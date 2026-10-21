Katia Itzel vuelve a ser blanco de críticas por anular el “gol del torneo” en el partido entre Atlante y Juárez

Katia Itzel García anuló el gol de media cancha que Martín Sarrafiore marcó para el Atlante ante FC Juárez (REUTERS)

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Katia Itzel García anuló el gol de media cancha que Martín Sarrafiore marcó para el Atlante ante FC Juárez el día de ayer y quedó bajo cuestionamientos durante un partido que terminó con triunfo de los Potros por 1-0 en Ciudad Juárez.

La jugada ocurrió al minuto 29, cuando el mediocampista argentino recuperó el balón en el círculo central, levantó la mirada y lanzó un disparo de zurda desde atrás de la línea de medio campo. El remate superó al portero Sebastián Jurado y entró a la portería de Bravos.

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Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Toluca - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - September 26, 2026 Cruz Azul's Carlos Rodriguez remonstrates with referee Katia Itzel Garc

El VAR llamó a Katia Itzel para revisar la acción previa al disparo. Las repeticiones mostraron que Sarrafiore se ayudó con la mano al recuperar la pelota, por lo que la silbante invalidó la anotación.

El gol había provocado la celebración de los jugadores del Atlante, que corrieron a abrazar al argentino tras el remate. La revisión cambió el curso de la jugada y dejó sin efecto una anotación que parecía encaminada a convertirse en una de las más llamativas del Apertura 2026.

Juárez intentó reaccionar pero no pudo

La acción generó reclamos en la cancha. Un integrante del cuerpo técnico de FC Juárez protestó ante Katia Itzel García, pese a que la determinación beneficiaba a los Bravos.

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El reclamo reflejó la tensión que generó la revisión. Atlante había encontrado una vía para romper un encuentro con pocas llegadas claras, mientras FC Juárez buscaba sostener el empate frente a su afición.

El equipo de la frontera tuvo opciones para adelantarse, pero no logró superar a Óscar Jiménez. Atlante resistió durante el resto del partido y mantuvo el marcador en cero hasta el tramo final.

Soccer Football - Liga MX - Atlante v America - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 24, 2026 Referee Katia Itzel Garcia gestures REUTERS/Eloisa Sanchez

Atlante define el partido con un gol de Nico Carrera

El gol que sí contó llegó al minuto 75. Nico Carrera aprovechó un servicio de Sarrafiore y conectó un cabezazo que pegó en el travesaño antes de cruzar la línea de meta.

La anotación definió el encuentro a favor de Atlante y dio valor a la asistencia del mediocampista argentino, quien antes había visto anulado su disparo desde media cancha. Los Potros se llevaron los tres puntos en su visita a Ciudad Juárez.

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El triunfo permitió al conjunto azulgrana cortar una racha de dos derrotas consecutivas. Atlante mantiene una posibilidad de alcanzar puestos de Liguilla.

FC Juárez se quedó sin recompensa en casa. El resultado dejó a los Bravos como los primeros eliminados del Apertura 2026 durante la fase regular, tras una jornada de media semana con cuatro partidos programados. La actuación de García concentró la atención por la decisión de anular el remate de Sarrafiore.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group F - Tunisia v Netherlands - Kansas City Stadium, Kansas City, Missouri, U.S. - June 25, 2026 Referee Katia Itzel Garcia signals REUTERS/Siphiwe Sibeko

Otra polémica para Katia Itzel

Aunque el reglamento respalda la sanción por una infracción en la misma fase ofensiva, la revisión generó críticas entre aficionados que cuestionaron que el balón también había tocado el muslo del argentino.

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La polémica más reciente de Katia Itzel antes del duelo entre Bravos y Potros ocurrió el 26 de septiembre, durante el empate 3-3 entre Cruz Azul y Toluca. Antonio Mohamed cuestionó su actuación al considerar que se perdonaron expulsiones a jugadores celestes y declaró que, con “un árbitro normal”, su equipo habría ganado. El técnico de los Diablos también afirmó que García “no está a la altura” y “no entiende el juego”, dichos que provocaron señalamientos por su posible carga sexista. La Comisión de Árbitros no informó una sanción contra la silbante, aunque García no apareció en las designaciones de la Jornada 11.