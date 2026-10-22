Portazo en el concierto de Paulo Londra en CDMX: fans derriban rejas en el Monumento a la Revolución

Cientos de personas se concentran en la explanada del Monumento a la Revolución en la Ciudad de México ante la presentación del cantante Paulo Londra. (Selene Miranda/Infobae México)

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El Monumento a la Revolución de la Ciudad de México fue escenario este miércoles de la presentación de Paulo Londra, quien eligió la explanada del recinto para dar a conocer en vivo los primeros temas de su tercer álbum de estudio, entre CIELOS. La jornada, convocada como un encuentro gratuito, terminó por convertirse en un concierto masivo que desbordó los accesos y derivó en un portazo confirmado de primera mano por Infobae, quienes estuvimos en el evento.

El recinto, con capacidad para albergar a cerca de 80 mil personas, registró una afluencia estimada en más de la mitad de ese aforo. Esa cifra, calculada sobre la capacidad total del Monumento, explica la saturación de los accesos y los cierres de circulación que se vivieron alrededor de la plaza durante toda la tarde y la noche del evento.

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Un cantante actúa en el escenario con iluminación azul junto a una toma circular que documenta la aglomeración de asistentes en el recinto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La convocatoria y la espera del público

Un camarógrafo filma a un hombre ubicado tras una cabina con el nombre de Paulo Londra en un escenario con luces azules. (Selene Miranda/Infobae)

Desde las cuatro de la tarde, la gente comenzó a congregarse alrededor del escenario elevado, instalado a un costado de la edificación. El punto de encuentro, difundido días antes por el propio artista en sus redes sociales, fijó la cita a las 17:30 horas en la explanada del monumento.

Durante la primera hora, un DJ animó el ambiente con presentaciones variadas antes de dar paso a los clásicos de Londra, que pusieron a corear a la multitud congregada. Entre el público se mezclaron niñas, niños, jóvenes y adultos, todos reunidos en torno a los accesos enrejados que rodeaban el escenario.

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El perfil de los asistentes reflejó el alcance masivo de la convocatoria. La espera, que para algunos se extendió por cerca de dos horas, fue acompañada de música y cánticos que anticiparon el ambiente de concierto que terminaría por consolidarse minutos antes de la aparición del artista.

Una multitud de personas se reúne en la Plaza de la República, frente al Monumento a la Revolución en la Ciudad de México, durante una presentación musical de Paulo Londra. Los asistentes se encuentran de pie frente al escenario, algunos con los brazos en alto y grabando con dispositivos móviles, mientras se observan las estructuras y edificios circundantes de la zona.

El portazo en los accesos

Cientos de personas se congregan en una calle urbana frente a edificios de oficinas y carteles publicitarios. (Selene Miranda/Infobae)

Lo que comenzó como una jornada de entrada controlada se transformó en un portazo. Las filas organizadas en torno a las rejas se diluyeron conforme avanzaba la tarde, hasta que cientos de personas se adelantaron y derribaron las vallas que impedían el paso hacia la zona cercana al escenario.

El hecho fue confirmado de primera mano por asistentes que presenciaron y registraron el momento con material gráfico propio. Las imágenes documentan el instante exacto en que el público rompió el cerco de seguridad y avanzó hacia el frente del escenario.

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La seguridad del evento controló la situación sin mayores incidentes. El hecho de que el espacio disponible fuera amplio evitó que el episodio se tornara más drástico: las rejas fueron recorridas hacia zonas más adelante conforme la afluencia seguía en aumento.

El avance del público generó momentos de tensión entre quienes esperaban su turno en las filas delanteras. Varios asistentes manifestaron molestia por haber esperado cerca de dos horas, mientras parte del público se adelantaba hacia la zona frontal en los minutos previos al inicio de la presentación.

El cantante Paulo Londra sonríe sobre un escenario junto a un acompañante con micrófono frente a una estructura de piedra. (Selene Miranda/Infobae)

Cierres viales y comercio ambulante

La magnitud de la concentración llevó a que la circulación vehicular en torno al Monumento quedara interrumpida. Los asistentes ocuparon las calles aledañas al recinto, lo que derivó en cierres que se mantuvieron mientras duró el evento.

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El ambiente callejero se completó con la presencia de vendedores ambulantes, que ofrecieron gorras, sudaderas y carteles alusivos al artista entre la multitud que esperaba el inicio del show. A pesar de la aglomeración y los cierres, la jornada se desarrolló con calma generalizada.

El cantante Paulo Londra interpreta una canción junto a su equipo técnico frente a una construcción de piedra durante una presentación al aire libre. (Selene Miranda/Infobae)

La presentación en vivo y el nuevo álbum

El cantante Paulo Londra realiza una presentación musical al aire libre frente al Monumento a la Revolución en la Ciudad de México. En el lugar se observa una estructura con iluminación azul y efectos de humo, mientras el público presente graba la actuación con teléfonos móviles.

Londra subió al escenario para presentar los primeros temas de entre CIELOS, su tercer álbum de estudio, publicado ese mismo miércoles bajo el sello Dale Play Records. El material reúne diez canciones con una duración total de 26 minutos y 41 segundos, producidas por Tiano y Lisan Beat, sin colaboraciones de otros artistas.

El tracklist completo del disco incluye, en orden: “No Pain No Gain”, “No Vale”, “Highlights”, “Angelical”, “Alucinaciones”, “El Salvador”, “Hazme el Favor”, “Hasta que Llegue Yo”, “Me Asfixia la Ciudad” y “Maquinándome”. Los dos sencillos que anticiparon el lanzamiento fueron “Me Asfixia la Ciudad”, publicado el 12 de agosto, y “Highlights”, estrenado el 30 de septiembre.

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Durante su paso por el escenario, el artista interpretó varios de estos temas ante el público congregado en la explanada. Entre ellos destacó “Angelical”, que interpretó dos veces para complacencia de sus seguidores, en uno de los momentos de mayor respuesta de la noche.

Problemas con el escenario

El cantante Paulo Londra realiza una presentación en vivo en la explanada del Monumento a la Revolución en la Ciudad de México.

Entre los aspectos negativos de la jornada se señaló la iluminación del evento, que apuntaba directamente hacia el público con luces de alta intensidad. Esta disposición dificultó en varios momentos la visibilidad de los asistentes ubicados frente al escenario.

A esto se sumó la posición del escenario, instalado en una zona lateral del Monumento. Esa ubicación generó que la aglomeración se concentrara de forma desigual y que la visibilidad general del show se viera más limitada por las condiciones del espacio disponible.

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La carrera del artista

El cantante Paulo Londra permanece de pie sobre una tarima frente a una edificación de piedra mientras un camarógrafo registra la escena. (Selene Miranda/Infobae)

Paulo Londra, cantante argentino oriundo de Córdoba, llega a este lanzamiento tras consolidar una gira que lo llevó por distintos países durante 2026. entre CIELOS es el sucesor de Back to the Game, su segundo álbum de estudio editado en 2022.

Antes de su paso por la Ciudad de México, el artista se presentó en Querétaro, Mérida, Puebla y Monterrey, con fechas que agotaron entradas en cuestión de minutos. Su itinerario de 2026 también incluyó presentaciones en Estados Unidos, Colombia, Chile y Perú.

En Perú, Londra hizo historia al convertirse en el primer artista argentino en agotar las entradas del Estadio Nacional, con una convocatoria de cerca de 46 mil personas. Tras su paso por el Monumento a la Revolución, el cantante tiene previsto su regreso a Argentina con un show programado para el 28 de noviembre en el Movistar Arena de Buenos Aires.

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