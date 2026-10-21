“Huachicol no es solo por delincuencia organizada”: Sheinbaum destaca clausura de empresas, multas a gasolineras y más de 2 mil detenidos

Seinbnaum indicó que el huachicol no es exclusivo del crimen organizado. | Presidencia

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el contrabando de combustible no es un delito exclusivo de la delincuencia organizada, al señalar que las investigaciones también alcanzan a quienes articulan esquemas ilegales desde la importación, la comercialización, el transporte y la venta de hidrocarburos.

En su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la mandataria sostuvo que las irregularidades no se reducen a las tomas clandestinas o al robo físico de hidrocarburos, sino que también incluyen contrabando, evasión del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), alteraciones en controles volumétricos y facturación de ventas sin respaldo en combustibles adquiridos legalmente.

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“Hay grupos delictivos (...) que no necesariamente son de lo que conocemos como la delincuencia organizada”, dijo en Palacio Nacional.

La presidenta señaló que el Gobierno de México inició el reforzamiento de sus controles después de detectar un buque que declaró el ingreso de un producto distinto al combustible que transportaba. Esa maniobra permitió evadir el pago de IEPS.

A partir de esa investigación, las instituciones federales comenzaron a cruzar sus registros para identificar diferencias entre los combustibles importados, comprados, vendidos, facturados y declarados ante las autoridades fiscales.

Sheinbaum dijo que el objetivo es sancionar a quienes participaron en los esquemas irregulares y evitar que se repitan. Para ello, las dependencias federales construyeron una base de datos conjunta sobre la cadena de suministro.

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Suman más de 2 mil detenidos en un año

Juan José Vidal Amaro, subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, informó que los operativos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República derivaron en la detención de 2 mil 539 personas.

Las autoridades también decomisaron 5,572 unidades de transporte, entre pipas, autotanques, remolques y carrotanques. El reporte incluyó el aseguramiento de 173,7 millones de litros de diversos combustibles.

Vidal Amaro precisó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) presentó 152 denuncias por contrabando e incumplimiento de controles volumétricos.

La Procuraduría Fiscal de la Federación, por su parte, presentó 127 casos por defraudación fiscal. La Comisión Nacional de Energía promovió 150 denuncias penales por inconsistencias en los volúmenes despachados por estaciones de servicio.

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Petróleos Mexicanos (Pemex) acumuló 10 mil 674 denuncias por robo de combustible. La Agencia Nacional de Aduanas de México presentó otros 11 casos por contrabando y falsedad en la declaración de volúmenes importados.

Comercializadoras concentraron el 72% de las inconsistencias

La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, informó que el cruce de información de 2025 identificó un desbalance de 8 mil 824 millones de litros de combustible entre los registros de compra, venta y facturación.

Ese volumen equivale a 61 mil 700 millones de pesos anuales, de acuerdo con la estimación presentada por el Gobierno federal.

El 72% de las inconsistencias se concentró en el segmento de comercialización. Las estaciones de servicio reunieron el 13% de los desbalances, mientras que el resto se repartió entre otros participantes de la cadena.

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Sheinbaum afirmó que la investigación más amplia se concentra ahora en las empresas comercializadoras. Según explicó, esos intermediarios pueden comprar y vender combustible sin contar necesariamente con activos de transporte o almacenamiento.

“La investigación más profunda está sobre la comercialización y el objetivo incluso es cambiar la ley para disminuir la participación de los comercializadores”, expuso la presidenta.

La mandataria planteó que el combustible podría pasar de los importadores directamente a las empresas de transporte o que la intermediación quede limitada. El Gobierno busca reducir los espacios donde se generan diferencias entre los volúmenes físicos y las facturas.

Cancelación de empresas y multas a gasolineras

El SAT canceló a 2 mil 224 empresas por vender combustible sin contar con los permisos correspondientes, informó el subsecretario de Hidrocarburos.

La autoridad fiscal también impuso 6 mil 483 multas a 2 mil 032 gasolineras que reportaron de forma inadecuada sus controles volumétricos, una obligación que permite comparar el inventario, las entradas, las salidas y las ventas declaradas.

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Además, 180 empresas fueron dadas de baja del padrón de importadores por contrabando. Otras 175 fueron catalogadas como factureras, con avisos enviados a las autoridades competentes.

La Comisión Nacional de Energía canceló 264 permisos de expendio y comercialización. Otros 307 permisos permanecen en procedimientos de sanción y posible revocación.

Vidal Amaro informó que la Comisión Nacional de Energía identificó, registró y dio seguimiento a 61 mil 557 unidades de transporte de combustible mediante códigos QR y sistemas de geolocalización.

La Agencia Nacional de Aduanas de México recuperó 1,952 millones de litros de combustible que pretendían ingresar al país de forma irregular. El volumen representa un equivalente de 13 mil 664 millones de pesos en IEPS.

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La revisión aduanera derivó en 500 multas por información errónea, tardía o inexacta en declaraciones de importación. También se iniciaron procedimientos contra ocho agentes aduanales.

Registro de IEPS aumentó 48 mil mdp

Sheinbaum sostuvo que durante 2025 dejaron de registrarse alrededor de 61 mil millones de pesos por concepto de IEPS relacionado con combustibles.

La presidenta señaló que, entre enero y septiembre de 2026, el registro adicional del impuesto alcanzó 48 mil 411 millones de pesos. Aclaró que una parte de ese monto está vinculada con el subsidio vigente para contener el precio de los combustibles.

El subsecretario de Hidrocarburos indicó que las declaraciones de volúmenes de combustible vendidos legalmente aumentaron 4.4% entre 2024 y 2025. El incremento fue de 13.4% entre 2025 y 2026.

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Las declaraciones de IEPS crecieron 7.2% de 2024 a 2025 y 11.8% de 2025 a 2026, según las cifras expuestas durante la conferencia.

Las importaciones declaradas aumentaron 10.54%, al pasar de 23 mil 933 millones de litros a 26 mil 455 millones de litros. Sheinbaum relacionó estos resultados con el cierre de espacios para el ingreso y comercialización ilícita de combustibles.