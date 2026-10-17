México Deportes

Cruz Azul femenil cesa a Raúl Gutiérrez tras participar en festejo del América

La decisión se produce después de la polémica por la participación de Gutiérrez en el aniversario del acérrimo rival

Potro Gutiérrez Cruz Azul femenil América destitución
Raúl 'Potro' Gutiérrez fue cesado en el Cruz Azul femenil por festejar con el Club América su aniversario (especial)
Guardar

Cruz Azul anunció la salida de Raúl ‘Potro’ Gutiérrez de la dirección técnica de su equipo femenil, en medio de la polémica que generó su participación en el festejo del América, uno de los máximos rivales deportivos de La Máquina.

El club informó que la separación se acordó de manera mutua y que Joaquín Moreno asumirá de inmediato el mando del conjunto en calidad de entrenador interino.

PUBLICIDAD

A través de un comunicado, la institución celeste explicó que ambas partes determinaron poner fin a su etapa al frente del primer equipo femenil, debido al contexto que atravesaba el proyecto deportivo. Sin embargo, el anuncio se produjo después de que la presencia de Gutiérrez en una celebración relacionada con el conjunto azulcrema provocara cuestionamientos por su vínculo con Cruz Azul.

“Cruz Azul informa que, de mutuo acuerdo, la dirección deportiva femenil y el profesor Raúl Gutiérrez han decidido dar por terminada su etapa al frente del primer equipo”, señaló la institución en el documento.

El club agregó que las condiciones actuales dificultaban el desarrollo del proyecto y que, desde las perspectivas deportiva y de gestión, consideraron conveniente abrir paso a una nueva etapa bajo un interinato.

PUBLICIDAD

La polémica por el festejo del América

Raúl Gutiérrez en festejo del Club América (especial)
Raúl Gutiérrez en festejo del Club América (especial)

La salida de Raúl Gutiérrez ocurre después de que se le relacionara con el festejo del América, situación que generó controversia por la histórica rivalidad entre las dos instituciones capitalinas.

La participación del entrenador en una celebración del equipo azulcrema desató críticas, debido a que se encontraba vinculado profesionalmente con Cruz Azul. Para parte de la afición celeste, la situación resultó incompatible con la responsabilidad de representar al club, cuya rivalidad con las Águilas es una de las más reconocidas del futbol mexicano.

El episodio colocó al estratega en el centro de la conversación entre los seguidores de La Máquina y añadió presión a su continuidad en el proyecto femenil, donde apenas dirigió solo 6 partidos.

Aunque el comunicado oficial atribuyó la decisión a un acuerdo entre las partes y a las condiciones que enfrentaba el proyecto, el momento del anuncio coincidió con la controversia por su participación en el festejo americanista.

Previo al comunicado oficial del despido, el periodista David Medrano compartió en sus redes el motivo y escribió: “Le cuesta la chamba. Haberse puesto la camiseta del América en la fiesta de aniversario le costó al Potro Gutiérrez la chamba como técnico del Cruz Azul Femenil donde solo dirigió 6 partidos”.

Joaquín Moreno toma las riendas como interino

Joaquín Moreno toma las riendas como interino (Cruz Azul Femenil)
Joaquín Moreno toma las riendas como interino (Cruz Azul Femenil)

Tras confirmar la salida de Gutiérrez, Cruz Azul informó que Joaquín Moreno será el encargado de dirigir al primer equipo femenil de manera interina.

El nombramiento tendrá efecto inmediato, por lo que el nuevo responsable deberá asumir la conducción del conjunto mientras la institución define los siguientes pasos para el proyecto deportivo.

En su comunicado, el club no precisó cuánto tiempo permanecerá Moreno en el cargo ni si buscará a un entrenador para asumir el puesto de manera definitiva.

El interinato representa un cambio en la conducción del equipo en un momento en el que la institución deberá concentrarse en sus compromisos deportivos y en mantener la estabilidad del plantel.

Cruz Azul busca dar continuidad al proyecto femenil

La salida de Raúl Gutiérrez abre una nueva etapa para Cruz Azul Femenil, que deberá adaptarse a la transición en el banquillo bajo la dirección provisional de Moreno.

