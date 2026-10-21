Colon inflamado: tres frutas que ayudan a reducir gases y distensión abdominal

Colon inflamado: alivia incómodos síntomas como gases y distensión abdominal con estas 3 frutas (Adobe Stock).

Guardar

El síndrome del intestino irritable (SII) es un trastorno digestivo que afecta a gran parte de la población mundial. Sin embargo, las alternativas naturales y la conciencia del consumo de alimentos que se ingieren forman parte de un papel fundamental para evitar o incluso aliviar sus síntomas.

Este padecimiento puede generar síntomas molestos como hinchazón, gases, estreñimiento y, en algunos casos, diarrea. A menudo, los médicos recomiendan ajustar la dieta como una de las estrategias más efectivas para controlar el SII, siendo las frutas de bajo contenido en carbohidratos fermentables (FODMAP) una excelente opción para las personas que buscan reducir las molestias intestinales.

PUBLICIDAD

Existen frutas que, por su composición, benefician la salud digestiva y alivian los síntomas del colon inflamado de manera natural. Según datos de la revista Healthline, tres de estas frutas, ampliamente recomendadas por expertos, son las fresas, los arándanos y el melón.

Existen frutas que, por su composición, benefician la salud digestiva y alivian los síntomas del colon inflamado de manera natural (Canva)

Fresas, arándanos y el melón: 3 aliados naturales en contra del colon irritable

Gracias a su bajo contenido de FODMAP, estas opciones pueden ayudar a reducir la distensión abdominal y a promover una mejor digestión.

El consumo regular de fresas, ricas en antioxidantes y vitamina C, aporta fibra que mejora el tránsito intestinal y ayuda a combatir el estreñimiento.

Por su parte, los arándanos no solo son obligados por su sabor, sino también por su aporte en fibra soluble e insoluble, que equilibra el sistema digestivo.

PUBLICIDAD

Finalmente, el melón, con su alto contenido de agua y efectos diuréticos, contribuye a reducir la hinchazón y facilita la eliminación de toxinas del cuerpo. Estas frutas se convierten en aliadas esenciales para quienes padecen colon inflamado y desean aliviar los síntomas de forma natural.

Fresas, arándanos y el melón: 3 aliados naturales en contra del colon irritable (Foto: Shutterstock)

Los beneficios naturales de las frutas para la salud digestiva

Cada una de estas frutas aporta propiedades especiales al sistema digestivo:

Fresas: Son una excelente fuente de antioxidantes, vitamina C y fibra. Consumirlas no solo ayuda a aliviar el estreñimiento al mejorar el tránsito intestinal, sino que también reduce la inflamación del intestino gracias a su efecto antioxidante. Las fresas pueden ser una elección saludable en ensaladas, batidos o como snack en su forma natural. Arándanos: Conocidos por su contenido en fibra y antioxidantes, los arándanos favorecen el equilibrio del sistema digestivo, aliviando la hinchazón y protegiendo el revestimiento del colon. También son fáciles de integrar en la dieta, ya sea en yogures, avena o como refrigerio. Melón: Rico en agua y con propiedades diuréticas, el melón es ideal para combatir la retención de líquidos y reducir la distensión abdominal. Además, su efecto refrescante lo convierte en una opción perfecta en temporadas cálidas, ya sea en rebanadas, jugos o como ingrediente en ensaladas.

Los beneficios naturales de las frutas para la salud digestiva Crédito: pxhere

Opciones para consumir estas frutas y evitar síntomas incomodos del colon irritable

Ensalada refrescante:

Ingredientes: 1 taza de fresas, 1 taza de arándanos y 1 taza de melón picado.

Preparación: Lava y corta las frutas. Mézclalas en un bowl y, si lo prefieres, añade un chorrito de jugo de limón.

Batido digestivo:

Ingredientes: 1 taza de leche vegetal, media taza de fresas, media taza de arándanos y media taza de melón.

Preparación: Licúa todos los ingredientes y disfruta como desayuno o merienda.

Snack sencillo:

Lava las fresas y los arándanos, corta el melón en cubos y consúmelos frescos para un tentempié rápido y saludable.

Es fundamental señalar que estas frutas no deben considerarse como un tratamiento milagroso, sino como parte de un enfoque integral que incluya una dieta equilibrada, hidratación y ejercicio regular.

Además, todas las medidas para manejar el síndrome del intestino irritable deben ser supervisadas por un médico, nutriólogo o dietista, quienes podrán adaptar recomendaciones específicas según las necesidades de cada persona.

PUBLICIDAD

Opciones para consumir estas frutas y evitar síntomas incomodos del colon irritable (AdobeStock)

Al priorizar alimentos bajos en carbohidratos difíciles de digerir y elegir opciones como las fresas, los arándanos y el melón, las personas con colon inflamado pueden experimentar alivio de manera natural y mejorar su calidad de vida mientras se enfrentan al SII.