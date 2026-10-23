Receta de jalapeños rellenos de camarones: un platillo fácil ideal para compartir con los amigos

El picante del jalapeño y la suavidad del queso se unen con el sabor marino de los camarones en este aperitivo fácil, jugoso y perfecto para compartir con los amigos.
Estos jalapeños rellenos se sirven calientes, recién salidos del horno.
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Puedes acompañarlos con una salsa de yogur, guacamole, pico de gallo o unas gotas de zumo de lima.
Receta de jalapeños rellenos de camarones
Son mitades de jalapeño sin semillas, rellenas con camarones salteados, queso crema, cebolla y especias. La técnica principal consiste en cocinar primero el relleno y después gratinar los jalapeños hasta que el queso quede dorado.
Tiempo de preparación
- Preparación: 20 minutos.
- Cocción: 20 minutos.
- Tiempo total: 40 minutos.
Ingredientes
- 12 jalapeños frescos.
- 300 g de camarones pelados y limpios.
- 200 g de queso crema.
- 100 g de queso rallado para gratinar.
- 1/2 cebolla.
- 2 dientes de ajo.
- 1 cucharada de aceite de oliva.
- 1 cucharadita de pimentón dulce.
- 1/2 cucharadita de comino molido.
- Zumo de 1/2 lima.
- Sal, al gusto.
- Pimienta negra, al gusto.
- Cilantro fresco o perejil, para terminar.
Cómo hacer jalapeños rellenos de camarones, paso a paso
- Precalienta el horno a 200 ºC, con calor arriba y abajo.
- Lava los jalapeños y sécalos bien. Córtalos por la mitad a lo largo.
- Retira las semillas y las membranas interiores con una cucharilla. Deja algunas semillas si quieres un resultado más picante.
- Coloca los jalapeños en una bandeja forrada con papel vegetal, con la parte cortada hacia arriba.
- Pica la cebolla y los ajos muy finos. Corta los camarones en trozos pequeños.
- Calienta el aceite de oliva en una sartén a fuego medio.
- Sofríe la cebolla durante 3 minutos, hasta que esté tierna.
- Añade el ajo y cocina durante 30 segundos. Evita que llegue a dorarse demasiado.
- Incorpora los camarones, el pimentón, el comino, la sal y la pimienta.
- Saltea durante 2 o 3 minutos, hasta que los camarones cambien de color. No los cocines en exceso para que el relleno conserve su jugosidad.
- Retira la sartén del fuego y mezcla los camarones con el queso crema y el zumo de lima.
- Rellena cada mitad de jalapeño con la mezcla. No presiones demasiado el relleno.
- Reparte el queso rallado por encima.
- Hornea durante 15 minutos, hasta que el jalapeño esté tierno y el queso se haya fundido.
- Gratina durante 2 o 3 minutos, hasta que la superficie quede ligeramente dorada. Vigila el horno durante este último paso para evitar que el queso se queme.
- Sirve los jalapeños calientes con cilantro fresco o perejil picado.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 24 mitades de jalapeño, suficientes para 6 porciones de 4 unidades como aperitivo.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: aproximadamente 270 kcal.
- Proteínas: 21 g.
- Grasas: 17 g.
- Hidratos de carbono: 9 g.
- Fibra: 3 g.
- Sodio: aproximadamente 520 mg.
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Guarda los jalapeños en un recipiente hermético dentro de la nevera durante un máximo de 2 días.
Para recalentarlos, utiliza el horno a 180 ºC durante 8 o 10 minutos. También puedes calentarlos en la freidora de aire durante 4 o 5 minutos.
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No se recomienda congelarlos una vez horneados, ya que el queso crema puede cambiar de textura al descongelarse.
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