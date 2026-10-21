México

Sheinbaum promete proteger al Golfo de California, pero minimiza impacto ambiental de planta de gas: aumentaría 4% de buques en toda la región

El proyecto se encuentra en pausa debido a un amparo judicial

Claudia Sheinbaum sobre planta de gas en el Golfo de California
Claudia Sheinbaum sobre planta de gas en el Golfo de California
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La presidenta Claudia Sheinbaum prometió que su gobierno garantizará la protección al Golfo de California por la implementación de la planta de gas Amigo LNG, sin embargo, desestimó el impacto ambiental que pueda tener en la zona.

“No vamos a cometer una barbaridad de impactar negativamente al Golfo de California”, declaró la mandataria durante la conferencia de prensa “Mañanera del pueblo” de este miércoles 21 de octubre. Sheinbaum prometió que su gobierno protegerá esa zona ante la instalación de la planta de gas Amigo LNG, aunque minimizó su impacto al afirmar que ocupará solo 0.005% de la superficie de la zona industrial de Guaymas, Sonora, y que elevará solo un 4% el tránsito de buques ya existente.

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Sheinbaum afirmó que el Gobierno revisa “de nuevo todos los impactos ambientales” del proyecto debido al amparo promovido contra la planta, cuya operación está detenida actualmente. Sin embargo, sostuvo que la terminal se ubicaría en un espacio donde ya hay actividad industrial, de comercio exterior, cabotaje y pesca.

“Hemos sido toda nuestra vida defensores del medio ambiente y los recursos naturales y no vamos a cometer una irresponsabilidad”, sostuvo la mandataria desde Palacio Nacional.

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