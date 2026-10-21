Frank de Parchís desmiente rivalidad con Timbiriche y cuestiona escena de la serie de ViX

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Frank Díaz, exintegrante de Parchís, desmintió que su grupo haya tenido una rivalidad con Timbiriche durante los años 80 y cuestionó que la serie de ViX presentara un supuesto conflicto entre ambas agrupaciones. El cantante español sostuvo que los niños de los dos proyectos se hicieron amigos y convivieron en programas, conciertos y giras.

La serie de Timbiriche mostró referencias a Parchís desde sus primeros capítulos. Frank dijo en entrevista con De la Rosa TV que le sorprendió conocer una escena en la que, presuntamente, se intentó enemistar a los grupos mediante la participación de Miguel Bosé.

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“No sé qué se ha fumado el guionista”, declaró Frank al hablar de esa versión. El cantante explicó que, según su recuerdo, Parchís ya no estaba en México cuando Miguel Bosé visitó el país en esa etapa.

El exintegrante del grupo español afirmó que la competencia nunca fue corrosiva. También expresó apoyo a los integrantes de Timbiriche que se deslindaron de la producción y aseguraron que no fueron consultados ni autorizaron el uso de su imagen, voz o identidad.

Frank dijo que Parchís y Timbiriche se convirtieron en amigos

Durante la entrevista con De la Rosa TV, Frank fue cuestionado sobre la llegada de Timbiriche a México, luego del éxito que Parchís ya tenía entre el público infantil. El conductor planteó que la agrupación mexicana habría surgido como una respuesta al fenómeno español.

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(Facebook)

Frank reconoció que Parchís abrió una etapa en la que aparecieron otros grupos infantiles. Señaló que en España también surgieron propuestas como Regaliz, Botones y Los Niños después de que su agrupación alcanzó popularidad.

“Qué bonito que gracias a que Parchís vino, llegaron Timbiriche y llegaron muchos más grupos”, dijo el cantante. Frank sostuvo que la aparición de nuevos proyectos no generó una enemistad entre los menores que formaban parte de cada agrupación.

El exintegrante de Parchís explicó que los niños compartían experiencias similares: ensayos, viajes, compromisos de promoción, conciertos y una vida distinta a la de otros menores de su edad. Esa condición, aseguró, facilitó la cercanía entre ellos.

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“Se juntaron los astros y nos hicimos los mejores amigos del mundo”, afirmó Frank. El español señaló que convivían durante sus días libres y coincidían de manera constante en compromisos de la televisión mexicana.

La relación también incluyó presentaciones conjuntas. Frank recordó que Parchís y Timbiriche coincidieron en programas de Televisa, en espectáculos en el Palacio de los Deportes y en distintos viajes relacionados con sus carreras.

El cantante español Miguel Bosé se presenta como padrino de Timbiriche durante su lanzamiento formal el 30 de abril de 1982 en Siempre en Domingo. (Captura de pantalla )

“Actuábamos en el Palacio de los Deportes juntos, viajábamos juntos, nos pasábamos el día juntos”, relató. El cantante rechazó que existiera una rivalidad personal entre los integrantes de ambas agrupaciones.

Frank recordó un romance infantil con Alix Bauer

El músico también habló de los vínculos afectivos que surgieron durante la convivencia entre Parchís y Timbiriche. Frank describió esos acercamientos como romances propios de la niñez y mencionó a Alix Bauer.

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“A Alix, a mi queridísima Aix”, respondió cuando le preguntaron a cuál integrante de Timbiriche había besado. Frank señaló que conservó una amistad con Bauer y que mantuvieron contacto con el paso de los años.

El exintegrante de Parchís afirmó que conoce a la familia de Alix y que se reúnen cuando ella viaja a España. Para él, esos lazos contradicen la idea de que los grupos hubieran sido enemigos.

Osvaldo Benavides y Macarena García en una escena de la serie. (Instagram: Vix)

“Quedó una amistad muy bonita con todos los Timbiriche”, expresó Frank. El cantante también recordó que algunos niños del grupo mexicano tenían gustos o afinidades con los integrantes de Parchís, aunque describió esos episodios como situaciones propias de la edad.

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Parchís se formó en España a finales de la década de 1970 y llegó a México antes de la aparición pública de Timbiriche. La agrupación mexicana debutó en 1982 con Benny Ibarra, Sasha Sokol, Mariana Garza, Alix Bauer, Paulina Rubio y Diego Schoening.

El éxito de ambos grupos los llevó a compartir espacios en la televisión y el entretenimiento infantil. Mientras Parchís concluyó su primera etapa en 1985, Timbiriche continuó con cambios de integrantes y se mantuvo activo hasta 1994.

Frank cuestionó una escena de la serie de Timbiriche

Frank dijo que no había visto la serie de ViX porque no acostumbra ver televisión. Aun así, afirmó que personas cercanas le comentaron que Parchís aparece mencionado en una escena relacionada con Miguel Bosé.

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El cantante cuestionó que la ficción presentara un posible intento de generar una confrontación entre los grupos. “No entiendo enemistarnos de qué si éramos tan amigos”, declaró a De la Rosa TV.

Frank precisó que su comentario se limitaba a la información que recibió sobre esa secuencia. El artista dijo que tendría una opinión más amplia cuando pudiera ver la producción completa.

“El día que la vea te diré”, señaló. Aun así, consideró que esa versión no coincide con las experiencias que vivió junto a los integrantes de Timbiriche durante sus visitas a México.

Parchís tiene cinco álbum de estudio.

La serie de ViX se presentó como una ficción inspirada en hechos reales. Sus primeros episodios muestran el origen de Timbiriche y el contexto de la industria musical infantil de los años 80, etapa en la que Parchís ya tenía presencia entre el público mexicano.

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El exintegrante de Parchís respaldó a los artistas que rechazaron la serie

El cantante español sostuvo que los exintegrantes tenían derecho a conocer el proyecto y a ser escuchados antes de que su historia fuera llevada a la pantalla.

“Desde el primer momento se les tendría que haber preguntado, se les tenía que haber consultado”, declaró.

Frank señaló que entiende la postura de sus compañeros mexicanos. “Estoy a favor y en el lado de mis compañeros artistas de Timbiriche”, expresó durante la conversación.

La plataforma ya estrenó los primeros cuatro capítulos. La producción tiene ocho episodios y continuará con el lanzamiento cada viernes.