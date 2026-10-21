México

Visa de turista de Estados Unidos sube de precio en México: cuánto pagarás en pesos

La tarifa de la visa B1/B2 se mantiene en 185 dólares, pero la Embajada de Estados Unidos actualizó el monto que los solicitantes deben pagar en moneda mexicana

Ilustración de una balanza con un pasaporte mexicano, una visa, un billete de un dólar y varios fajos de billetes de pesos.
La tarifa de la visa estadounidense continúa en 185 dólares, pero su equivalente en pesos aumentó debido al tipo de cambio. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El aumento del dólar frente al peso ya tiene un efecto directo para los mexicanos que buscan tramitar una visa de turista B1/B2 para viajar a Estados Unidos, luego de que la Embajada estadounidense actualizó el monto que deben pagar los solicitantes en moneda nacional.

Aunque la tarifa establecida por el Gobierno de Estados Unidos se mantiene en 185 dólares para las personas de 15 años en adelante, el monto equivalente en pesos aumentó de 3 mil 330 a 3 mil 515 pesos.

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Para los menores de 15 años, el costo pasó de 270 a 285 pesos, de acuerdo con la actualización aplicada para los pagos realizados a través de los bancos autorizados en México, Citibanamex y Scotiabank.

El ajuste no significa que Estados Unidos haya incrementado nuevamente la tarifa en dólares. El Departamento de Estado elevó en 2023 el costo de las visas de visitante por negocios o turismo, incluidas las B1/B2, de 160 a 185 dólares.

¿Por qué aumentó el precio de la visa en pesos?

La diferencia actual responde al tipo de cambio utilizado para determinar el monto que los solicitantes deben cubrir en moneda mexicana.

Mapa conceptual: Costo de la visa B1/B2 y el tipo de cambio

El aumento del dólar y el costo de la visa B1/B2

Da clic en cada punto para conocer los detalles

La tarifa en dólares no cambió, pero el pago en pesos sí aumentó por el tipo de cambio
24 de agosto
$3,330
20 de octubre
$3,515
Tarifa y tipo de cambio
El Gobierno de Estados Unidos mantiene la tarifa de la visa B1/B2 en 185 dólares para personas de 15 años en adelante. El Departamento de Estado elevó este costo desde 160 a 185 dólares en 2023, y desde entonces no ha vuelto a subir en moneda estadounidense.
El monto en pesos no se mueve a diario: solo se actualiza cuando hay una variación importante en el tipo de cambio. El 20 de octubre el dólar se ubicó en 18.42 pesos, frente a los 16.90 pesos registrados el 24 de agosto, una diferencia de 1.52 pesos por dólar.
Abigail Arredondo, gestora de Visas Juaritos, explica que el monto en pesos suele mantenerse durante semanas o meses y solo se ajusta cuando el tipo de cambio presenta una variación relevante, no con cada fluctuación diaria del mercado.
Montos actualizados
El costo pasó de 3,330 a 3,515 pesos, un incremento de 185 pesos, manteniendo la tarifa de 185 dólares.
El costo pasó de 270 a 285 pesos, un aumento de 15 pesos, correspondiente a la tarifa reducida de 15 dólares para este grupo de edad.
La cuota corresponde al procesamiento de la solicitud y debe pagarse antes de programar la cita. La Embajada estadounidense señala que el pago no se reembolsa, incluso si la visa es negada.
Pago y entrega
El pago se realiza en efectivo a través de los bancos autorizados en México: Citibanamex y Scotiabank, usando el formato generado durante el proceso de solicitud.
  • Llenar el formulario correspondiente
  • Crear un perfil en el sistema oficial de citas
  • Efectuar el pago antes de programar la entrevista
Una vez aprobada la visa, el documento puede recogerse en un plazo estimado de tres a cuatro semanas. El tiempo puede variar porque cada solicitud se procesa de forma individual, así que personas de una misma familia no siempre reciben su documento al mismo tiempo.
La entrega puede demorar más si se requiere información adicional, si el caso entra en un Proceso Administrativo, si el funcionario consular necesita una revisión detallada o si falta algún documento requerido.
La tarifa de la visa B1/B2 se mantiene en 185 dólares, pero el movimiento del tipo de cambio modifica lo que los mexicanos pagan en pesos. El ajuste representa 185 pesos más para personas de 15 años o más y 15 pesos más para menores de esa edad.
Mapa conceptual interactivo — Infobae México · Fuente: Embajada de Estados Unidos en México / Visas Juaritos

El 20 de octubre, el tipo de cambio oficial referido en la información proporcionada se ubicó en 18.42 pesos por dólar, mientras que el 24 de agosto había alcanzado 16.90 pesos. Esto representa una diferencia de 1.52 pesos por cada dólar entre ambos momentos.

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Por ello, aunque la cuota consular estadounidense continúa expresada en dólares, el equivalente que deben pagar los solicitantes mexicanos puede modificarse cuando se realiza una actualización de la tarifa en moneda nacional.

La tarifa no cambia diariamente conforme a las fluctuaciones del mercado. De acuerdo con Abigail Arredondo, gestora de Visas Juaritos, el monto en pesos suele mantenerse durante semanas o meses y solamente se modifica cuando existe una variación importante en el tipo de cambio.

Con el nuevo monto, una persona de 15 años o más que solicite una visa B1/B2 deberá cubrir 3 mil 515 pesos, es decir, 185 pesos más que anteriormente.

La tarifa corresponde al procesamiento de la solicitud y no es reembolsable, incluso si la visa finalmente es negada. La Embajada estadounidense señala que la cuota cubre el procesamiento de la solicitud y que debe pagarse antes de continuar con el proceso de programación de la cita.

Imagen referencial de una visa estadounidense
La Embajada de Estados Unidos actualizó el monto en pesos para quienes tramitan la visa de turista B1/B2 en México.

¿Dónde se puede pagar y cuánto tarda la entrega?

Para quienes realizan el trámite en México, el procedimiento contempla llenar primero el formulario correspondiente, crear un perfil en el sistema oficial de citas y efectuar el pago antes de programar la entrevista, de acuerdo con las instrucciones de la Embajada de Estados Unidos.

El pago en efectivo puede realizarse mediante los bancos autorizados, entre ellos Citibanamex y Scotiabank, utilizando el formato correspondiente generado durante el proceso de solicitud.

Además del ajuste en el precio, la Embajada informó a los solicitantes que, cuando una visa ya fue aprobada, el documento podrá recogerse en la ubicación seleccionada al momento de programar la cita en un periodo estimado de tres a cuatro semanas.

Sin embargo, la autoridad estadounidense advirtió que este plazo puede variar porque cada solicitud se procesa de manera individual. Por ello, integrantes de una misma familia o personas que hayan presentado su trámite en grupo no necesariamente recibirán sus documentos al mismo tiempo.

La entrega también puede retrasarse si las autoridades consulares requieren información adicional, si el caso entra en un Proceso Administrativo, si el funcionario consular necesita realizar una revisión detallada o si el solicitante no presentó alguno de los documentos requeridos.

El trámite de visas B1/B2 mantiene así su tarifa de 185 dólares, pero el movimiento del tipo de cambio vuelve a modificar el desembolso que los mexicanos realizan en pesos. Para los solicitantes, la diferencia entre el monto anterior y el nuevo representa un incremento de 185 pesos en el caso de las personas de 15 años o más, mientras que para los menores de esa edad el aumento es de 15 pesos.

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