Tren Maya y Aduanas de México buscan a personas para trabajar en vacantes disponibles en varios estados: requisitos y cómo aplicar

Tren Maya y ANAM abren procesos de contratación simultáneos en octubre de 2026. (Gobierno de México)

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El Tren Maya y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) abren convocatorias de empleo 2026 dirigidas a profesionistas y recién egresados que buscan incorporarse al sector público, con vacantes distribuidas en varios estados del país y plazos de postulación activos durante las próximas semanas.

Tren Maya ofrece vacantes de ingeniería en cinco estados del sureste

Tren Maya S.A. de C.V. abrió su Convocatoria Pública y Abierta 2026 dirigida a profesionistas con grado académico de nivel superior en 15 especialidades de ingeniería.

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Las vacantes cubren Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas, los cinco estados donde opera el proyecto ferroviario.

Ambos procesos advierten que el reclutamiento es gratuito y que no debe pagarse a intermediarios. (Tren Maya)

Las carreras que participan incluyen electrónica, electromecánica, eléctrica, mecánica, mecatrónica, telecomunicaciones, mecánica automotriz, industrial, mantenimiento industrial, sistemas ambientales, seguridad e higiene, logística y transporte, transporte y ferroviaria.

La empresa no especifica el número de plazas disponibles por carrera ni por estado, por lo que la asignación final depende de las necesidades de cada área solicitante.

Los requisitos para postularse al Tren Maya

Entre las condiciones figuran ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos, no contar con sentencia firme por algún delito, no ser deudor alimentario moroso y no estar inhabilitado para el servicio público.

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También se exige ser originario de alguno de los cinco estados mencionados y contar con título, cédula profesional o certificado que acredite el nivel escolar.

Las vacantes de Tren Maya no requieren edad límite, a diferencia de las de la ANAM. REUTERS/Daniel Becerril

Cómo y cuándo enviar la solicitud al Tren Maya

La empresa recibirá currículums hasta el 31 de diciembre de 2026, hora de la Ciudad de México.

Los interesados deben enviar su CV actualizado al correo reclutamiento@trenmaya.gob.mx, con copia a coordgralrh.tm@trenmaya.gob.mx, de acuerdo con la convocatoria oficial.

En el asunto debe escribirse “Convocatoria 2026” junto con el nombre de la carrera, y el archivo debe nombrarse con el nombre completo en mayúsculas acompañado de la especialidad, en formato PDF con el comprobante de estudios.

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Los aspirantes deben presentar documentación en copia física y digital en ambos procesos. (Tren Maya)

La recepción de documentos opera de lunes a viernes, de las 9:00 a las 18:00 horas.

La convocatoria completa puede consultarse en el sitio oficial de Tren Maya, disponible en el enlace https://www.trenmaya.gob.mx/.

El proceso de selección del Tren Maya incluye evaluación médica

El proceso contempla una entrevista con Recursos Humanos y el área solicitante, evaluación médica a cargo de la empresa, y la entrega de un expediente de 23 documentos que incluye acta de nacimiento, INE, CURP, constancia de antecedentes no penales federales y estado de cuenta de Afore, entre otros.

También se solicita constancia de situación fiscal y acuse del trámite de e.firma vigente.

La convocatoria cubre Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tren Maya advierte que todo el proceso de reclutamiento, selección e ingreso es gratuito y que la comunicación oficial se realiza únicamente por canales institucionales.

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ANAM abre registro para oficiales de comercio exterior en las 50 aduanas del país

La ANAM lanzó la convocatoria para integrar una nueva generación de oficiales de comercio exterior en las 50 aduanas del país.

El registro estará disponible del lunes 26 de octubre al viernes 6 de noviembre de 2026 a través del portal oficial de la dependencia.

El registro inicia el 26 de octubre y cierra el 6 de noviembre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El puesto contribuye, según la propia agencia, a una operación aduanera eficiente mediante la verificación del cumplimiento de las normas que regulan la entrada y salida de personas, mercancías y medios de transporte del territorio nacional.

Quiénes pueden aplicar a la convocatoria de la ANAM

La convocatoria está dirigida a jóvenes mexicanos de entre 22 y 25 años, recién egresados de licenciatura en comercio exterior, negocios internacionales, relaciones internacionales, derecho, economía, administración, logística, ingeniería industrial o áreas afines.

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Se exige nivel básico de inglés acreditado con constancia, TOEFL u otro documento equivalente.

El rango de edad permitido va de los 22 a los 25 años. REUTERS/Victor Medina

Entre los requisitos adicionales se encuentran gozar de salud física y mental compatible con funciones operativas, no hacer uso de sustancias psicotrópicas o estupefacientes, y tener disponibilidad para laborar en cualquiera de las 50 aduanas del país, ya sean fronterizas, marítimas o interiores.

Qué funciones desempeña un oficial de comercio exterior

El puesto realiza funciones de inspección documental y física de mercancías, equipajes y medios de transporte, atención a personas usuarias, identificación de riesgos y manejo de sistemas institucionales.

Las jornadas se organizan en turnos matutinos, vespertinos y nocturnos según la aduana y las necesidades operativas.

El puesto incluye inspección documental y física de mercancías y pasajeros. (ANAM)

La ANAM precisa que la participación no garantiza contratación, ya que la incorporación depende de la disponibilidad presupuestal, la existencia de plazas y las necesidades institucionales.

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Participar en el proceso tampoco genera un derecho laboral adquirido para los aspirantes.

Documentos necesarios para el expediente de postulación

El expediente requiere acta de nacimiento con código QR, Constancia de Situación Fiscal actualizada, CURP, identificación oficial vigente, comprobante de domicilio no mayor a tres meses, estado de cuenta con CLABE interbancaria y currículum con firma autógrafa.

También se pide una carta compromiso de permanencia mínima en la institución.

Según la aduana, puede pedirse licencia de conducir o certificado médico adicional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la etapa y la aduana de adscripción, la ANAM puede solicitar documentación adicional como carta de no antecedentes penales, certificado médico, certificado de tipo sanguíneo y licencia de conducir vigente.

La convocatoria completa, con requisitos y formatos, está disponible en el sitio oficial de la ANAM, disponible en el enlace https://www.anam.gob.mx/.

El cronograma completo del proceso de selección de la ANAM

El calendario contempla la publicación de la convocatoria del lunes 19 al viernes 30 de octubre, el registro y recepción de documentos del 26 de octubre al 6 de noviembre, y la validación documental del 27 de octubre al 6 de noviembre.

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La formación inicial para los seleccionados ocurre del 23 de noviembre al 4 de diciembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las evaluaciones se realizan el 7 de noviembre, seguidas de la formación inicial del 23 de noviembre al 4 de diciembre.

El dictamen de selección se emite el 11 de diciembre y la integración administrativa ocurre del 11 al 15 de diciembre.