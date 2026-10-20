México

Con 80 especialistas, Jalisco busca solucionar problema del agua en Guadalajara mientras Morena lo acusa de ‘repartir culpas‘

Desde los hechos de violencia ocurridos el domingo 11 de octubre, las inconformidades de la población por la problemática del agua aumentaron

Pablo Lemus Navarro encabeza una mesa de diálogo y trabajo con especialistas y representantes de diversos sectores. .

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El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anunció una reunión con más de 80 especialistas para abordar la problemática del agua en Guadalajara, luego de que habitantes evidenciaran su inconformidad y organizaran una manifestación que terminó en represión policial, detenciones arbitrarias y hasta tortura, de acuerdo a los testimonios.

En ese contexto, el gobernador de Movimiento Ciudadano anunció una reunión con especialistas de distintas universidades e instituciones como parte de los esfuerzos de su gobierno para atender una problemática que la entidad ha arrastrado por años sin que haya recibido una solución.

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Luego de la marcha del domingo 11 de octubre, donde se registraron diversos actos de violencia y represión contra los manifestantes, la inconformidad aumentó entre la población, sin embargo, también entre partidos políticos, quienes no tardaron en reprimir los actos. Especialmente Morena, cuyos integrantes se han dedicado a condenar a los gobiernos de Movimiento Ciudadano tras los hechos.

En ese contexto, durante conferencia de prensa este martes 20 de octubre, Ariadna Montiel, dirigente nacional del partido, reafirmó la postura de Morena de reprochar los hechos y acusó que el gobernador Pablo Lemus únicamente se ha dedicado a repartir culpas.

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Pablo Lemus anuncia racionamiento de agua por seis meses en Guadalajara tras crisis. (Captura de pantalla)
Pablo Lemus anuncia racionamiento de agua por seis meses en Guadalajara tras crisis. (Captura de pantalla)

Lemus plantea acciones para atender el abasto de agua limpia

A través de un video publicado en redes sociales, el gobernador sostuvo que la reunión busca integrar soluciones con distintos horizontes de aplicación. “Convocamos a más de 80 expertos en materia de agua de todo Jalisco para poder aportar soluciones de corto, mediano y largo plazo”, afirmó.

La convocatoria incluyó a sectores académicos, empresariales y vecinales. Lemus señaló que los participantes presentarán planes de acción para diseñar una ruta de largo plazo en materia de agua.

“Queremos construir juntos en Jalisco una propuesta de largo plazo que permita dotar a la ciudadanía de agua limpia”, dijo el gobernador. También anticipó que su administración dará a conocer los resolutivos al terminar el encuentro.

La falta de agua limpia se mantiene como una de las principales exigencias de habitantes de Guadalajara. Las denuncias se centran en la calidad del líquido que llega a viviendas de distintas zonas metropolitanas.

La protesta del 11 de octubre elevó la presión sobre el gobierno estatal. Además de la demanda por el servicio, participantes y organizaciones cuestionan la actuación de las corporaciones de seguridad durante la movilización.

Morena acusa a Movimiento Ciudadano de no resolver el problema

Durante una conferencia de prensa, Ariadna Montiel afirmó que su partido acompañará la exigencia ciudadana por el derecho humano al agua. La morenista sostuvo que el gobierno estatal debe atender el problema de fondo antes de buscar responsables externos. “El gobernador, en vez de estar resolviendo el problema de fondo, está buscando a ver a quién le echa la culpa”, declaró.

Montiel acusó que la respuesta estatal se concentró en resguardar la casa del gobernador durante la marcha, mientras habitantes reportan agua sucia en sus domicilios. “Mientras la gente no tiene derecho al agua, el gobernador, pues lo que procura es su casa”, señaló.

También insistió en la separación del secretario de Seguridad Pública de Jalisco por los hechos ocurridos durante la movilización. Morena sostuvo que el Congreso local debe revisar tanto las medidas que plantee el Ejecutivo estatal como las acciones para sancionar posibles abusos contra manifestantes.

La dirigente partidista rechaza que Morena haya convocado a la marcha. Reconoce que legisladores y militantes respaldaron políticamente la demanda, aunque asegura que la movilización surgió desde la ciudadanía.

“Nosotros no convocamos, pero somos parte de la sociedad”, dijo. Añadió que los integrantes de Morena tienen una postura política ante la exigencia de agua limpia para Guadalajara.

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