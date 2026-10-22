Lester Martínez explica por qué la pelea Canelo vs Mbilli es un 50-50: “Todo puede pasar”

Tras defender el cinturón interino del CMB, Lester Martínez quedó a la espera de la definición entre Canelo Álvarez y Christian Mbilli en la división supermediano. (Captura de pantalla)

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Las predicciones para la pelea entre Canelo Álvarez y Christian Mbilli por el título supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) del próximo 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita, continúan a pocos días de la función, pues en una reciente entrevista, Lester Martínez, campeón interino del mismo organismo, dio su pronóstico.

En diálogo con ESPN Digital, Martínez afirmó que conoce a los dos boxeadores y anticipó una pelea pareja, con un 50-50 de posibilidades. El guatemalteco ya se enfrentó a Mbilli el año pasado y mantiene una amistad con Terence Crawford, quien venció a Canelo Álvarez.

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Estamos a semanas para ver el combate entre Saúl Canelo Álvarez y Christian Mbilli por el título mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), y la cartelera de peleas preliminares para el 31 de octubre (X@ringmagazine)

“Ya conozco a uno y también conozco a alguien que le ganó a Canelo. Son dos estilos muy diferentes, con inteligencia boxística diferente y un boxeo distinto. Pero mi veredicto es un 50-50. Todo puede pasar”.

La experiencia favorecerá a Canelo, según Lester Martínez

En la misma charla, Martínez aseguró que aunque Canelo llegue tras haber sufrido una derrota, la experiencia que tiene será determinante para salir con el brazo en alto. Sin embargo, el guatemalteco también destacó que la presión y la cantidad de golpes que tira Mbilli arriba del ring lo podrían favorecer el día del combate.

“Saúl, aunque haya perdido su última pelea cuando llegue su siguiente combate puede estar por encima del cien por ciento de lo que estaba preparado. Eso puede pasar. No es que menosprecie a Mbilli, pero la experiencia de Saúl, por todos los rivales con los que ha peleado, le ayuda. Por otro lado, la presión y la cantidad de golpes de Mbilli también lo favorecen”.

El tapatío cuenta con más de 15 años de carrera profesional y se ha enfrentado a todo tipo de rivales y estilos de boxeo. A sus 35 años de edad, suma un récord casi perfecto de 63 victorias, 39 de ellas por la vía del nocaut, 2 empates y 3 derrotas.

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Por su parte, Christian Mbilli, de 31 años, y con una experiencia menor, se mantiene invicto con un récord de 29 victorias, 24 de ellas por la vía del nocaut, ninguna derrota y un solo empate, que precisamente fue contra Lester Martínez.

Canelo Álvarez se prepara para regresar al cuadrilátero (IG/ @canelo)

¿Cómo llega Canelo y Lester Martínez?

Canelo llega al combate luego de haber perdido su campeonato indiscutido de las 168 libras ante Terence Crawford el pasado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium. Anterior a este combate, el tapatío le ganó a William Scull en territorio árabe donde recuperó el cinturón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), y el campeonato indiscutido de la división.

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Aunque su trayectoria en el boxeo ya está consolidada, los resultados agridulces del jalisciense y la cirugía de codo a la que se sometió el año pasado convierten su pelea contra Mbilli en una ocasión para reivindicarse y ratificar que permanece entre la élite del deporte.

Canelo Álvarez peleará contra Christian Mbilli el próximo 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita (X@Canelo)

Por su parte, Mbilli llega tras haber empatado contra Lester Martínez el pasado 13 de septiembre en la misma cartelera donde peleó Canelo contra Crawford. El guatemalteco y el francés protagonizaron una pelea muy intensa que se terminó en empate por decisión dividida con tarjetas 97-93, 96-94, y 95-95.

Lester Martínez y su amistad con Crawford

Lester Martínez, boxeador guatemalteco de peso supermediano, construye una relación cercana con Terence Crawford dentro del equipo de Brian McIntyre en Omaha, Nebraska. El guatemalteco entrena desde hace más de tres años en B&B Sports Academy y ha trabajado como sparring del estadounidense en distintos campamentos.

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La amistad también se refleja fuera del gimnasio. Crawford se ha referido públicamente a Martínez como “mi hermano” y ha respaldado sus aspiraciones por una oportunidad de campeonato. El púgil guatemalteco sostiene que ambos se exigen durante las sesiones de sparring y que la convivencia con el excampeón indiscutido le permite aprender sobre técnica, disciplina y competitividad.