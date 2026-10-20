No será la verde: México revivirá la icónica camiseta negra de visitante del Mundial de Sudáfrica 2010

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La Selección Mexicana podría recuperar uno de los uniformes más queridos recordados por sus aficionados.

De acuerdo con una actualización de Footy Headlines (portal especializado en noticias y filtraciones de equipaciones de futbol), publicada este martes 20 de octubre de 2026, Adidas estaría preparando una reedición de la camiseta negra de visitante que utilizó el Tri durante aquella Copa del Mundo.

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La nueva información contrasta con los primeros reportes del mismo medio, difundidos este lunes 19 de octubre, cuando se señaló que el relanzamiento correspondería a la playera verde de local. Sin embargo, la filtración más reciente, atribuida a la cuenta especializada @TigresJersey, apunta a que la marca alemana apostaría por recuperar el diseño negro que acompañó a México en Sudáfrica 2010.

Aunque todavía se trata de información filtrada, la posibilidad de que el uniforme vuelva al mercado ha despertado el interés de los aficionados que recuerdan con nostalgia aquella etapa del futbol mexicano.

Así era la camiseta negra de México en el Mundial de 2010

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La camiseta de visitante que utilizó México en Sudáfrica 2010 destacaba por su base completamente negra, acompañada de las tres franjas rojas de Adidas sobre los hombros. El diseño también incorporaba detalles verdes en los puños de las mangas y el escudo de la Federación Mexicana de Futbol en el pecho.

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La combinación de negro, rojo y verde le dio una identidad distinta al uniforme tradicional del Tri y convirtió a la playera en una de las piezas más reconocibles de aquella generación.

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Además de su diseño, la camiseta quedó ligada a una etapa en la que figuras como Javier “Chicharito” Hernández y Carlos Vela formaban parte de la selección mexicana. Por ello, una posible reedición representaría una oportunidad para que los coleccionistas recuperen una de las equipaciones más recordadas de aquella Copa del Mundo.

Adidas prepara más lanzamientos relacionados con México para 2027

(footyheadlines)

La posible reedición de la camiseta de visitante de 2010 se sumaría a otro lanzamiento previsto para 2027: una equipación especial por el centenario de la Federación Mexicana de Futbol, fundada en 1927.

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De acuerdo con Footy Headlines, ese uniforme tendría una base en color borgoña y recuperaría el clásico trébol de Adidas. Sin embargo, los detalles de ambos lanzamientos deberán confirmarse oficialmente por parte de la marca.