Por ahora, la postura oficial de Cruz Azul se limita a señalar que la terminación de la relación laboral se produjo de común acuerdo y que el contexto del proyecto hacía conveniente un cambio en la dirección técnica.

Mientras tanto, Joaquín Moreno asumirá la responsabilidad de conducir al equipo durante el interinato, a la espera de que la institución determine el rumbo que seguirá su proyecto femenil.

Temas Relacionados

Potro GutiérrezRaúl GutiérrezClub Cruz AzulÚltima horaClub Américamexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sismo de 4.1 de magnitud se registra en Chiapas

El temblor aconteció a las 21:28 horas, a una distancia de 122 km de Cd Hidalgo y tuvo una profundidad de 10.0 km

Sismo de 4.1 de magnitud se registra en Chiapas

Temblor hoy en México 16 de octubre de 2026: Se registra sismo de magnitud 4.1 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México 16 de octubre de 2026: Se registra sismo de magnitud 4.1 en Chiapas

Gran Desfile de Día de Muertos 2026 en CDMX: esta será la fecha y ruta oficial

La celebración reunirá figuras monumentales, carros alegóricos, comparsas, bandas musicales y danzantes a lo largo de la capital mexicana

Gran Desfile de Día de Muertos 2026 en CDMX: esta será la fecha y ruta oficial

Benjamín Gil busca el perdón de la afición de los Diablos Rojos del México: “Si ofendí a alguien, pido disculpas”

El mánager escarlata reconoció las críticas del público por sus declaraciones del año pasado cuando dirigía a los Charros de Jalisco

Benjamín Gil busca el perdón de la afición de los Diablos Rojos del México: “Si ofendí a alguien, pido disculpas”

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 16 de octubre: capturan a grupo que surtía armas a Los Chapitos

Sigue en tiempo real lo más importante de estos temas en Infobae México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 16 de octubre: capturan a grupo que surtía armas a Los Chapitos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Condenan a 158 años de prisión a ‘El Kekas’ y sus cómplices por asesinato de surfistas en Ensenada

Condenan a 158 años de prisión a ‘El Kekas’ y sus cómplices por asesinato de surfistas en Ensenada

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 16 de octubre: capturan a grupo que surtía armas a Los Chapitos

Detienen a dos extorsionadores de “Los Cromos” por el ataque armado contra la vivienda de la diseñadora Elvis Guerra

Caso de la familia LeBarón: posponen hasta marzo de 2027 audiencia contra “El Janos”, miembro de La Línea

Detienen en Zapopan al “Ingeniero”, integrante del CJNG señalado por construir túneles hacia EEUU bajo las órdenes de “El 03″

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP anuncia sanciones por violencia verbal en medio de acusaciones de supuesto fraude

La Granja VIP anuncia sanciones por violencia verbal en medio de acusaciones de supuesto fraude

Acusan censura en el Tiny Desk de los Tigres del Norte: se habría cortado el inicio de la presentación por mensaje a migrantes

“La venganza del Charro Negro” promete el momento más conmovedor de toda la saga de Las Leyendas, adelantan sus protagonistas

Dictan medidas de protección para Michelle Vieth y limitan el contacto con Héctor Soberón

Michelle Salas presume lujoso vestido de su bisabuela Silvia Pinal y fotos inéditas de su boda en Madrid

DEPORTES

Benjamín Gil busca el perdón de la afición de los Diablos Rojos del México: “Si ofendí a alguien, pido disculpas”

Benjamín Gil busca el perdón de la afición de los Diablos Rojos del México: “Si ofendí a alguien, pido disculpas”

Armando “Toro” Reséndiz sustituye de última hora a Jermall Charlo para enfrentar a Koen Mazoudier en Las Vegas

Cota o Malagón: Guillermo Almada ya habría decidido al titular del América para el resto del Apertura 2026

Televisora mexicana confirma transmisión de Canelo vs Mbilli: cuándo y dónde ver la pelea de manera gratuita

Enfermera acepta reto de box en calles de CDMX y gana mil 500 pesos para sus gastos de la semana