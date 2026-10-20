México

No será la verde: México revivirá la icónica camiseta negra de visitante del Mundial de Sudáfrica 2010

Los primeros reportes apuntaban a que Adidas relanzaría la tradicional camiseta verde de local

(Especial)
(Especial)
Guardar

La Selección Mexicana podría recuperar uno de los uniformes más queridos recordados por sus aficionados.

De acuerdo con una actualización de Footy Headlines (portal especializado en noticias y filtraciones de equipaciones de futbol), publicada este martes 20 de octubre de 2026, Adidas estaría preparando una reedición de la camiseta negra de visitante que utilizó el Tri durante aquella Copa del Mundo.

PUBLICIDAD

La nueva información contrasta con los primeros reportes del mismo medio, difundidos este lunes 19 de octubre, cuando se señaló que el relanzamiento correspondería a la playera verde de local. Sin embargo, la filtración más reciente, atribuida a la cuenta especializada @TigresJersey, apunta a que la marca alemana apostaría por recuperar el diseño negro que acompañó a México en Sudáfrica 2010.

Aunque todavía se trata de información filtrada, la posibilidad de que el uniforme vuelva al mercado ha despertado el interés de los aficionados que recuerdan con nostalgia aquella etapa del futbol mexicano.

Así era la camiseta negra de México en el Mundial de 2010

(Especial)
(Especial)

La camiseta de visitante que utilizó México en Sudáfrica 2010 destacaba por su base completamente negra, acompañada de las tres franjas rojas de Adidas sobre los hombros. El diseño también incorporaba detalles verdes en los puños de las mangas y el escudo de la Federación Mexicana de Futbol en el pecho.

PUBLICIDAD

La combinación de negro, rojo y verde le dio una identidad distinta al uniforme tradicional del Tri y convirtió a la playera en una de las piezas más reconocibles de aquella generación.

(Especial)
(Especial)

Además de su diseño, la camiseta quedó ligada a una etapa en la que figuras como Javier “Chicharito” Hernández y Carlos Vela formaban parte de la selección mexicana. Por ello, una posible reedición representaría una oportunidad para que los coleccionistas recuperen una de las equipaciones más recordadas de aquella Copa del Mundo.

Adidas prepara más lanzamientos relacionados con México para 2027

(footyheadlines)
(footyheadlines)

La posible reedición de la camiseta de visitante de 2010 se sumaría a otro lanzamiento previsto para 2027: una equipación especial por el centenario de la Federación Mexicana de Futbol, fundada en 1927.

De acuerdo con Footy Headlines, ese uniforme tendría una base en color borgoña y recuperaría el clásico trébol de Adidas. Sin embargo, los detalles de ambos lanzamientos deberán confirmarse oficialmente por parte de la marca.

Temas Relacionados

Sudáfrica 2010Selección MexicanaCopa del MundoMundialJerseymexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Protouch: ganadores de este martes 20 de octubre

Aquí los resultados del sorteo Protouch dados a conocer por laLotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Protouch: ganadores de este martes 20 de octubre

Agentes estadounidenses de la CIA que murieron en Chihuahua sirvieron el Afganistán y otros países antes de llegar a México

Richard Leiter Johnston III, de 35 años, y John Dudley Black, de 43, sirvieron en las Fuerzas Armadas de su país —Johnston en el Ejército y Black en la Marina— y participaron en operaciones en sitios en guerra como Asia Oriental y el continente americano

Agentes estadounidenses de la CIA que murieron en Chihuahua sirvieron el Afganistán y otros países antes de llegar a México

INE debe aclarar presuntas irregularidades en compra de material electoral: Sheinbaum pedirá auditoría

La mandataria mexicana aseguró que pedirá a la Secretaría de Gobernación que informe sobre los talleres gráficos implementados desde su llegada al frente de México en 2024

INE debe aclarar presuntas irregularidades en compra de material electoral: Sheinbaum pedirá auditoría

Daniel Bisogno recibe homenaje en una megaofrenda de Coyoacán este Día de Muertos 2026: así puedes visitarla

El recinto ubicado alberga recuerdos personales, flores de cempasúchil y veladoras colocadas por familiares del presentador

Daniel Bisogno recibe homenaje en una megaofrenda de Coyoacán este Día de Muertos 2026: así puedes visitarla

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 20 de octubre? Tres líneas del MB afectadas por manifestaciones

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 20 de octubre? Tres líneas del MB afectadas por manifestaciones
MÁS NOTICIAS

NARCO

Le mandan “papelito” al cantante Roberto Tapia al estilo Chalino Sánchez y comparte video: “Que sean varias señales”

Le mandan “papelito” al cantante Roberto Tapia al estilo Chalino Sánchez y comparte video: “Que sean varias señales”

“El Primito” pide amparo para evitar su extradición a EEUU: el líder del CJNG sigue prófugo

Juchitán antes del operativo: la ASF detectó 105.3 millones de pesos pendientes por aclarar en la gestión de Miguel Sánchez Altamirano

Caso Axe Ceremonia: suman 11 imputados por la muerte de Miguel Ángel Rojas y Berenice Giles

Cercan a la Familia Michoacana en Taxco: los golpes con los que buscan debilitar al cártel tras el secuestro del padre del alcalde

ENTRETENIMIENTO

Le mandan “papelito” al cantante Roberto Tapia al estilo Chalino Sánchez y comparte video: “Que sean varias señales”

Le mandan “papelito” al cantante Roberto Tapia al estilo Chalino Sánchez y comparte video: “Que sean varias señales”

Concierto de Caifanes por el EZLN sí tendrá costo: fecha, venta de boletos, sede y artistas invitados

Daniel Bisogno recibe homenaje en una megaofrenda de Coyoacán este Día de Muertos 2026: así puedes visitarla

Destinos Sagrados: el festival que te hará vivir el Día de Muertos desde la tradición prehispánica en el Palacio de Autonomía de la UNAM

Una alerta desde el extranjero y pocas horas para actuar: así rescata el INAH piezas arqueológicas de las subastas

DEPORTES

Manchester City vs AEK Atenas, EN VIVO: cuándo y dónde ver en México el partido de la Jornada 3 de la Champions League 2026/27

Manchester City vs AEK Atenas, EN VIVO: cuándo y dónde ver en México el partido de la Jornada 3 de la Champions League 2026/27

PSG vs Barcelona: cuándo y dónde ver EN VIVO el encuentro de la UEFA Champions League desde México

Victoria Mata clasifica a la final del Campeonato Mundial de Gimnasia Artística: cuándo disputará la final por el oro

Hijo de Fishman desata polémica al intentar aplicar otro martinete a un réferi, ahora en la Arena San Juan

Ariadna Chávez y Daniel Saborío serán los abanderados de México en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026