Cine de terror, leyendas mexicanas, conciertos y literatura gótica: la Biblioteca Vasconcelos lanza su cartelera de Día de Muertos

La Biblioteca Vasconcelos prepara su cartelera de Día de Muertos con actividades gratuitas hasta el 21 de noviembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Biblioteca Vasconcelos lanza su cartelera de Día de Muertos con actividades del lunes 21 de octubre al sábado 21 de noviembre.

La sede, ubicada en Eje 1 Norte, colonia Buenavista, alcaldía Cuauhtémoc, ofrece funciones de cine, talleres infantiles, círculos de lectura, presentaciones editoriales y una ofrenda dedicada a José Vasconcelos, todo con entrada gratuita.

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El concierto Réquiem de Mozart abre la cartelera este 21 de octubre

La Orquesta Filarmónica de México, el Coro Unitum Voces y el Ensamble Quincunce interpretan el Réquiem de Mozart este miércoles 21 de octubre a las 18 horas en el Auditorio. Dirige Gustavo Espinosa Carrera.

La actividad es para público en general y no requiere registro previo, el cupo es para 400 personas.

La entrada a todas las actividades de la cartelera de Día de Muertos es gratuita. (Facebook/Biblioteca Vasconcelos)

Los círculos de lectura dedicados a la literatura gótica inglesa inician el sábado 24 de octubre a las 15 horas con la sesión “Mary Shelley y el terror moderno”, impartida por Anthony Alonso Hernández en el piso 7, sala 7.

Es para mayores de 15 años. El mismo ciclo continúa el 7 de noviembre con un análisis de El retrato de Dorian Gray, también a las 15 horas y en la misma sala.

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Cortos de terror mexicano llenan el auditorio en tres fechas

La proyección de Todos hemos pecado, dirigida por Alejandro Ramírez, se presenta el sábado 31 de octubre a las 18 horas en el Auditorio, con la participación de Aleyda Gallardo, Alberto Estrella y el director. Es para mayores de 15 años.

Las actividades de la cartelera se distribuyen en distintos espacios del recinto: Auditorio, Mátrix Móvil, sala infantil y bebeteca. (Facebook/Biblioteca Vasconcelos)

El domingo 8 de noviembre a las 16 horas llega “Aces of Bizarre”, un programa de cortometrajes mexicanos de terror a cargo del colectivo Stuff Mx, también en el Auditorio y con la misma restricción de edad.

La tercera función de cine, El camino de los muertos, se realiza el domingo 15 de noviembre a las 14 horas, con la participación del director José Antonio Torres.

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Las presentaciones editoriales se concentran en el 31 de octubre

En el espacio Mátrix Móvil, el sábado 31 de octubre a las 12 horas se presenta el libro A dibujar que el mundo se va a acabar, a cargo de Miguel Ángel Barranco.

Dos horas después, a las 14 horas, en el mismo recinto, se presenta Los sueños en el duelo, presentado por Daniel Olmos.

Miguel Ángel Barranco presenta el libro A dibujar que el mundo se va a acabar en Mátrix Móvil. (Facebook/Biblioteca Vasconcelos)

Este último título también se trabaja como taller: Daniel Olmos lo imparte los sábados 7, 14 y 21 de noviembre a las 11 horas en Mezanine norte, para mayores de 18 años y con aforo de 40 personas.

La ofrenda a José Vasconcelos permanece dos semanas en el vestíbulo

Del domingo 25 de octubre al sábado 7 de noviembre, bibliotecarias y bibliotecarios instalan una ofrenda dedicada a José Vasconcelos en el vestíbulo principal del recinto, abierta a todo público.

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El sábado 7 de noviembre a las 13 horas, en Mátrix Móvil, Monserrat Escobedo presenta la actividad “Las tres calaveras”.

