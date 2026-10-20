Daniel Bisogno recibe homenaje en una megaofrenda de Coyoacán este Día de Muertos 2026: así puedes visitarla

(Instagram)

Guardar

Habrá una ofrenda de Daniel Bisogno durante el Día de Muertos 2026 que reúne fotografías, objetos personales, dulces y mensajes de personas que lo recuerdan. Alex Bisogno compartió imágenes del homenaje familiar, instalado dentro de una megaofrenda que abre sus puertas al público en la Ciudad de México.

La imagen difundida por el hermano del conductor muestra el retrato de quien fuera integrante de Ventaneando, rodeado por flores de cempasúchil, veladoras, papel picado, calaveras y una cruz. El espacio también incorpora recuerdos de su carrera y algunas de las cosas que solía consumir.

PUBLICIDAD

“Este pequeño espacio guarda su hermosa energía, su esencia, su alegría”, escribió Alex Bisogno al mostrar la ofrenda dedicada a Daniel, fallecido el 20 de febrero de 2025 a los 51 años.

La ofrenda de Daniel Bisogno está en la Casa del Indio Fernández

El altar forma parte de la Megaofrenda de artistas montada en la Casa Fuerte del Indio Fernández, en Coyoacán.

Quienes busquen la ofrenda de Daniel Bisogno este Día de Muertos pueden acudir a la Casa Fuerte del Indio Fernández, ubicada en Ignacio Zaragoza 51, colonia Santa Catarina, alcaldía Coyoacán, cerca de la esquina con Dulce Olivia.

(Instagram)

“Ahora de otra forma, fue hermoso ponerlo nuevamente frente a su público, en donde a él le gusta estar”, señaló Alex Bisogno en la publicación que compartió desde la inauguración.

PUBLICIDAD

La Casa Fuerte del Indio Fernández es un inmueble que recibe actividades culturales y visitas guiadas.

La Secretaría de Cultura federal ubica el recinto en el Barrio de Santa Catarina y reporta horarios de jueves a sábado, de 11:00 a 18:00 horas, así como domingos, de 11:00 a 17:00 horas.

“Mi hermana se encargó de colocar cada objeto, cada recuerdo. Recomendaciones, prendas y hasta dulces que le gustaba comer. Una parte de este tesoro familiar quisimos compartirlo con su público querido”, escribió Alex sobre el trabajo de la familia.

En las fotografías se observan dulces, juguetes, cajas con imágenes relacionadas con Bisogno, una playera, veladoras y un cuadro con su rostro. La familia también colocó una imagen en la que aparece junto a integrantes cercanos de su entorno.

PUBLICIDAD

Alex Bisogno escucha mensajes de quienes visitan el altar

El conductor explicó que la instalación permite que personas ajenas a la familia se acerquen a la memoria de su hermano. Durante la inauguración, Alex escuchó las reacciones de visitantes que reconocieron de inmediato la imagen de Daniel.

“También fue hermoso escuchar los comentarios de quienes emocionados llegaban a su altar: ‘Mira Bisogno’, ‘¡Te extrañamos, Muñe!’”, compartió en redes sociales.

La publicación incluye una imagen de Alex Bisogno y una familiar frente a la ofrenda. Ambos posan junto al retrato de Daniel, que ocupa la parte central del altar montado con flores naranjas y elementos tradicionales de Día de Muertos.

PUBLICIDAD

“Sí… te extrañamos mucho, hermano. Pero es hermoso sentir que mi forma parte de nosotros, tu familia, te amamos y estás presente”, añadió el hermano del conductor.

La frase fue acompañada por imágenes de visitantes que se detienen ante la ofrenda. El homenaje se suma a otros altares que han recordado a Bisogno desde su muerte, incluidos los que montaron sus compañeros en los foros de televisión donde trabajó durante años.

¿Cuánto cuesta ir a la megaofrenda donde está Bisogno?

La monumental ofrenda está abierta desde el 16 de octubre de 2026, la entrada general tiene un costo de 200 pesos y niños, estudiantes e INAPAM pagan 100 pesos.

PUBLICIDAD

Michaela recuerda con cariño a su padre Daniel Bisogno

Daniel Bisogno murió el 20 de febrero de 2025 tras complicaciones de salud

La muerte de Daniel Bisogno fue confirmada por Pati Chapoy el 20 de febrero de 2025. El conductor atravesó meses de hospitalizaciones luego del trasplante de hígado al que fue sometido en septiembre de 2024.

“Con inmensa tristeza les informo que Daniel Bisogno falleció”, escribió Chapoy al informar sobre el deceso del conductor de Ventaneando.

Su salud se complicó por una infección en las vías biliares. Después fue ingresado a terapia intensiva y presentó falla multiorgánica.

“Daniel estaba luchando muchísimo. Teníamos comunicación con él y quería salir adelante por su familia, por sus hermanos y por su hija Michaela”, dijo Mónica Castañeda para ADN40.

PUBLICIDAD

Bisogno se integró a Ventaneando en 1997. También participó en radio, teatro, cine y proyectos de comedia. En la Casa del Indio Fernández, su retrato queda dentro de una ofrenda abierta para quienes quieran recordarlo durante las celebraciones de Día de Muertos.