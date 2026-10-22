Penta Zero Miedo presume su amor por Pachuca y magno evento de la WWE en México: “Se viene algo muy chido”

(X / Pachuca Oficial)

Guardar

La posibilidad de que WWE prepare un espectáculo de mayores dimensiones en México volvió a generar expectativa entre los aficionados a la lucha libre. Penta Zero Miedo compartió un adelanto sobre esta posibilidad durante una conversación con Erik Lira, futbolista de Cruz Azul, en su visita al Estadio Hidalgo para presenciar el encuentro entre Pachuca y La Máquina.

El luchador mexicano acudió como invitado del conjunto hidalguense y aprovechó la ocasión para lucir la camiseta de los Tuzos, equipo del que se ha declarado seguidor. Sin embargo, su presencia no solamente llamó la atención por su afición al futbol, sino también por la información que compartió acerca de los planes que podría tener la empresa estadounidense para el próximo año.

PUBLICIDAD

De acuerdo con lo que comentó a Lira, quien también sigue de cerca el mundo de la lucha libre, existe la posibilidad de que WWE organice en México un evento de mayor magnitud que el presentado anteriormente.

¿Qué dijo Penta Zero Miedo sobre WWE en México?

(Captura de pantalla)

Durante su encuentro con el mediocampista celeste, Penta habló sobre la respuesta que tuvo la reciente presencia de WWE en territorio mexicano y dejó entrever que la compañía podría buscar una nueva experiencia para el público nacional.

“Y como vieron el impacto que estuvo chido. Eh, hablé con unos de ahí y me dijeron que posiblemente se haga algo el año que viene, algo más grande que lo que hicieron esta vez”, le dijo Penta a Erik Lira.

Las palabras del enmascarado despertaron interés debido a la posibilidad de que la empresa estadounidense contemple una función de mayor escala durante 2027.

No obstante, el luchador se refirió a una posibilidad que le comentaron algunas personas vinculadas con la organización. Hasta el momento, con base en esta declaración, no se puede considerar que exista un anuncio oficial sobre la fecha, la sede o el formato de un próximo espectáculo.

PUBLICIDAD

Por ello, sus palabras representan una pista sobre lo que podría ocurrir, pero no una confirmación de que WWE ya tenga definido un evento de esas características en México.

Erik Lira también es aficionado a la lucha libre

(Captura de pantalla)

La conversación entre ambos deportistas también dejó ver el interés que el futbolista de Cruz Azul tiene por la lucha libre profesional.

Lira aprovechó la oportunidad para acercarse a Penta y tomarse fotografías con él, al igual que Andrés Gudiño. El propio club cementero compartió imágenes del encuentro a través de sus redes sociales.

Durante la charla, el mediocampista le confesó al gladiador mexicano que asistió a Triplemanía 34, función celebrada en la Ciudad de México. El comentario permitió que ambos conectaran a partir de su interés por este espectáculo deportivo.

PUBLICIDAD

La coincidencia resulta llamativa porque, aunque Lira representa a Cruz Azul y Penta acudió al estadio para apoyar al Pachuca, los colores de sus respectivos equipos no impidieron que compartieran un momento relacionado con la lucha libre.

México, un mercado importante para WWE

La posibilidad de organizar un espectáculo más grande en el país alimenta las expectativas de los seguidores mexicanos, quienes mantienen una estrecha relación con WWE y sus principales figuras.

Penta Zero Miedo se ha consolidado como uno de los representantes nacionales más reconocidos en el ámbito internacional. Su trayectoria le ha permitido acercarse a públicos de distintos países y convertirse en una figura relevante para los aficionados mexicanos que siguen la lucha libre estadounidense.

PUBLICIDAD

Por ahora, sus declaraciones no permiten establecer si el proyecto contemplaría una función especial, un evento de gran formato o una presentación con características distintas a las anteriores.

Lo que sí quedó sobre la mesa es la posibilidad de que WWE busque superar el impacto de su visita previa a México. Mientras se espera información oficial, los comentarios de Penta ofrecen un motivo más para que los seguidores estén atentos a los próximos anuncios de la empresa.