La ofrenda permanece disponible para el público del 25 de octubre al 7 de noviembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El taller “Calaveritas literarias: versos para el más allá y el más acá”, impartido por Lizbeth Vargas Vázquez, se realiza el 31 de octubre a las 14 horas en el piso 7, para mayores de 15 años y con aforo de 20 personas.

La lectura en voz alta cierra con leyendas de terror el 13 de noviembre

El viernes 13 de noviembre a las 13 horas, en el piso 4, puente sur, se presenta “El espacio del bibliotecario” con la actividad “La fogata de Lolín: leyendas de terror”, a cargo de la biblioteca Dolores Rosales Pérez. La entrada es para público en general.

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Los talleres infantiles ocupan la sala infantil y la bebeteca

Para niños de 4 a 12 años, el “Campamento de dibujo terrorífico” se realiza los días 30 y 31 de octubre a las 14 horas y el 5 de noviembre a las 17 horas, con aforo de 20 personas en la sala infantil.

En las mismas fechas y horarios se ofrece el taller “Susurros del más allá: cuentos y artesanías”.

El taller "Campamento de dibujo terrorífico" está dirigido a niños de 4 a 12 años. (Facebook/Biblioteca Vasconcelos)

Para menores de 4 años, el taller “La bebeteca embrujada” se imparte los días 30 y 31 de octubre a las 12 horas en la bebeteca, con cupo de 20 duplas y registro previo obligatorio.

La inscripción se realiza vía telefónica al 5591572800, extensión 4102, a partir del lunes 26 de octubre de 10 a 19 horas.

La mediación de lectura “Booooks que dan pequeños sustos”, para niños de 3 a 5 años, se ofrece también los días 30 y 31 de octubre a las 12 horas en la bebeteca, con aforo de 20 duplas.

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La Biblioteca Vasconcelos se ubica en Eje 1 Norte, colonia Buenavista, alcaldía Cuauhtémoc. (Facebook/Biblioteca Vasconcelos)

El club de lectura “Misterios en la biblioteca”, para público de 6 a 12 años, se realiza los viernes 16, 23 y 30 de octubre a las 17 horas en la sala infantil, con aforo de 20 personas.

Cómo llegar a la Biblioteca Vasconcelos

El recinto se ubica en Eje 1 Norte sin número, colonia Buenavista, alcaldía Cuauhtémoc, código postal 06350.

La opción más directa es el Metro Línea B, estación Buenavista, con una caminata de cinco minutos hacia el oriente hasta la entrada principal.

La estación Buenavista también conecta con el tren suburbano y con la Línea 1 del Metrobús. Desde el Centro Histórico o la colonia Roma Norte, otra alternativa es la Línea 3 del Metro hasta la estación Guerrero, a unos diez minutos a pie del edificio.

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La estación Buenavista de la Línea B del Metro conecta directamente con el recinto. (Gobierno de México)

La Biblioteca Vasconcelos abre todos los días de 8:30 a 19:30 horas, con entrada completamente gratuita y sin necesidad de reservación.

Para más información sobre las actividades de la cartelera de Día de Muertos, el teléfono de contacto es el 5591572800.

Quién fue José Vasconcelos y por qué la biblioteca lleva su nombre

José Vasconcelos Calderón (1882-1959) fue escritor, abogado y político, figura central del pensamiento posrevolucionario mexicano.

Entre 1921 y 1924 ocupó la Secretaría de Educación Pública (SEP), cargo desde el cual impulsó la alfabetización masiva, la construcción de escuelas rurales y bibliotecas, además del muralismo mexicano con artistas como Diego Rivera y José Clemente Orozco.

La Biblioteca Vasconcelos, inaugurada en 2006, lleva su nombre en honor a su legado educativo. (Gobierno de México, Archivo General de la Nación)

Es autor de La raza cósmica, ensayo de 1925 sobre la identidad mestiza latinoamericana.

La Biblioteca Vasconcelos, inaugurada en 2006 en la colonia Buenavista, lleva su nombre en reconocimiento a su legado como impulsor de la lectura pública y la educación en México.

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