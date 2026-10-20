Caso Axe Ceremonia: suman 11 imputados por la muerte de Miguel Ángel Rojas y Berenice Giles

Policía resguarda la entrada del Parque Bicentenario en la Ciudad de México el domingo 6 de abril de 2025, después de que el festival AXE Ceremonia fuera suspendido por el colapso de una estructura que mató a dos fotógrafos el día antes. (Foto AP/Ginnette Riquelme)

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Un juez de control de la Ciudad de México vinculó a proceso a siete personas y tres empresas por el caso Axe Ceremonia, tras el colapso de una estructura metálica que causó la muerte de los fotoperiodistas Miguel Ángel Rojas y Berenice Giles durante el festival musical, el 5 de abril de 2025, en el Parque Bicentenario.

La resolución se suma a la de María “N”, encargada de Protección Civil del festival, vinculada a proceso el 15 de octubre. Con esta nueva decisión, 11 imputados en total deberán enfrentar el juicio por el homicidio culposo de ambos fotoperiodistas.

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De acuerdo con los primeros reportes, la audiencia de continuación se extendió por más de 12 horas y concluyó la madrugada de este martes 20 de octubre, luego de que el juez de control rechazara los intentos de las defensas de frenar el proceso. Con ello determinó que existen elementos suficientes para procesar a los imputados por el homicidio culposo.

Entre las personas físicas vinculadas a proceso figuran Eduardo “N”, Marcos Francisco “N”, Martín “N”, María “N”, Nathalie “N”, Rodrigo Napoleón “N” y Pedro “N”, señalados en calidad de socios, accionistas u operadores de las empresas organizadoras del festival. A ellos se suma María del Pilar “N”, encargada oficial de Protección Civil del evento, quien fue vinculada a proceso por separado.

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Así lucía la estructura que acabó con la vida de los dos fotoperiodistas. (Especial)

En tanto, las empresas procesadas son Grupo Eco, su filial Obra Negra y Operadora Eclectic, esta última exadministradora del Parque Bicentenario. Infobae había precisado antes los nombres completos de las tres firmas señaladas por la Fiscalía.

Esa fiscalía identificó a Operadora Eclectic como la responsable de elaborar el Programa Especial de Protección Civil del festival. Obra Negra quedó señalada por la colocación de la decoración, incluida la estructura que colapsó sobre las víctimas.

La tercera empresa, La Agencia de los Socios, conocida también como Grupo Eco o Eco Live, figuró como organizadora del Axe Ceremonia. A las tres compañías se les impuso una garantía de 500 mil pesos tras la audiencia inicial del 15 de octubre, de acuerdo con el mismo medio.

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En tanto, el juzgador, identificado por Infobae como José Luis Palacios Fernández, concedió tres meses para el cierre de la investigación complementaria. Ese plazo permitirá a las partes presentar nuevas pruebas antes de que avance el proceso penal.

CIUDAD DE MÉXICO, 19OCTUBRE2026.- Familiares de Miguel Ángel Rojas protestan frente Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad De México para exigir que se lleve de manera justa el proceso por su fallecimiento hace más de un año durante Axe Ceremonia. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Las defensas de las empresas vinculadas a Grupo Eco argumentaron que el delito de homicidio culposo había prescrito desde el 5 de octubre. El juez desestimó ese planteamiento y ordenó que las tres firmas enfrenten el proceso junto con los siete imputados físicos, según publicó Excélsior.

El colapso de una estructura de 250 kilos mató a dos fotoperiodistas en abril de 2025

El 5 de abril de 2025, cerca de 100 mil personas asistieron al festival Axe Ceremonia en el Parque Bicentenario, dentro de la alcaldía Miguel Hidalgo. Alrededor de las 17:00 horas, mientras el músico Meme del Real, integrante de Café Tacvba, terminaba su presentación, un fuerte viento derribó una estructura metálica decorativa de aproximadamente 250 kilogramos (551 libras), sostenida por una grúa.

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La estructura cayó sobre Miguel Ángel Rojas y Berenice Giles, quienes cubrían el evento para el medio independiente Mr. Indie. Ambos se encontraban cerca de la zona de prensa en el momento del colapso, según reconstruyó Infobae.

Paramédicos de una empresa contratada por los organizadores atendieron a los dos fotoperiodistas por traumatismo craneoencefálico y múltiples fracturas. Les practicaron reanimación cardiopulmonar en el sitio antes de trasladarlos al Hospital General Dr. Rubén Leñero.

CIUDAD DE MÉXICO, 27ENERO2026.- Los padres de Berenice Giles fotógrafa víctima mortal de accidente en el concierto de Axe Ceremonia se manifiestan en los juzgados civiles. Hace unos días la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) notificó que las empresas Operadora de Centros de Espectáculos, S.A. de C.V. (Ocesa) y Servicios de Protección Privada Lobo, S.A. de C.V., fueron imputadas por su presunta participación en el delito de homicidio. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Los dos jóvenes llegaron al hospital sin signos vitales. La confirmación oficial de las muertes llegó entre tres y cuatro horas después del colapso, cuando la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, comunicó el fallecimiento de ambos.

