Jesse y Joy llegan hoy al Auditorio Nacional con lleno total en medio de escándalo por su separación

La fecha de hoy figura entre las últimas que ambos hermanos compartirán sobre un mismo escenario antes de la salida definitiva de Jesse, prevista para el 5 de diciembre. (Composición/Archivo/CDMX)

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Jesse & Joy se presentan hoy en el Auditorio Nacional en medio de la pausa indefinida que separó a los hermanos tras dos décadas de carrera compartida. El concierto, parte de El Despecho Tour, llega después de que Jesse Huerta anunciara en septiembre que dejaría el dúo para cuidar su salud mental, mientras Joy Huerta confirmó que el proyecto continuará bajo su liderazgo.

La fecha de hoy figura entre las últimas que ambos hermanos compartirán sobre un mismo escenario antes de la salida definitiva de Jesse, prevista para el 5 de diciembre.

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Jesse y Joy se sinceran sobre su separación durante show en Santiago de Chile. (@arte.avr)

El concierto de esta noche en el Auditorio Nacional

JEl repertorio incluye éxitos de distintas etapas de su carrera, entre ellos ¡Corre!, Dueles, La de la Mala Suerte y ¿Con Quién se Queda el Perro?, además de temas de su álbum más reciente, Lo que nos faltó decir, nominado al Latin Grammy. (Instagram/@jesseboy)

El show de hoy, miércoles 21 de octubre, comienza a las 20:30 horas en el recinto ubicado sobre Paseo de la Reforma, en la zona de Chapultepec. La presentación forma parte de una racha de 18 fechas consecutivas agotadas que el dúo ha sumado históricamente en ese escenario.

El repertorio incluye éxitos de distintas etapas de su carrera, entre ellos ¡Corre!, Dueles, La de la Mala Suerte y ¿Con Quién se Queda el Perro?, además de temas de su álbum más reciente, Lo que nos faltó decir, nominado al Latin Grammy.

Los precios de los boletos van de 190 a 2,500 pesos, según la ubicación dentro del recinto. Horas antes del show, la disponibilidad se reportaba como casi agotada.

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El concierto de esta noche en el Auditorio Nacional ocurre en un contexto particular: Jesse Huerta cumple uno de sus últimos compromisos como integrante oficial del dúo antes de que su salida se haga efectiva el 5 de diciembre, mientras Joy Huerta ya confirmó que el proyecto continuará bajo su nombre después de esa fecha.

El anuncio de la pausa y la reacción de Joy

“Hoy queremos darles certeza sobre lo que sigue: Jesse & Joy continúa”, declaró Joy en su momento, al ratificar que se cumplirían todos los compromisos pactados para lo que resta de 2026 y los programados para 2027, incluida la fecha del 6 de diciembre en el mismo recinto. Joy Huerta - (Infobae México/ Miriam Estrella)

El 15 de septiembre, Jesse Huerta comunicó en redes sociales que tomaría una pausa de duración indefinida en Jesse & Joy “para cuidar su paz y su salud mental y emocional”, tras más de 20 años de dedicarse al proyecto junto a su hermana. El músico aclaró que la decisión no significaba un alejamiento de la música en general.

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Joy Huerta reveló en una conferencia de prensa en el propio Auditorio Nacional que se enteró de la decisión de su hermano apenas 20 minutos antes que la prensa y el público. Visiblemente afectada, la cantante confirmó que el dúo seguiría adelante.

“Hoy queremos darles certeza sobre lo que sigue: Jesse & Joy continúa”, declaró Joy en su momento, al ratificar que se cumplirían todos los compromisos pactados para lo que resta de 2026 y los programados para 2027, incluida la fecha del 6 de diciembre en el mismo recinto.

El motivo expresado por Jesse fue exclusivamente la necesidad de cambiar el ritmo de su vida, sin que existiera hasta ahora una explicación pública que atribuya la pausa a un conflicto directo entre los hermanos. La controversia se intensificó cuando, apenas unos días después del anuncio, Jesse reveló su nuevo proyecto musical, lo que generó críticas de parte de seguidores que cuestionaron la cercanía entre ambas noticias.

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A esa tensión se sumaron antecedentes previos: en 2024, la empresa Souls Productions Inc., vinculada a los integrantes del dúo, presentó una demanda civil contra su representante por presuntos incumplimientos contractuales, lo que derivó en revisiones de las cuentas de la gira y en versiones encontradas sobre el manejo del dinero.

