Paulo Londra hoy en el Monumento a la Revolución: clima, rutas, horarios y canciones de su nuevo disco “Entre Cielos”

El cantante Paulo Londra figura junto a una ilustración del Monumento a la Revolución y una imagen promocional de su álbum Homerun. (Composición fotográfica)

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Paulo Londra presenta este miércoles 21 de octubre su tercer álbum de estudio, Entre Cielos, en una convocatoria gratuita en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México. La cita, confirmada por el propio artista en sus redes sociales, para las 17:30 horas en la explanada del monumento.

El rapero argentino compartió la noticia en una publicación de Instagram, donde cuenta con más de 13.7 millones de seguidores en la que se pude leer: “CDMX, ¡quiero verlos! Mañana 21/10 presento mi nuevo álbum. Nos encontramos en el Monumento a la Revolución”.

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El lanzamiento de Entre Cielos llega bajo el sello Dale Play Records, casi una década después de que Londra publicara su primer sencillo. Se trata de su tercer trabajo discográfico, sucesor de Back to the Game (2022).

Qué incluye el nuevo álbum de Paulo Londra

La producción estuvo a cargo de Tiano y Lisan Beat, quienes trabajaron una sonoridad descrita como alegre, festiva y bailable, con referencias estéticas de los años 2000 (Gentileza: Dale Play)

Entre Cielos, estilizado como “entre CIELOS”, reúne diez canciones y tiene una duración total de 26 minutos y 41 segundos. A diferencia de Back to the Game, este disco no incluye colaboraciones con otros artistas: toda la propuesta se concentra en Londra.

La producción estuvo a cargo de Tiano y Lisan Beat, quienes trabajaron una sonoridad descrita como alegre, festiva y bailable, con referencias estéticas de los años 2000. El repertorio combina distintos géneros y ritmos, entre ellos boom bap, bachata, sonidos brasileños, cumbia y merengue.

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El tracklist completo de Entre Cielos es el siguiente:

1. No Pain No Gain

2. No Vale

3. Highlights

4. Angelical

5. Alucinaciones

6. El Salvador

7. Hazme el Favor

8. Hasta que Llegue Yo

9. Me Asfixia la Ciudad

10. Maquinándome

El lanzamiento global del disco estuvo precedido por dos sencillos. El primero, “Me Asfixia la Ciudad”, se publicó el 12 de agosto. El segundo, “Highlights”, con influencias del pop urbano, se estrenó el 30 de septiembre. Ambos temas quedaron incluidos en el tracklist final del álbum.

Paulo Londra en el Monumento a la Revolución

Movilidad en la Ciudad de México este miércoles

Para esta misma jornada del miércoles 21 de octubre, está prevista otra serie de actividades que afectarán la movilidad en distintos puntos de la Ciudad de México, según reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina: dos marchas, ocho concentraciones y dos rodadas ciclistas, sin relación con la presentación del artista argentino en el Monumento a la Revolución.

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Entre esas movilizaciones, se prevé una marcha de la Alianza Nacional de Jubilados a las 08:30 horas, con salida desde el Senado de la República sobre avenida Paseo de la Reforma y destino al Zócalo. También está programada una marcha de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a las 15:00 horas, con salida desde el Centro Médico Nacional Siglo XXI hacia el Zócalo.

Ninguno de estos recorridos coincide, según lo informado, con el entorno del Monumento a la Revolución, donde se realizará la presentación del disco a las 17:30 horas.

Cómo llegar al Monumento a la Revolución para ver a Paulo Londra

El icónico Monumento a la Revolución se alza en el corazón de la Ciudad de México, destacando en el paisaje urbano captado desde una perspectiva elevada en un día soleado. (Webcams de México/ X)

Para llegar al Monumento a la Revolución, los asistentes a la presentación de Paulo Londra pueden utilizar distintas opciones de transporte público. La estación más cercana es Revolución, de la Línea 2 del Metro (color azul), ubicada sobre Calzada México-Tenochtitlán, a pocos minutos a pie del recinto.

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Quienes se trasladen desde la Línea 3 del Metro pueden bajar en la estación Hidalgo, donde existe transbordo directo hacia la Línea 2. Desde ahí, basta con tomar la salida en dirección a Paseo de la Reforma y caminar hasta la calle La Fragua, con el Hotel Barceló como referencia, para llegar directo a la explanada del monumento.

Opciones de Metrobús

El Metrobús de la Línea 1 también conecta con el evento. La estación Revolución, ubicada en Puente de Alvarado y avenida Insurgentes Norte, se encuentra a un par de cuadras del monumento y es fácil de identificar porque desde ahí ya es visible la cúpula del recinto.

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Otra alternativa es la estación Plaza de la República, de la Línea 4 del Metrobús, ubicada a apenas 83 metros de la explanada, lo que la convierte en la parada más próxima al punto de encuentro.

Rutas según el punto de origen

Quienes viajen desde municipios del Estado de México, como Nezahualcóyotl o Ecatepec, tienen rutas específicas de acceso. Desde Nezahualcóyotl, lo recomendable es llegar primero a la estación Pantitlán, ya sea por la Línea 1 o la Línea 9 del Metro.

