Receta de jalapeños rellenos de camarones: un platillo fácil ideal para compartir con los amigos

Un plato de jalapeños rellenos de camarón envueltos en tocino descansa sobre una mesa de madera junto a rodajas de lima y hierbas frescas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El picante del jalapeño y la suavidad del queso se unen con el sabor marino de los camarones en este aperitivo fácil, jugoso y perfecto para compartir con los amigos.

Estos jalapeños rellenos se sirven calientes, recién salidos del horno.

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Puedes acompañarlos con una salsa de yogur, guacamole, pico de gallo o unas gotas de zumo de lima.

Varios chiles jalapeños rellenos con camarones y envueltos en tiras de tocino horneado reposan alineados sobre una superficie oscura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de jalapeños rellenos de camarones

Son mitades de jalapeño sin semillas, rellenas con camarones salteados, queso crema, cebolla y especias. La técnica principal consiste en cocinar primero el relleno y después gratinar los jalapeños hasta que el queso quede dorado.

Tiempo de preparación

Preparación: 20 minutos.

Cocción: 20 minutos.

Tiempo total: 40 minutos.

Ingredientes

12 jalapeños frescos. 300 g de camarones pelados y limpios. 200 g de queso crema. 100 g de queso rallado para gratinar. 1/2 cebolla. 2 dientes de ajo. 1 cucharada de aceite de oliva. 1 cucharadita de pimentón dulce. 1/2 cucharadita de comino molido. Zumo de 1/2 lima. Sal, al gusto. Pimienta negra, al gusto. Cilantro fresco o perejil, para terminar.

Cómo hacer jalapeños rellenos de camarones, paso a paso

Precalienta el horno a 200 ºC, con calor arriba y abajo. Lava los jalapeños y sécalos bien. Córtalos por la mitad a lo largo. Retira las semillas y las membranas interiores con una cucharilla. Deja algunas semillas si quieres un resultado más picante. Coloca los jalapeños en una bandeja forrada con papel vegetal, con la parte cortada hacia arriba. Pica la cebolla y los ajos muy finos. Corta los camarones en trozos pequeños. Calienta el aceite de oliva en una sartén a fuego medio. Sofríe la cebolla durante 3 minutos, hasta que esté tierna. Añade el ajo y cocina durante 30 segundos. Evita que llegue a dorarse demasiado. Incorpora los camarones, el pimentón, el comino, la sal y la pimienta. Saltea durante 2 o 3 minutos, hasta que los camarones cambien de color. No los cocines en exceso para que el relleno conserve su jugosidad. Retira la sartén del fuego y mezcla los camarones con el queso crema y el zumo de lima. Rellena cada mitad de jalapeño con la mezcla. No presiones demasiado el relleno. Reparte el queso rallado por encima. Hornea durante 15 minutos, hasta que el jalapeño esté tierno y el queso se haya fundido. Gratina durante 2 o 3 minutos, hasta que la superficie quede ligeramente dorada. Vigila el horno durante este último paso para evitar que el queso se queme. Sirve los jalapeños calientes con cilantro fresco o perejil picado.

Una infografía de Infobae detalla el procedimiento para elaborar jalapeños rellenos con camarones salteados, queso crema y una cubierta gratinada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 24 mitades de jalapeño, suficientes para 6 porciones de 4 unidades como aperitivo.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: aproximadamente 270 kcal.

Proteínas: 21 g.

Grasas: 17 g.

Hidratos de carbono: 9 g.

Fibra: 3 g.

Sodio: aproximadamente 520 mg.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda los jalapeños en un recipiente hermético dentro de la nevera durante un máximo de 2 días.

Para recalentarlos, utiliza el horno a 180 ºC durante 8 o 10 minutos. También puedes calentarlos en la freidora de aire durante 4 o 5 minutos.

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No se recomienda congelarlos una vez horneados, ya que el queso crema puede cambiar de textura al descongelarse.