Cota o Malagón: Guillermo Almada ya habría decidido al titular del América para el resto del Apertura 2026

El duelo ante el Club León será la prueba de fuego para demostrar que portero conserva el puesto, mientras Almada busca continuidad en la fase final del torneo. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

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El arco del Club América volvió a colocarse en el centro de la conversación de la Liga MX tras el retorno de Luis Ángel Malagón ante Rayados.

Después de 214 días fuera de las canchas por una lesión, el guardameta reapareció precisamente cuando Rodolfo Cota demostraba que más había logrado sostener la portería durante su ausencia.

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(X / @ClubAmerica)

La competencia llega a una etapa sensible del Apertura 2026, con las Águilas cerca de la recta final y Guillermo Almada ante una decisión que puede marcar el cierre del torneo. El técnico ya dio señales sobre el camino que pretende seguir, aunque el club todavía no ha confirmado nada de manera oficial.

Tras el partido contra Monterrey, Almada habría definido quién toma el arco del América

El regreso de Malagón no fue una apuesta de último momento. Antes del empate 1-1 contra Monterrey, Almada habló con Rodolfo para comunicarle que el arquero recuperado volvería a la formación titular después de una recuperación que se extendió por cerca de siete meses.

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El técnico uruguayo destacó la reacción del guardameta que cubrió la baja y dejó una frase que retrata el ambiente dentro del plantel: “Cota es un caballero”.

Guillermo explicó que el cambio se resolvió durante la semana. “Hablé con él que nos íbamos a decidir y enseguida aportó su respaldo a Malagón y a la decisión que nosotros habíamos tomado”.

Soccer Football - Liga MX - Club America v Monterrey - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - October 10, 2026 Club America coach Guillermo Almada reacts REUTERS/Eloisa Sanchez

La actuación de Luis Ángel ante Rayados acompañó aquella elección. El arquero disputó los 90 minutos y respondió en una jugada de mano a mano que evitó una anotación rival. Su regreso no sólo significó el final de una larga ausencia: también reordenó la disputa interna por el arco azulcrema.

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En este sentido, el partido frente a León servirá como la siguiente señal. Si Malagón mantiene el puesto, América confirmará en la cancha que busca darle continuidad a su portero referente de cara a la fase decisiva del torneo.

Cota respondió durante la baja, pero la competencia cambió con la recuperación

El regreso de Malagón no borra lo que hizo Cota. El experimentado portero respondió cuando el equipo necesitó una solución y se mantuvo como una opción confiable durante los meses más difíciles de la temporada para el arco azulcrema.

Rodolfo Cota tomó la responsabilidad mientras Malagón se recuperaba de la rotura del tendón de Aquiles .

Sus actuaciones evitaron que las Águilas quedaran expuestas en una posición que suele castigar cualquier error.

Almada no limitó el reconocimiento a sus dos principales opciones. También mencionó a Fernando Tapia , quien ha respondido cuando tuvo minutos y conserva un lugar en la competencia interna: “América tiene tres grandes porteros” .

El plan inmediato, según la información aportada por TUDN, no contempla alternar guardametas cada jornada. Rodolfo esperaría una oportunidad desde el banco, mientras Luis Ángel busca recuperar ritmo.

Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v America - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - September 12, 2026 America's Rodolfo Cota in action with Cruz Azul's Omar Campos REUTERS/Eloisa Sanchez

De esta manera, la disputa sigue viva, pero la jerarquía parece haberse reacomodado. Malagón volvió a ponerse los guantes en un partido exigente y Cota, pese a sus buenas actuaciones, habría aceptado que el equipo retomara el orden que tenía antes de la lesión.

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Siete meses de recuperación y un Mundial que quedó atrás

La vuelta de Luis Ángel Malagón tiene un peso que va más allá del América. El arquero sufrió una ruptura del tendón de Aquiles izquierdo en marzo, durante un encuentro ante Philadelphia Union por la Concacaf Champions Cup, una lesión que requirió cirugía.

El proceso lo dejó fuera de las canchas durante cerca de siete meses y también frustró su posibilidad de disputar el Mundial 2026 con la Selección Mexicana.

Antes de lesionarse, Malagón había recibido el gafete de capitán con las Águilas y se encontraba en un momento de crecimiento. El arquero contó que la rehabilitación estuvo marcada por dudas que excedían lo deportivo: “No sabía si iba a volver a caminar”.

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Soccer Football - Liga MX - Club America v Necaxa - Estadio Ciudad de los Deportes, Mexico City, Mexico - January 31, 2026 Club America's Angel Malagon REUTERS/Eloisa Sanchez

También perdió siete kilos durante la recuperación y decidió no asistir al partido inaugural México vs Sudáfrica, pese a contar con boletos: “No me sentía con la capacidad ni con la fuerza emocional para estar en ese momento”.

Ahora, el regreso ante Monterrey abre una etapa distinta. Malagón buscará sostener el puesto que recuperó, mientras Cota espera una nueva oportunidad y Almada define si la portería del América vuelve a tener un titular fijo para el cierre del Apertura 2026.