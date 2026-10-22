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Gobierno de México anuncia 20 nuevos parques industriales: Sheinbaum resalta avance económico de 3.7%

Suman ya 40 parques industriales de la meta de 100 que tiene prevista a lo largo de su gobierno

Claudia Sheinbaum anuncia inversión en 20 nuevos parques industriales
Claudia Sheinbaum anuncia inversión en 20 nuevos parques industriales
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La presidenta Claudia Sheinbaum anunció 20 nuevos parques industriales en México como parte de su proyecto económico durante su gobierno, lo que representa una inversión de alrededor de 700 millones de dólares y más de 30 mil empleos.

“Es una muy buena noticia”, declaró durante la conferencia de prensa “Mañanera del pueblo” de este 22 de octubre, donde señaló que los proyectos abarcan 4.6 millones de metros cuadrados y se integran a la meta de 100 parques industriales planteada en el Plan México. Con los 20 anuncios, el gobierno federal reportó 40 parques presentados, equivalentes al 40% del objetivo para la administración.

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La presidenta también destacó el comportamiento de la actividad económica. De acuerdo con las cifras que atribuyó al INEGI, afirmó que la economía creció 3.7% entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026, mientras que el avance mensual de agosto a septiembre fue de 0.1%.

Plan México suma 40 parques industriales para aumentar economía

La presidenta ubicó los nuevos desarrollos en la frontera norte, en Coahuila y Nuevo León; en Ciudad de México y Estado de México, con vinculación al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA); en Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro, dentro del Bajío; además de Baja California.

“Estamos entrando al tercer año de gobierno y ya se cumplió el 40% de la meta o está por cumplirse el 40% de la meta”, sostuvo Sheinbaum al agradecer a los empresarios participantes por la inversión.

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La subsecretaria de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, Ximena Escobedo Juárez, indicó que los parques anunciados se distribuyen en ocho entidades federativas y 17 municipios. Explicó que el compromiso establecido en el Plan México es concluir el sexenio con 100 nuevos proyectos de este tipo.

Escobedo Juárez recordó que en febrero se presentó un primer bloque de 20 parques industriales. Con la nueva entrega, dijo, el número de desarrollos anunciados asciende a 40.

Prevén inversión y empleo en nuevos parques industriales

El presidente del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP), David O’Donnell, afirmó que los nuevos proyectos ya operan y forman parte de una red enfocada en atraer empresas, fortalecer cadenas de suministro y abrir plazas de trabajo.

O’Donnell señaló que la asociación reúne a 143 afiliados en 28 estados, con 493 parques industriales que albergan a 4 mil empresas y generan 3.8 millones de empleos. También mencionó que sus asociados participan en sectores como autopartes, electrónica, dispositivos médicos, industria aeroespacial, maquinaria industrial y equipos electrónicos.

El representante empresarial sostuvo que los parques industriales deben traducirse en oportunidades laborales, capacitación y desarrollo regional. “Cuando México produce, México prospera”, afirmó.

Sheinbaum señaló que, además de los parques integrados a la AMPIP, existen otras inversiones en desarrollo en el país. Añadió que los polos de desarrollo para el bienestar, cuya coordinación corresponde a la subsecretaria Escobedo Juárez, presentan avances y podrían exponerse en otra conferencia.

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