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Uno de los organizadores del festival ofreció una primera versión que minimizó la gravedad del hecho. “Se cayó una estructura de decoración. Dos personas salieron heridas, se les atendió rápidamente y están siendo atendidas en el hospital”, declaró esa persona, cuya identidad no fue precisada por el medio.

A pesar de la gravedad del accidente, el festival no se detuvo esa noche. La organización acordonó la zona e impidió que se tomaran fotografías o videos del lugar, incluso a otros periodistas presentes.

Los conciertos continuaron con normalidad esa misma jornada, con artistas como Parcels y Natanael Cano en el cartel. La programación del domingo 6 de abril, segunda jornada del festival, fue cancelada después.

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CIUDAD DE MÉXICO, 19OCTUBRE2026.- Familiares de Miguel Ángel Rojas protestan frente Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad De México para exigir que se lleve de manera justa el proceso por su fallecimiento hace más de un año durante Axe Ceremonia. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Los organizadores informaron entonces la suspensión “siguiendo los lineamientos de las autoridades correspondientes”. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México señaló en un comunicado posterior que los hechos fueron resultado de “una deficiente supervisión de medidas preventivas” por parte de los organizadores y de las áreas operativas de la alcaldía.

La estructura que colapsó no había sido reportada ni incluida en el Programa Especial de Protección Civil presentado para autorizar el festival. Ese dato resultó determinante para las imputaciones posteriores.

María “N” aceptó resolver su situación jurídica antes que el resto de los imputados

El 15 de octubre, un juez de control dictó el auto de vinculación a proceso contra María “N” por su probable responsabilidad en el homicidio culposo de ambos fotoperiodistas. La audiencia se prolongó por más de 20 horas y la imputada fue la única entre los once señalados que pidió resolver su situación jurídica desde la primera comparecencia.

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Como encargada de Protección Civil del festival, María “N” tenía bajo su responsabilidad la supervisión y el cumplimiento de los planes de seguridad del recinto. Debido a que el homicidio culposo no amerita prisión preventiva oficiosa, el juez le impuso medidas cautelares distintas a la prisión preventiva y enfrentará el proceso en libertad.

CIUDAD DE MÉXICO, 19OCTUBRE2026.- Familiares de Miguel Ángel Rojas protestan frente Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad De México para exigir que se lleve de manera justa el proceso por su fallecimiento hace más de un año durante Axe Ceremonia. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

A diferencia de ella, tanto las tres compañías como los otros siete imputados físicos solicitaron la duplicidad del término constitucional. Esa solicitud trasladó al domingo 18 de octubre la continuación de la audiencia en la que finalmente se resolvió su situación legal.

Durante el trámite previo a la vinculación general, los abogados Fabián Victoria Rangel y Gerardo Guzmán Jiménez interpusieron recursos legales en representación de Operadora Eclectic. Las gestiones buscaron retrasar la audiencia y retirar la calidad de imputada a la empresa encargada del plan de Protección Civil, según documentó Infobae.

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Esa situación resultó particular porque los mismos abogados representan también a la familia Giles como víctimas dentro del proceso. La penalista Tábata Salas, asesora jurídica de la familia de Miguel Ángel Rojas, confirmó al mismo medio que los retrasos procesales quedaron atrás para dar paso formal al juicio.

Familiares denunciaron un presunto cobro de seguro durante la protesta del lunes

El lunes, previo a la resolución final, familiares y amigos de Miguel Ángel Rojas realizaron una protesta afuera de las salas orales ubicadas en la avenida Niños Héroes. Según documentó La Jornada, el reclamo buscó dar a conocer que Grupo Eco habría cobrado una suma millonaria de un seguro por la muerte de los dos fotorreporteros.

CIUDAD DE MÉXICO, 05ABRIL2026.- A un año del fallecimiento de los fotógrafos Bere y Miguel tras la caída de una estructura metálica decorativa en el en Festival Axe Ceremonia, el colectivo "Hoy Somos Todo Por Miguel", integrado por familiares y amigos de Miguel Hernández, leyeron un manifiesto para exigir justicia durante un Anticoncierto realizado afuera del Parque Bicentenario. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

Tábata Jimena Salas, identificada por Excélsior como asesora jurídica de la familia de Miguel Ángel Rojas, calificó de indignante que las empresas buscaran librarse del proceso mediante el argumento de la prescripción. La abogada se refirió también al supuesto cobro de la póliza revelado durante la audiencia.

La vinculación a proceso representa un avance procesal, pero no implica culpabilidad de los imputados. Las defensas de los siete procesados y las tres empresas tienen la posibilidad de apelar la resolución ante una segunda instancia, según precisó el mismo diario.

Paralelamente, continúan en integración las investigaciones sobre las firmas OCESA y Seguridad Lobo. Infobae precisó que no se detalló en qué fase se encuentran esas pesquisas ni si derivarán en imputaciones adicionales dentro de la misma causa.

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