Prepas 1 y 8 de la UNAM suspenden actividades académicas y administrativas ante demandas estudiantiles por acoso y mejoras en las aulas

FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

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Las preparatorias 1 y 8 de la UNAM modifican sus actividades este 20 de octubre por movilizaciones estudiantiles y mesas de diálogo. El Plantel 1 “Gabino Barreda” mantiene suspendidas las clases presenciales y traslada los cursos a modalidad virtual; el Plantel 8 “Miguel E. Schulz” detiene labores académicas y administrativas.

La Dirección de la Prepa 1 informa que las clases en línea tienen carácter formal y que cada docente debe comunicar los criterios de asistencia, entrega de trabajos y evaluación. La medida ocurre ante la proximidad del primer periodo de evaluación y mientras continúan las negociaciones con la representación estudiantil que mantiene ocupadas las instalaciones.

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En el caso de la Prepa 8, la institución señala que suspende clases presenciales, actividades académicas y tareas administrativas con el propósito de generar condiciones para reanudar la mesa de diálogo con las personas que permanecían en el plantel este 19 de octubre.

Prepa 1 mantiene cursos en línea tras desacuerdo en la mesa de diálogo

La Dirección del Plantel 1 señala que acudió este 19 de octubre a las instalaciones de la escuela para continuar el diálogo pactado con estudiantes. El encuentro no avanzó porque la representación estudiantil condicionó la reunión a la firma de un documento cuya suscripción no había sido acordada previamente, de acuerdo con el comunicado.

La administración sostiene que esa condición impidió avanzar en los acuerdos necesarios para el regreso a clases presenciales. Por ello, las actividades académicas continuarán en línea desde este martes 20 de octubre, conforme a lo aprobado por el Consejo Interno el pasado 16 de octubre.

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La Dirección afirma que las clases virtuales no tendrán carácter optativo. Los profesores deberán informar a sus grupos las reglas para registrar asistencia, recibir tareas y aplicar evaluaciones durante el tiempo que permanezca suspendida la actividad presencial.

El comunicado sostiene que la ocupación pone en riesgo la realización de trámites académicos y escolares. Las autoridades llaman a la representación estudiantil a retomar el diálogo y entregar el plantel para evitar afectaciones a la comunidad.

La Prepa 1 añade que el regreso a las instalaciones no suspendería la atención de las exigencias ni el cumplimiento de los compromisos. La Dirección plantea continuar las mesas de seguimiento una vez que se reanuden las actividades regulares.

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Las respuestas al pliego contemplan acoso, baños neutros y mejoras en aulas

La respuesta institucional al pliego petitorio incluye 13 puntos relacionados con denuncias de acoso y violencia de género, atención a las condiciones de las aulas, seguridad, trámites escolares, libertad de expresión y obras dentro del plantel.

Según la Dirección, en las mesas realizadas los días 12 y 14 de octubre se abordó la totalidad de las peticiones. La institución sostiene que sus respuestas fueron aceptadas por ambas partes y que ya publicó los documentos de respaldo, así como los acuses de las gestiones realizadas.

Entre los puntos atendidos se encuentran los siguientes:

La recepción y el seguimiento de denuncias de acoso contra integrantes del personal docente y alumnado.

La solicitud de una abogada especializada en mediación y perspectiva de género para atender casos dentro del plantel.

La recepción periódica de quejas ante la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género .

La habilitación temporal de sanitarios inclusivos en el edificio B.

Recorridos técnicos para identificar necesidades de infraestructura y mejoras en aulas y otras áreas escolares.

Información sobre obras, remodelaciones y mantenimiento dentro de la escuela.

Pruebas al sistema de reinscripciones, luego de las fallas registradas durante el proceso de junio.

Sobre la denuncia de una presunta agresión física contra un estudiante, ocurrida el 7 de octubre, la Dirección señala en la respuesta al pliego que el caso debe formalizarse ante la oficina jurídica del plantel o la Defensoría universitaria para que pueda iniciarse el procedimiento correspondiente.

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La administración también rechaza las acciones de violencia y plantea fomentar una cultura libre de agresiones. Para los señalamientos de acoso, propone designar personal que reciba denuncias cuando se reanuden las clases presenciales.

La toma de instalaciones comenzó el 7 de octubre en Xochimilco

La movilización en la Prepa 1 “Gabino Barreda”, ubicada en la alcaldía Xochimilco, inició el 7 de octubre. Estudiantes denunciaron entonces una presunta agresión contra un integrante de un colectivo y exigieron que la Dirección respondiera al pliego petitorio que habían entregado el 2 de octubre.

De acuerdo con medios nacionales, alumnos señalaron que el conflicto incluía denuncias por acoso, presuntas agresiones, presencia de grupos porriles y falta de respuesta a demandas de la comunidad.

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En esa cobertura, integrantes estudiantiles sostuvieron que buscaban sanciones contra presuntos acosadores, baños neutros, condiciones de seguridad y garantías de no represalias para quienes participaran en las protestas.

La Dirección sostuvo entonces que ya había recibido el documento y ofrecido mesas de diálogo. Las autoridades suspendieron las actividades como una medida de protección tras un forcejeo registrado en oficinas administrativas.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana mantuvo presencia afuera del plantel durante los primeros días de la toma. El Plantel 8 no informó en su comunicado una fecha para reanudar las actividades suspendidas. La Dirección pidió a estudiantes, docentes y trabajadores mantenerse atentos a sus canales oficiales.

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