Dos décadas de trayectoria compartida

A lo largo de su carrera, Jesse & Joy sumaron seis premios Latin Grammy, incluido el de Mejor Nuevo Artista en 2007 y Grabación del Año por ¡Corre! en 2012, además de un Grammy estadounidense al Mejor Álbum Pop Latino por Un besito más en 2017. (Instagram/@jesseboy)

Jesse Eduardo y Tirzah Joy Huerta Uecke formaron el dúo en 2005 en la Ciudad de México y debutaron profesionalmente en 2006 con el álbum Esta es mi vida, que los posicionó en la escena musical mexicana gracias a temas como Espacio Sideral.

A lo largo de su carrera, Jesse & Joy sumaron seis premios Latin Grammy, incluido el de Mejor Nuevo Artista en 2007 y Grabación del Año por ¡Corre! en 2012, además de un Grammy estadounidense al Mejor Álbum Pop Latino por Un besito más en 2017.

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En septiembre de 2025 se estrenó la serie documental Lo que nunca dijimos, de cuatro episodios, en la que los hermanos abordaron la influencia de su padre, el pastor evangélico Eduardo Huerta, fallecido en 2013, sobre su vida personal y artística. La producción incluyó apariciones de Luis Fonsi y Juan Luis Guerra, además de su madre, Michelle, y su medio hermano, Eduardo.

El álbum Lo que nos faltó decir surgió en paralelo a la filmación del documental y les tomó dos años y medio de trabajo, cuando normalmente dedican menos tiempo a cada disco. La producción estuvo marcada por experimentos con música regional mexicana junto a Banda MS y Edén Muñoz.

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Las últimas presentaciones antes del quiebre

Tras el anuncio de la pausa, el dúo continuó cumpliendo su gira ya pactada. Entre el 24 y el 26 de septiembre, Jesse y Joy se presentaron en tres conciertos en Bolivia, en el Sonilum Arena de Santa Cruz de la Sierra, después de haber pasado por Montreal y Ottawa. (Instagram/@sgproduccionesmx)

Tras el anuncio de la pausa, el dúo continuó cumpliendo su gira ya pactada. Entre el 24 y el 26 de septiembre, Jesse y Joy se presentaron en tres conciertos en Bolivia, en el Sonilum Arena de Santa Cruz de la Sierra, después de haber pasado por Montreal y Ottawa.

El 10 de octubre, el dúo se presentó en Expo Tampico, y el 30 de septiembre había tocado en el Santander Arena de Santiago de Chile, donde las entradas se agotaron.

Estas fechas se desarrollaron en paralelo a los comunicados sobre el futuro del proyecto y al anuncio del nuevo proyecto solista de Jesse, Jesse and the Supernovas, cuyo primer álbum, Sombrero, comenzó a lanzarse este 21 de octubre con el sencillo Interestelar.

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Las próximas paradas de la gira

El 4 de diciembre, en el Gimnasio Universitario de Ciudad Juárez, Jesse Huerta ofrecerá su último concierto como integrante activo del dúo, según el calendario oficial confirmado por ambos hermanos. (Miriam Estrella / Infobae México)

Después de la fecha de esta noche en Ciudad de México, Jesse & Joy continuarán su calendario internacional con shows confirmados en Lima (31 de octubre), Buenos Aires (1 de noviembre), Montevideo (4 de noviembre), Córdoba (6 de noviembre) y Tucumán (7 de noviembre).

La gira seguirá por España, con fechas en Barcelona (11 de noviembre), Sevilla (13 de noviembre), Valencia (15 de noviembre) y Madrid (16 de noviembre), antes de cerrar su etapa europea en Londres el 17 de noviembre.

El 4 de diciembre, en el Gimnasio Universitario de Ciudad Juárez, Jesse Huerta ofrecerá su último concierto como integrante activo del dúo, según el calendario oficial confirmado por ambos hermanos. Su salida se hará efectiva al día siguiente, el 5 de diciembre.

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El 6 de diciembre, Jesse & Joy regresará al Auditorio Nacional de la Ciudad de México para el show navideño ¿Con quién se queda el reno?, pero esta vez con Joy Huerta como única integrante sobre el escenario, en la primera presentación del proyecto sin su hermano.