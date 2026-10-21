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Pitbull Cruz lanza su pronóstico para el combate entre Vaquero Navarrete y O’Shaquie Foster: “Una pelea de inicio muy tediosa”

Navarrete tendrá la oportunidad de unificar los tres títulos mundiales superpluma

Es oficial, Pitbull Cruz emitió un comunicado para anunciar la separación de su padre como entrenador y promotor de su carrera (IG/ @mannypacquiaopromotions)
Pitbull Cruz consideró que O’Shaquie Foster puede intentar moverse constantemente sobre el ring para evitar los intercambios de golpes ante Emanuel “Vaquero” Navarrete (IG/ @mannypacquiaopromotions)
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Emanuel Vaquero Navarrete enfrentará a O’Shaquie Foster este fin de semana por la unificación de los títulos de la Organización Mundial de Boxeo, Federación Internacional de Boxeo y Consejo Mundial de Boxeo de las 130 libras.

El mexicano defenderá sus dos títulos mundiales y el estadounidense arriesgará el cinturón del organismo verde y oro. El combate despierta expectativa tanto por los campeonatos en disputa como por los estilos opuestos de los dos boxeadores.

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Dos hombres con gafas oscuras sostienen varios cinturones de boxeo de colores rojo y verde frente a un edificio con escaleras.
Apostarán los títulos de las 130 libras en San Antonio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pitbull Cruz y su pronóstico para la pelea entre Vaquero Navarrete y O’Shaquie Foster

Pitbull Cruz consideró que O’Shaquie Foster puede intentar moverse constantemente sobre el ring para evitar los intercambios de golpes ante Emanuel “Vaquero” Navarrete. En entrevista con el Clinch, el boxeador mexicano planteó que el estadounidense tendrá que sostener ese ritmo durante toda la pelea, pues anticipó que Navarrete lo presionará y buscará acortar distancia.

Dos boxeadores vistos de perfil se miran de cerca mientras llevan cinturones de campeonato sobre sus hombros.
El mexicano busca los tres títulos superpluma (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cruz señaló que Navarrete suele crecer durante el combate y puede sorprender cuando su rival baje la guardia. Por ello, anticipa un inicio lento, marcado por la cautela y el desplazamiento de Foster, pero espera que la pelea tenga un cierre más intenso conforme el “Vaquero” incremente su ofensiva.

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“Vamos a ver si O’Shaquie Foster se prepara para aguantar el ritmo de la bicicleta, de estarle corriendo. Sabemos que Vaquero empieza de menos a más y cuando menos esperas es cuando sorprende. Creo que va a ser una pelea de inicio muy tediosa, pero con un cierre bueno”, afirmó Cruz.

Un boxeador sin camiseta lleva un sombrero de vaquero y sostiene un cinturón de campeonato con los brazos en alto.
El Vaquero es campeón superpluma de la OMB y FIB (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vaquero Navarrete en busca de hacer historia

Vaquero Navarrete llega a la pelea contra O’Shaquie Foster como campeón unificado de la FIB y la OMB en peso superpluma. El mexiquense obtuvo el segundo cinturón el 28 de febrero de 2026, cuando venció por nocaut técnico a Eduardo “Sugar” Núñez en el round 11, tras la recomendación médica por un corte e inflamación en el ojo derecho de su rival.

Con 31 años, Navarrete registra 40 victorias, 33 por nocaut, dos derrotas y un empate. El boxeador ya conquistó títulos mundiales en peso supergallo, pluma y superpluma, una trayectoria que lo coloca junto a otros mexicanos que alcanzaron campeonatos en tres divisiones, como Julio César Chávez, Erik Morales, Marco Antonio Barrera, Juan Manuel Márquez y Canelo Álvarez.

Perfil de O’Shaquie

O’Shaquie “Ice Water” Foster es campeón del CMB de las 130 libras. El estadounidense, originario de Orange, Texas, cuenta con marca de 25 triunfos, 12 por nocaut, y tres derrotas. Su estilo se basa en la distancia, la defensa y el contragolpe; además, llega después de vencer por decisión mayoritaria a Raymond Ford el 30 de mayo de 2026.

Los peleadores ya están listos para buscar arrebatarse los cinturones, pero deberán mostrar un alto nivel en el ring.
Los peleadores ya están listos para buscar arrebatarse los cinturones, pero deberán mostrar un alto nivel en el ring. (IG matchroomboxing)

La pelea del sábado 24 de octubre en el Frost Bank Center de San Antonio será de unificación. Si Navarrete derrota a Foster, reunirá tres de los cuatro campeonatos mundiales de la división superpluma. El resultado ampliaría su lugar entre los campeones mexicanos y lo acercaría a una marca que, durante la era de los cuatro organismos, solo Canelo Álvarez logró al unificar por completo una categoría.

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