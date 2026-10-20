México

Mujeres con Bienestar y Pensión Mujeres Bienestar: estas son las diferencias para que no te confundas en este periodo de registros

La coincidencia en los nombres puede causar confusión entre las solicitantes

El registro de la Pensión Mujeres Bienestar permanecerá abierto hasta este 25 de octubre para mujeres de 60 a 64 años en todo el país
El registro de la Pensión Mujeres Bienestar permanecerá abierto hasta este 25 de octubre para mujeres de 60 a 64 años en todo el país
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El registro de la Pensión Mujeres Bienestar permanecerá abierto hasta este 25 de octubre para mujeres de 60 a 64 años en todo el país. Este programa federal entrega 3,100 pesos cada dos meses. Por su parte, Mujeres con Bienestar opera sólo en el Estado de México, atiende a mujeres de 18 a 59 años y contempla un apoyo bimestral de 2,500 pesos.

Cabe recordar que la convocatoria de la Pensión Mujeres Bienestar inició el lunes 19 de octubre y forma parte del periodo de registros de la Secretaría de Bienestar. La inscripción se realiza en módulos y Centros Integradores con apoyo de los Servidores de la Nación.

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La coincidencia en los nombres puede causar confusión entre las solicitantes. Ambos esquemas entregan recursos económicos a mujeres, pero pertenecen a gobiernos distintos, tienen poblaciones objetivo diferentes y manejan reglas de acceso propias.

Mujeres con Bienestar opera sólo en el Estado de México, atiende a mujeres de 18 a 59 años y contempla un apoyo bimestral de 2,500 pesos (X@avisosbienestar)
Mujeres con Bienestar opera sólo en el Estado de México, atiende a mujeres de 18 a 59 años y contempla un apoyo bimestral de 2,500 pesos (X@avisosbienestar)

La Pensión Mujeres Bienestar es un programa federal para personas de 60 a 64 años

La Pensión Mujeres Bienestar es un programa del Gobierno de México dirigido a mujeres de entre 60 y 64 años. El gráfico proporcionado señala que la estrategia es encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Cada beneficiaria recibe 3,100 pesos cada dos meses mediante la tarjeta del Banco del Bienestar. El programa comenzó a aplicarse en 2025 y el apoyo se deposita de forma directa.

Registro abierto

El registro no se realiza por internet. Las interesadas deben acudir al módulo asignado por la Secretaría de Bienestar o a los Centros Integradores. La dependencia mantiene atención de lunes a domingo, de 09:00 a 16:00 horas, de acuerdo con la publicación.

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Ilustración de dos personas mayores con tarjetas, una ventanilla de atención y los textos Pensión Adultos Mayores y Registro Octubre.
Dos adultos mayores exhiben sus tarjetas junto al aviso de registro de octubre para las pensiones de Adultos Mayores y Mujeres Bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para completar el trámite, las solicitantes deben presentar una identificación oficial vigente. Puede ser la credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad.

También deben entregar CURP de impresión reciente, acta de nacimiento legible y comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de seis meses. Se aceptan recibos de luz, agua, teléfono, gas o predial.

La Secretaría de Bienestar solicita además un número de teléfono celular y uno de casa. El periodo actual de incorporación concluye este 25 de octubre, por lo que las mujeres que cumplan con el rango de edad deben revisar la sede que les corresponde antes de acudir.

Diferencias

  1. Gobierno responsable: la Pensión Mujeres Bienestar pertenece al Gobierno de México; Mujeres con Bienestar depende del Gobierno del Estado de México.
  2. Edad de las beneficiarias: la Pensión Mujeres Bienestar está dirigida a mujeres de 60 a 64 años; Mujeres con Bienestar atiende a mujeres de 18 a 59 años.
  3. Cobertura: la Pensión Mujeres Bienestar se aplica en todo el país; Mujeres con Bienestar sólo beneficia a residentes del Estado de México.
  4. Monto bimestral: la Pensión Mujeres Bienestar entrega 3,100 pesos cada dos meses; Mujeres con Bienestar otorga 2,500 pesos en el mismo periodo.
  5. Registro: la Pensión Mujeres Bienestar se tramita en Centros Integradores y módulos de la Secretaría de Bienestar; Mujeres con Bienestar tiene convocatorias y procesos definidos por las autoridades del Estado de México.

Mujeres con Bienestar opera en el Estado de México y atiende a mujeres de 18 a 59 años

Mujeres con Bienestar no es la misma estrategia que la pensión federal. Se trata de un programa del Gobierno del Estado de México, encabezado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

El apoyo está dirigido a mujeres de 18 a 59 años que residan en el Edomex. El depósito es de 2,500 pesos cada dos meses, una cantidad distinta a la que reciben las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar.

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El programa Mujeres con Bienestar está disponible en los 125 municipios del Edomex (Secretaría del Bienestar Edomex)
El programa Mujeres con Bienestar está disponible en los 125 municipios del Edomex (Secretaría del Bienestar Edomex)

La diferencia territorial es uno de los puntos centrales. Mientras la Pensión Mujeres Bienestar tiene cobertura nacional para mujeres de 60 a 64 años, Mujeres con Bienestar se limita a residentes del Estado de México dentro de un rango de edad más amplio.

También cambia la institución responsable. La pensión depende del Gobierno de México y se registra en módulos de Bienestar. Mujeres con Bienestar pertenece al gobierno estatal, por lo que sus procesos de incorporación, convocatorias y requisitos se consultan mediante las autoridades del Estado de México.

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