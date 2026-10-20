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PSG vs Barcelona: cuándo y dónde ver EN VIVO el encuentro de la UEFA Champions League desde México

Este duelo presenta un choque de titanes entre dos equipos aspirantes a levantar la Orejona esta temporada

Escudos de los clubes Paris Saint-Germain y FC Barcelona superpuestos a las gradas y el terreno de juego de un estadio de fútbol.
Este duelo presenta un choque de titanes entre dos equipos aspirantes a levantar la Orejona esta temporada. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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PSG se enfrentará al Barcelona este martes 20 de noviembre a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) desde el Parque de los Príncipes en juego correspondiente a la tercera jornada de la UEFA Champions League.

Este duelo presenta un choque entre dos equipos aspirantes a levantar la Orejona esta temporada, por lo que el ganador para el encuentro es de pronóstico reservado.

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Autoridades afirman que juego no será aplazado por disturbios en Francia

Un incendio arde mientras agentes de policía con equipo antidisturbios montan guardia durante los disturbios civiles, al día siguiente de una jornada nacional de manifestaciones contra el coste de la vida y el aumento de los precios del combustible, en París, Francia, 18 de octubre de 2026.( REUTERS/Abdul Saboor/File Photo)
Un incendio arde mientras agentes de policía con equipo antidisturbios montan guardia durante los disturbios civiles, al día siguiente de una jornada nacional de manifestaciones contra el coste de la vida y el aumento de los precios del combustible, en París, Francia, 18 de octubre de 2026.( REUTERS/Abdul Saboor/File Photo)

Laurent Nuñez, ministro del Interior de Francia, confirmó el lunes 19 de octubre que el partido entre PSG y Barcelona no se aplazaría y se disputaría el martes 20 en el Parque de los Príncipes, pese a los disturbios, saqueos y daños a comercios registrados durante el fin de semana en varias ciudades del país.

La ratificación del encuentro se produjo mientras el gobierno francés preparaba restricciones nocturnas focalizadas para contener nuevos episodios de violencia.

El primer ministro Sébastien Lecornu había pedido a los prefectos imponer toques de queda parciales en las zonas que consideraran necesarias.

Nuñez sostuvo que las autoridades analizaron la posibilidad de modificar la realización de algunos eventos públicos, entre ellos el encuentro de la UEFA Champions League y el duelo de la NFL que disputarán los Pittsburgh Steelers frente a los New Orleans Saints.

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“Se había planteado la posibilidad de posponer eventos. La cuestión no se planteaba para el partido del PSG contra el Barcelona de mañana. Los partidos no estaban en entredicho”, afirmó el ministro del Interior francés.

La decisión obligó a reforzar la vigilancia en los alrededores del Parque de los Príncipes, ubicado en el distrito XVI de París, pero el juego se llevará a cabo como estaba programado originalmente.

Barcelona va por la supremacía en la Champions

El Barcelona busca el campeonato en Europa. ( REUTERS/Marcelo Del Pozo)
El Barcelona busca el campeonato en Europa. ( REUTERS/Marcelo Del Pozo)

El Barcelona sostiene uno de los mejores arranques de temporada de su historia. El equipo blaugrana mantiene paso perfecto en las dos competencias que disputa y se instala como uno de los principales referentes del futbol europeo en este inicio de campaña.

En LaLiga, el cuadro catalán suma 27 puntos de 27 posibles. La racha de nueve triunfos consecutivos le permite liderar el campeonato español y confirma la solidez de un equipo que ha respondido tanto en casa como fuera de ella.

Sin embargo, el buen rendimiento no se limita al torneo local. En la UEFA Champions League, el Barcelona también comenzó con dos victorias en sus dos primeros compromisos. Primero superó al Feyenoord y después venció al Galatasaray como visitante, resultados que los llenan de confianza de cara el duelo contra el PSG.

El hecho de ser campeón de España ya no representa el único objetivo para una institución acostumbrada a competir en la élite continental, por lo que la prioridad está en volver a conquistar la Champions League, título que no consigue desde 2015.

PSG busca el tricampeonato

El PSG domina la Champions League con un bicampeonato.
El PSG domina la Champions League con un bicampeonato.

El PSG se consolida como uno de los mejores equipos del mundo durante las últimas temporadas. El club domina las competencias en Francia y traslada ese nivel al escenario europeo, donde alcanza una regularidad que antes parecía lejana.

Incluso, el conjunto parisino presume un bicampeonato de la UEFA Champions League. Primero logró levantar la Orejona tras imponerse al Inter de Milán y después repitió la hazaña frente al Arsenal, resultados que reflejan la evolución competitiva de la institución.

La llegada de Luis Enrique marcó un cambio en la identidad del equipo. El técnico español llegó a darle orden, intensidad y una idea de juego definida a una plantilla que ahora responde en los encuentros de mayor exigencia.

Con esos antecedentes, el cuadro parisino vuelve a aparecer entre los principales candidatos para conquistar la Champions League esta temporada, donde el reto será sostener el nivel mostrado en los últimos años y confirmar su dominio ante los clubes más fuertes de Europa.

Cuándo y dónde ver el encuentro desde México

El encuentro entre PSG y Barcelona podrá seguirse este martes 20 de octubre a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) a través de las pantallas de TNT Sports y HBO MAX.

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