resuelve las necesidades del día a día con los ingredientes que tiene disponibles en casa.

En ese sentido, explicó que no pretende presentar una imagen perfecta de la maternidad, sino enseñar una realidad que muchas familias conocen. “De ver una mamá que les enseña lo que es la realidad, ¿no? Que una resuelve con lo que tiene, tres salchichas, una tortilla y dices bueno, y ahora qué le voy a mandar, ¿no?”, expresó. También insistió en que preparar los alimentos de su hija es algo que siempre ha hecho con cariño y que decidió compartirlo porque le gusta ver que otras personas se identifican con sus experiencias. “Entonces lo voy a seguir haciendo con mucho cariño”, sentenció.

“¿A quién vamos a joder? A las mamás”: su respuesta a los comentarios negativos

También abordó la manera en que enfrenta los señalamientos de quienes cuestionan sus decisiones como madre. En lugar de describir las críticas como un obstáculo que le impide disfrutar sus publicaciones, Beba sostuvo que procura no darles demasiada importancia y que encuentra una forma de divertirse con el contenido que comparte.

“Yo creo que se meten y dicen: ‘Ay, ¿a quién vamos a joder? A las mamás’”, declaró al explicar cómo percibe los comentarios negativos. La influencer consideró que la maternidad se convierte con frecuencia en blanco de opiniones ajenas y dejó ver su molestia ante quienes juzgan a otras mujeres por la forma en que crían a sus hijos. Su postura fue clara: no piensa abandonar una actividad que disfruta por las reacciones de desconocidos.

Además, contó que grabar los videos se ha convertido en una experiencia divertida dentro de su hogar. “Yo lo disfruto mucho, ustedes lo han visto cómo grabo, me río en mi casa” , relató. Con esa actitud, Beba dejó claro que los comentarios no han cambiado su intención de continuar publicando sus lunches. Por el contrario, aseguró que seguirá haciéndolo con cariño y que prefiere concentrarse en quienes encuentran algo familiar en sus experiencias.

Beba Montes revela que la terapia y su familia la ayudan a mantenerse fuerte

Entre comentarios y reacciones los seguidores expresaron su emoción por la noticia
La pareja anunció su compromiso a través de las redes sociales Crédito: (Instagram/@labebamontes)

Más allá de la polémica por sus videos, la influencer también habló sobre los momentos difíciles que ha atravesado durante el año y las herramientas que utiliza para cuidar su bienestar emocional. Al ser cuestionada sobre si ha recurrido a la terapia para mantenerse centrada, confirmó que asiste a sesiones dos veces por semana y destacó la importancia de contar con una red de apoyo.

“Pues mira, la terapia es muy importante, dos veces a la semana”, respondió. Después, mencionó el acompañamiento de su familia como uno de los pilares que le han permitido sobrellevar las situaciones complicadas. “La verdad es que dedicarle tiempo a mi familia ha sido lo que me ha mantenido en el centro”, explicó, antes de reconocer que no todos los días han sido sencillos para ella.

Beba también compartió el valor que tiene el apoyo de su pareja en esos momentos. “No te niego, he tenido días muy, muy, muy difíciles”, confesó. Sin embargo, señaló que regresar a casa y escuchar palabras de cariño la ayuda a recordar quién es y a recuperar la perspectiva. Entre las frases que atribuyó a su mujer, recordó: “Preciosa, sabes lo que eres, aquí estás, me recuerda quién soy, lo que hago, eres una excelente mamá”. Así, su respuesta mostró otra faceta de la influencer: detrás de las publicaciones que generan debate, también hay una persona que reconoce sus dificultades y encuentra en la terapia y en su familia un respaldo para continuar.

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