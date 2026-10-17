Cruz Azul femenil cesa a Raúl Gutiérrez tras participar en festejo del América

Raúl 'Potro' Gutiérrez fue cesado en el Cruz Azul femenil por festejar con el Club América su aniversario (especial)

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Cruz Azul anunció la salida de Raúl ‘Potro’ Gutiérrez de la dirección técnica de su equipo femenil, en medio de la polémica que generó su participación en el festejo del América, uno de los máximos rivales deportivos de La Máquina.

El club informó que la separación se acordó de manera mutua y que Joaquín Moreno asumirá de inmediato el mando del conjunto en calidad de entrenador interino.

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A través de un comunicado, la institución celeste explicó que ambas partes determinaron poner fin a su etapa al frente del primer equipo femenil, debido al contexto que atravesaba el proyecto deportivo. Sin embargo, el anuncio se produjo después de que la presencia de Gutiérrez en una celebración relacionada con el conjunto azulcrema provocara cuestionamientos por su vínculo con Cruz Azul.

“Cruz Azul informa que, de mutuo acuerdo, la dirección deportiva femenil y el profesor Raúl Gutiérrez han decidido dar por terminada su etapa al frente del primer equipo”, señaló la institución en el documento.

El club agregó que las condiciones actuales dificultaban el desarrollo del proyecto y que, desde las perspectivas deportiva y de gestión, consideraron conveniente abrir paso a una nueva etapa bajo un interinato.

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La polémica por el festejo del América

Raúl Gutiérrez en festejo del Club América (especial)

La salida de Raúl Gutiérrez ocurre después de que se le relacionara con el festejo del América, situación que generó controversia por la histórica rivalidad entre las dos instituciones capitalinas.

La participación del entrenador en una celebración del equipo azulcrema desató críticas, debido a que se encontraba vinculado profesionalmente con Cruz Azul. Para parte de la afición celeste, la situación resultó incompatible con la responsabilidad de representar al club, cuya rivalidad con las Águilas es una de las más reconocidas del futbol mexicano.

El episodio colocó al estratega en el centro de la conversación entre los seguidores de La Máquina y añadió presión a su continuidad en el proyecto femenil, donde apenas dirigió solo 6 partidos.

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Aunque el comunicado oficial atribuyó la decisión a un acuerdo entre las partes y a las condiciones que enfrentaba el proyecto, el momento del anuncio coincidió con la controversia por su participación en el festejo americanista.

Previo al comunicado oficial del despido, el periodista David Medrano compartió en sus redes el motivo y escribió: “Le cuesta la chamba. Haberse puesto la camiseta del América en la fiesta de aniversario le costó al Potro Gutiérrez la chamba como técnico del Cruz Azul Femenil donde solo dirigió 6 partidos”.

Joaquín Moreno toma las riendas como interino

Joaquín Moreno toma las riendas como interino (Cruz Azul Femenil)

Tras confirmar la salida de Gutiérrez, Cruz Azul informó que Joaquín Moreno será el encargado de dirigir al primer equipo femenil de manera interina.

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El nombramiento tendrá efecto inmediato, por lo que el nuevo responsable deberá asumir la conducción del conjunto mientras la institución define los siguientes pasos para el proyecto deportivo.

En su comunicado, el club no precisó cuánto tiempo permanecerá Moreno en el cargo ni si buscará a un entrenador para asumir el puesto de manera definitiva.

El interinato representa un cambio en la conducción del equipo en un momento en el que la institución deberá concentrarse en sus compromisos deportivos y en mantener la estabilidad del plantel.

Cruz Azul busca dar continuidad al proyecto femenil

La salida de Raúl Gutiérrez abre una nueva etapa para Cruz Azul Femenil, que deberá adaptarse a la transición en el banquillo bajo la dirección provisional de Moreno.

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Por ahora, la postura oficial de Cruz Azul se limita a señalar que la terminación de la relación laboral se produjo de común acuerdo y que el contexto del proyecto hacía conveniente un cambio en la dirección técnica.

Mientras tanto, Joaquín Moreno asumirá la responsabilidad de conducir al equipo durante el interinato, a la espera de que la institución determine el rumbo que seguirá su proyecto femenil.