Por la Línea 1, el transbordo se realiza en Pino Suárez hacia la Línea 2, con dirección a Cuatro Caminos, para después bajar en Hidalgo o en Revolución. Por la Línea 9, el cambio se hace en Chabacano, también hacia la Línea 2, con las mismas opciones de bajada.

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Desde Ecatepec, la recomendación es llegar primero a la estación Ciudad Azteca y después a Buenavista, desde donde se puede tomar el Metrobús de la Línea 1 con dirección a El Caminero y descender en la estación Revolución.

Otras rutas de camiones

Además del Metro y el Metrobús, varias líneas de autobuses de la red de transporte concesionado de la Ciudad de México tienen paradas cercanas al Monumento a la Revolución. Entre ellas se cuentan las rutas 1, 108, 150, 19B y 307, con paradas a pocos minutos de la Plaza de la República.

Debido a la concentración esperada de asistentes, algunas estaciones podrían registrar restricciones de acceso o modificaciones temporales en el servicio durante el horario del evento. Por ello, se recomienda consultar los canales oficiales del Metro y Metrobús antes de salir, además de considerar tiempo adicional para los traslados.

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Clima previsto para este miércoles

La temperatura máxima prevista para la jornada es de 23 grados Celsius (73 grados Fahrenheit), mientras que la mínima descenderá hasta los 13 grados Celsius (55 grados Fahrenheit) durante la madrugada del jueves. Hacia las 17:00 horas, horario cercano al inicio de la convocatoria, se espera una temperatura de alrededor de 19 grados Celsius (66 grados Fahrenheit), con una probabilidad de lluvia ligera de 50% y un acumulado estimado de 0.8 milímetros. Boris se acerca a Guerrero.

Para quienes asistan a la presentación de las 17:30 horas, el clima representa un factor a considerar. El Servicio Meteorológico Nacional y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) pronosticaron para este miércoles 21 de octubre un ambiente cálido durante la tarde, con cielo nublado y lluvias ligeras aisladas en distintos puntos de la capital.

La temperatura máxima prevista para la jornada es de 23 grados Celsius (73 grados Fahrenheit), mientras que la mínima descenderá hasta los 13 grados Celsius (55 grados Fahrenheit) durante la madrugada del jueves. Hacia las 17:00 horas, horario cercano al inicio de la convocatoria, se espera una temperatura de alrededor de 19 grados Celsius (66 grados Fahrenheit), con una probabilidad de lluvia ligera de 50% y un acumulado estimado de 0.8 milímetros.

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La SGIRPC advirtió además sobre rachas de viento que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora (31 millas por hora), con un periodo de mayor intensidad entre las 08:00 y las 22:00 horas. Los vientos serán de componente norte, con velocidades sostenidas de entre 10 y 30 kilómetros por hora (6 a 19 millas por hora).

Recomendaciones para los asistentes

Ante el pronóstico de lluvias ligeras y vientos fuertes durante la tarde, las autoridades capitalinas recomendaron a quienes realicen actividades al aire libre tomar precauciones y mantenerse atentos a los avisos del Sistema de Alerta Temprana.

Para el evento en el Monumento a la Revolución, conviene considerar el uso de paraguas o ropa impermeable ante la posibilidad de precipitaciones aisladas durante el horario de la convocatoria. El contraste entre las temperaturas diurnas y nocturnas rondará los 10 grados Celsius (18 grados Fahrenheit), por lo que se sugiere llevar una prenda de abrigo adicional para el regreso, cuando el termómetro descienda de forma progresiva tras la puesta del sol, prevista para las 18:09 horas.

Quién es Paulo Londra

Paulo Londra estará en el Monumento a la Revolución este miércoles para la presentación de su disco

Paulo Londra es un cantante, compositor y rapero argentino que ha construido su carrera principalmente como solista. En 2026 atraviesa una nueva etapa artística marcada por el lanzamiento de Entre Cielos.

Solo durante este año, el artista cordobés se presentó en México en las ciudades de Querétaro, Mérida y Puebla, con fechas que agotaron entradas en minutos. Esa gira mexicana formó parte de un recorrido más amplio que también incluyó presentaciones en Estados Unidos, Colombia, Chile y Perú.

El artista argentino retomó su actividad en vivo durante 2026 con una gira que recorrió México, Estados Unidos y varios países de Sudamérica, agotando localidades en distintas ciudades. La presentación del miércoles en el Monumento a la Revolución se suma a esa serie de encuentros masivos y gratuitos con su público, en el marco del lanzamiento de su tercer álbum de estudio.

Próximas fechas de la gira

Esa fecha llega después de dos funciones que Londra ofreció en el mismo recinto en junio de 2025, ambas agotadas. (Infobae Argentina)

Con el lanzamiento de Entre Cielos, Paulo Londra inicia una nueva etapa de presentaciones en directo. Esa gira tendrá un capítulo destacado el sábado 28 de noviembre en el Movistar Arena de Buenos Aires, donde el artista se reencontrará con el público porteño.

Esa fecha llega después de dos funciones que Londra ofreció en el mismo recinto en junio de 2025, ambas agotadas. En ese show, el músico presentará las canciones de su nuevo disco y repasará también los temas que lo acompañaron desde el inicio de su carrera.