México

Irán también tiene una tradición parecida al Día de Muertos en México: tiktoker explica cómo honran a sus difuntos

La tiktoker mostró cómo se prepara un altar en memoria de una persona fallecida y explicó las diferencias con las ofrendas que se colocan en México cada noviembre

Fotografías, veladoras, el Corán y dulces tradicionales forman parte de esta costumbre con la que familiares y amigos se reúnen para recordar a quienes fallecieron.

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La llegada de noviembre trae consigo una de las celebraciones más representativas de México: el Día de Muertos. Durante estas fechas, miles de familias preparan ofrendas con fotografías, veladoras, flores de cempasúchil, alimentos y dulces para recordar a sus seres queridos fallecidos. Sin embargo, esta costumbre no es la única tradición que existe en el mundo para rendir homenaje a quienes ya no están.

Parisa La Persa, creadora de contenido iraní que vive en la Ciudad de México, compartió en redes sociales que en su país de origen también existen prácticas para recordar a los difuntos. Su explicación llamó la atención de usuarios mexicanos por las similitudes entre algunos elementos de ambas culturas, aunque las ceremonias y sus significados son distintos.

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Así son los altares funerarios en Irán

(Captura de pantalla)
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A través de un video, la tiktoker explicó que las familias iraníes acostumbran colocar un altar cuando fallece una persona. Este espacio sirve como punto de encuentro para familiares y amigos que se reúnen para recordar al difunto y realizar oraciones.

“Este altar lo ponemos en la casa del recién fallecido, en la sala donde la familia y sus amigos se juntan o en una mezquita. Siempre lleva flores, velas, una foto del recién fallecido y también libros religiosos para rezar juntos o Corán. Aparte de esto, siempre lleva dulce”, contó la joven mientras mostraba una fotografía del padre de una amiga cercana, colocada en el altar.

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(Captura de pantalla)
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Entre los elementos que forman parte de esta costumbre destacan las flores, las veladoras y las imágenes de la persona fallecida. También se incorporan textos religiosos para acompañar los rezos, además de alimentos dulces que se ofrecen durante las reuniones.

La explicación despertó el interés de quienes encontraron semejanzas con las ofrendas mexicanas, donde las fotografías, las velas y la comida también ocupan un lugar importante.

¿Qué dulces ofrecen las familias iraníes?

(Captura de pantalla)
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Además de describir los objetos que se colocan en estos espacios, Parisa habló de los alimentos que suelen acompañar los homenajes funerarios en Irán.

“El dulce puede ser dátiles o un dulce típico que se llama halva. Pero el tema de preparación, este dulce o en general el tema de la comida es para otro video”, relató.

La halva es una preparación dulce que existe en distintas versiones en Medio Oriente y otras regiones. Los dátiles, por su parte, son un alimento tradicional en diversos países de la zona.

Aunque en México es habitual colocar pan de muerto, calaveritas de azúcar o chocolate y otros alimentos que disfrutaba la persona homenajeada, las costumbres iraníes responden a sus propias prácticas culturales y religiosas.

La tradición iraní que se realiza antes de la primavera

(Captura de pantalla)
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En otra publicación, la joven también habló de una costumbre relacionada con el cierre del año nuevo iraní, conocido como Nowruz, cuya llegada coincide con el inicio de la primavera.

De acuerdo con su explicación, durante los últimos días del año las familias visitan los cementerios, limpian las tumbas y comparten pan con otras personas, incluidos sus vecinos. La práctica está vinculada con el recuerdo de los fallecidos y con creencias tradicionales sobre las almas.

Estas costumbres tienen antecedentes históricos y religiosos propios. Por ello, aunque puedan recordar a algunas prácticas mexicanas, no se trata de una versión idéntica del Día de Muertos, sino de una expresión cultural diferente para mantener presente la memoria de quienes fallecieron.

“Soy mexicano y creo que nos copiaron”: el comentario que generó reacciones

La publicación también provocó comentarios de usuarios que compararon las tradiciones de ambos países. Entre las respuestas destacó la de una persona que escribió: “soy mexicano y creo que nós copiaron”.

Ante la comparación, Parisa respondió: “esto lleva muchos años es de etapa dr zoroastrismo”.

El zoroastrismo es una antigua religión originaria de Persia, territorio que corresponde en gran medida al actual Irán. Su historia se remonta a la Antigüedad, aunque esto no significa que todas las prácticas funerarias actuales puedan atribuirse directamente a esa tradición.

La conversación permitió poner sobre la mesa las distintas maneras en que las sociedades recuerdan a sus muertos. Mientras en México el Día de Muertos se celebra principalmente el 1 y 2 de noviembre, en Irán existen ceremonias y costumbres asociadas con el duelo, las visitas a los cementerios y las creencias religiosas.

La experiencia compartida por Parisa La Persa mostró cómo las redes sociales pueden acercar tradiciones de diferentes partes del mundo y abrir conversaciones sobre sus similitudes, diferencias e historias.

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