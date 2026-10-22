“¿Qué tendría de malo?”: Sheinbaum desmiente gira de AMLO y acusa de “fraude informativo”

En la conferencia matutina, la titular del Ejecutivo sostiene que el comunicador es el origen del señalamiento, luego del cuestionamiento de su gobierno a los cobros de una compañía sin contrato vigente

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La presidenta Claudia Sheinbaum negó este día en su conferencia matutina que el expresidente Andrés Manuel López Obrador vaya a realizar una gira nacional entre febrero y abril de 2027. Fue tajante: “Es falso”.

La mandataria respondió así a una pregunta de una persona reportera. Esta le planteó que circulan versiones que presentan como fechas confirmadas de la gira. También se afirma que Morena la financiaría y que la oposición ya habría desistido de impugnarla, por tratarse de un ciudadano que promociona un libro.

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“No tengo ninguna información de que el presidente López Obrador vaya a hacer una gira”, dijo. Añadió que “no va a hacer la gira”.

“¿Qué tiene de malo?”: el ejemplo de Calderón en Chihuahua

Los expresidentes mexicanos Vicente Fox y Felipe Calderón asisten y aplauden en un evento político, acompañados por otros simpatizantes que también aplauden y graban la escena con sus teléfonos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sheinbaum planteó además un supuesto: ¿y si el exmandatario decidiera hacerla? Su respuesta fue una pregunta: “¿Qué tiene de malo?”.

Para sustentar su postura, recordó que el expresidente Felipe Calderón acudió a apoyar a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. Según la presidenta, se trata de un exmandatario ejerciendo su actividad.

La mandataria insistió en que, aun si hubiera una gira, no habría nada cuestionable. Reiteró, sin embargo, que no está prevista.

“Es un fraude informativo”, afirma la presidenta

Durante su conferencia matutina, la mandataria afirma que carece de información sobre los recorridos previstos entre febrero y abril y descarta que Morena cubra actividades para promover el libro Grandeza

La jefa del Ejecutivo fue más allá de la desmentida puntual. Aseguró que existe “una cantidad de mentiras” en medios y redes sociales. Según dijo, no se explican solo por la falta de información.

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“Tienen un objetivo”, sostuvo. Ese objetivo, a su juicio, es debilitar al movimiento que representa mediante lo que calificó como “fraude informativo”.

Sheinbaum lanzó también una pregunta sobre lo que ocurrirá más adelante: “¿Qué van a decir?” si en un año López Obrador no ha hecho gira. Respondió que, en su opinión, quienes lo afirmaron “con toda certeza” lo habrán olvidado.

La presidenta aseguró que “llega un momento” en que las versiones resultan “absurdas”.

“Se afirma que usted está enterada”

Durante el intercambio, la persona reportera insistió en que se afirma que la presidenta está enterada de la gira. Sheinbaum respondió entre risas: “¿Qué quieren que les diga?”. Calificó de “impresionante” la cantidad de mentiras y ficciones que, dijo, se difunden.

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El señalamiento a Loret de Mola y el “detector de mentiras”

La señalamiento directo a un periodista y la invocación de un "detector de mentiras" institucional revelan la tensión creciente entre la administración federal y ciertos sectores de los medios de comunicación privados- crédito @CarlosLoret/X

La mandataria atribuyó el origen de la versión al periodista Carlos Loret de Mola: “lo puso Loret de Mola, hay que decirlo, esto de la gira”.

Recordó que, en una conferencia previa, se habló de una empresa que, según dijo, “cobraba tres veces lo que debía” y que ya no tiene contrato. Sostuvo que hubo molestia por ese señalamiento y se preguntó: “¿Por qué se enojan si es la verdad?”.

También mencionó que la mañanera cuenta con una sección de “detector de mentiras” y que se recuperará el derecho de réplica.

Cerró señalando que, “afortunadamente”, existe la conferencia matutina. Añadió que lo más importante es el trabajo diario “por el bienestar del pueblo”.

Contexto: el libro <i>Grandeza</i> y el retiro de AMLO

Sheinbaum señala al periodista Carlos Loret de Mola como origen de la difusión y anuncia que la mañanera recuperará el derecho de réplica junto con su sección detector de mentiras | captura de pantalla)

López Obrador reapareció a finales de noviembre de 2025 mediante un video para presentar su libro Grandeza, tras más de un año de retiro. En ese mensaje aseguró que su retiro de la vida política es real, en medio de especulaciones sobre una posible gira nacional. Sobre una eventual gira o un regreso a la política, el expresidente dijo que no era su intención.

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Antes, Sheinbaum había declarado que respetaba la decisión de López Obrador de mantenerse fuera de la vida pública. Lo dijo cuando se le preguntó si lo visitaría en Palenque, Tabasco.

Claves de la declaración

Negativa total: Sheinbaum asegura que no tiene información de una gira y que “no va a hacer la gira”.

Sin objeción de fondo: afirma que, de hacerla, no habría “nada de malo”.

Señalamiento: atribuye la versión a una estrategia para “debilitar al movimiento”.

Mecanismos de respuesta: menciona el “detector de mentiras” y el derecho de réplica en la mañanera.