Destinos Sagrados: el festival que te hará vivir el Día de Muertos desde la tradición prehispánica en el Palacio de Autonomía de la UNAM

Una composición reúne pan de muerto, postres, piezas de joyería con calaveras y arte tradicional asociados a las celebraciones del Día de Muertos. (Composición/Sistema de Información Cultural Gob de México)

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Destinos Sagrados: Miquiztli Mexica llevará al público a recorrer el Mictlán, Tlalocan, Tonatiuhichan y Chichihuacuauhco desde una perspectiva artística, gastronómica y sensorial, durante el 31 de octubre y el 1 de noviembre en el Palacio de la Autonomía de la UNAM, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

La propuesta parte de una idea poco difundida: en la cosmovisión mexica, el destino de un alma tras la muerte no era único ni azaroso. Dependía de la forma en que esa persona había fallecido.

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El evento es organizado por Adelitas Empresarias, una firma mexicana con sede en Tlaxcala que, desde 2017, produce festivales culturales enfocados en el rescate de tradiciones y el impulso al emprendimiento local. La compañía ha desarrollado previamente encuentros vinculados al mezcal, el pulque, el Día de Muertos y el pan de muerto, según su propia descripción institucional. Al frente de la empresa está Yolanda Ramírez, directora y fundadora.

Adelitas empresarias/Instagram

Qué esperar del recorrido por los cuatro destinos sagrados

El recorrido traduce esa cosmovisión en espacios físicos. Los visitantes atravesarán escenarios temáticos inspirados en cada uno de los cuatro destinos, con posibilidad de interactuar con sus elementos antes de acceder a un espacio audiovisual que explica su significado.

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La experiencia está dirigida a familias, jóvenes, niñas, niños y público en general, y busca mostrar cómo esas concepciones prehispánicas siguen presentes en la manera actual de vivir el Día de Muertos.

El evento también reunirá un área de artesanos, productores y propuestas gastronómicas. Entre la oferta anunciada figuran gastronomía oaxaqueña preparada por cocineras tradicionales, alebrijes, jaguares artesanales, pan de muerto de carita y en versión vegana, chocolates, piezas inspiradas en xoloitzcuintles, joyería y otras artesanías de temporada.

Las dos modalidades para vivir la experiencia

Un cartel promocional anuncia la celebración del evento Destinos Sagrados en el Palacio de la Autonomía de la Universidad Nacional Autónoma de México. (Adelitas empresarias/Cortesía)

El público puede elegir entre dos tipos de acceso. La primera, llamada Origen y Raíces, consiste en un recorrido libre por los escenarios temáticos más el espacio audiovisual, que cada visitante puede realizar a su propio ritmo.

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La segunda modalidad, Experiencia Ancestral, incorpora además una sesión sensorial con sonidos, aromas, texturas e iluminación, pensada para generar un acercamiento más introspectivo a los cuatro destinos. Esta opción tiene una duración aproximada de 40 minutos, cupo limitado a 70 personas por horario y se recomienda llegar con 20 minutos de anticipación.

Todos los boletos, sin importar la modalidad elegida, incluyen una postal-pasaporte que se sella durante el recorrido, acceso a la experiencia seleccionada, un boleto para participar en una rifa y entrada al área de artesanos y gastronomía. Al completar los sellos de la postal, los visitantes reciben un boleto adicional para la misma rifa.

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Fechas, horarios y sede del evento

Destinos Sagrados: Miquiztli Mexica se realizará el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre, en un horario de 10:00 a 20:00 horas ambos días.

La sede será el Palacio de la Autonomía de la UNAM, ubicado en Lic. Primo de Verdad número 2, Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, código postal 06060, Ciudad de México. El recinto se encuentra a pocos minutos caminando de la estación Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2 del Metro.

Costos de los boletos en preventa y el día del evento

La propuesta parte de una idea poco difundida: en la cosmovisión mexica, el destino de un alma tras la muerte no era único ni azaroso. Dependía de la forma en que esa persona había fallecido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los precios varían según la modalidad elegida y el momento de la compra. Para Origen y Raíces, la preventa tiene un costo de $60 para adultos y $40 para niños y personas con credencial INAPAM. El día del evento, esos mismos boletos subirán a $80 y $60 respectivamente.

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En el caso de Experiencia Ancestral, la preventa cuesta $120 para adultos y $80 para niños e INAPAM. El día del evento, los precios ascienden a $160 para adultos y $120 para niños e INAPAM, sujetos a disponibilidad por el cupo limitado de esta modalidad.

Los boletos en preventa pueden adquirirse a través del sitio www.adelitasempresarias.com, donde es posible pagar en línea o reservar el lugar y liquidar el pago en la sede, con un tiempo de espera estimado de entre 10 y 30 minutos según aforo.

Qué dice la tradición prehispánica sobre los destinos de los muertos

A diferencia de la idea más extendida de que todas las almas llegaban al Mictlán, la cosmovisión mexica contemplaba varios destinos posibles tras la muerte, según el tipo de fallecimiento de cada persona. El arqueólogo Eduardo Matos documentó estos cuatro destinos en su artículo “Los Mexicas y la muerte”, publicado en la revista Arqueología Mexicana.

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El Mictlán recibía a quienes morían por causas naturales o enfermedad. Para llegar hasta ese inframundo, las almas debían completar un viaje de cuatro años a través de nueve niveles, acompañadas por un xoloitzcuintle que servía de guía. Según Fray Bernardino de Sahagún, el trayecto incluía obstáculos como sierras que se entrechocaban, una serpiente custodia y un viento capaz de arrastrar piedras y navajas.

El Tonatiuhichan, o Casa del Sol, estaba reservado para los guerreros muertos en combate o sacrificados, así como para las mujeres fallecidas durante el parto, consideradas también guerreras. El Tlalocan, descrito como un sitio de verano perpetuo gobernado por el dios Tláloc, acogía a quienes morían por causas relacionadas con el agua: ahogamiento, rayos o enfermedades como la hidropesía.

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El cuarto destino, el Chichihuacuauhco, estaba destinado a los niños que morían antes de probar el maíz. Allí, según la tradición, un árbol nodriza los alimentaba hasta que se les concedía una segunda oportunidad de vida. A diferencia de la concepción cristiana del infierno, ninguno de estos sitios implicaba un castigo: el Mictlán, en particular, no tenía connotación de condena ni de paraíso, sino que era entendido simplemente como el lugar al que llegaban todos.