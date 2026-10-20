México

Reunión con Pablo Lemus por crisis de agua en Jalisco será hasta aclarar financiamiento y viabilidad de proyectos, dice Sheinbaum

La mandataria indicó que su gobierno continúa analizando los proyectos que propuso el mandatario estatal

Sheinbaum indicó que aún se analizan los proyectos propuestos por el gobernador. | Presidencia
Sheinbaum indicó que aún se analizan los proyectos propuestos por el gobernador. | Presidencia
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La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que hasta el momento no se ha fijado una fecha para su reunión con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, en la cual dialogarán sobre los proyectos que propuso el mandatario estatal para atender la crisis por la contaminación y el desabasto de agua en Jalisco.

En su conferencia de prensa, Sheinbaum Pardo indicó que mañana se reunirá con “varios gobernadores y presidentes municipales”, para revisar temas relacionados a trámites de vivienda.

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Señaló que en caso de que en caso de que a dicha reunión asista el gobernador de Jalisco, en el encuentro podría establecerse una fecha; sin embargo, afirmó que el encuentro se acordará hasta que se determiné el costo, el esquema de financiamiento “sin privatizar” y la viabilidad de los proyectos para garantizar el suministro de agua potable.

“No sé si vaya a venir el gobernador de Jalisco y ahí, en todo caso, se puede platicar en el saludo para ver cuándo nos veríamos. Lo más importante, porque hay que vernos, pero ya que esté el proyecto completo.

“Si no está el proyecto, no sabemos exactamente cuánto cuesta, qué es lo más viable, cómo hacerlo, pues aunque nos veamos, eso no se va a resolver. Entonces, lo primero es lo técnico, qué es lo más viable técnicamente y cómo financiarlo sin necesidad de privatizar. Y a partir de ahí, pues ya lo más pronto posible dar nuestro apoyo al pueblo de Jalisco”, dijo en Palacio Nacional.

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Información en desarrollo...

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