La Granja VIP anuncia sanciones por violencia verbal en medio de acusaciones de supuesto fraude (Instagram / YouTube)

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La Granja VIP 2026 enfrentó dos polémicas en una misma noche. Adal Ramones rechazó las acusaciones de un presunto fraude en el reto de salvación que ganó Azalia Ojeda y anunció una sanción contra Pimpinela Escarlata por sus comentarios sobre una posible agresión con un cuchillo.

Durante la gala del viernes 16 de octubre, el conductor defendió la legalidad de la competencia, descartó repetir la prueba y confirmó que Pimpinela quedaría nominada directamente, sin posibilidad de salvarse antes de la eliminación del domingo.

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Las decisiones se produjeron mientras las redes sociales exigían explicaciones sobre las reglas y la seguridad de los participantes.

Adal Ramones hace frente a acusaciones de fraude en La Granja VIP

La controversia comenzó durante el reto de salvación del jueves 15 de octubre, cuando Azalia Ojeda se impuso a Julio Camejo y Kevyn “Bicolor” Contreras.

La prueba consistía en localizar tres figuras dentro de unos costales y colocarlas correctamente en una estructura.

Aunque Azalia consiguió completar el desafío, espectadores difundieron un video en el que aparentemente no se observa cómo la última pieza cae de su costal.

Surgen acusaciones de fraude en La Granja VIP tras la victoria de Azalia en el reto de Salvación.

La grabación provocó sospechas de que el objeto ya se encontraba dentro de la cubeta utilizada por la participante.

Ante las críticas, Ramones aseguró que la producción revisó lo ocurrido.

“Esta mañana y seguros de nuestro trabajo, buscamos todas las pruebas de que el juego de salvación había sido completamente legal, porque sabemos que lo fue”, declaró.

El conductor reconoció que el movimiento del costal impide apreciar claramente la caída de la pieza, pero sostuvo que no existió ninguna irregularidad.

Reto de salvación no se repetirá: Adal Ramones explica por qué

Ramones reveló que la producción consideró repetir la competencia para terminar con las sospechas. Sin embargo, descartó esa posibilidad por considerar que perjudicaría a Azalia.

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“No era justo para Azalea, que ganó completamente legal”, afirmó.

El presentador explicó que los concursantes revisan previamente el terreno, los objetos y las reglas de cada desafío.

También señaló que Julio Camejo y Kevyn Contreras comprobaron que sus cubetas estaban vacías antes de comenzar.

Además, destacó que ambos se encontraban a poco más de un metro de Azalia y que ninguno denunció alguna irregularidad después de la prueba. “No hubo ninguna trampa ni la habrá”, aseguró Ramones.

De esta manera, el triunfo de Azalia quedó firme y la participante conservó el derecho de ejercer la traición durante la gala del viernes.

Usuarios de X exigen a la producción de La Granja VIP expulsar a Pimpinela Escarlata. (X)

Castigan a Pimpinela Escarlata por comentarios violentos

La producción también respondió a las exigencias de sancionar a Pimpinela Escarlata por una conversación con Niurka Marcos y Natalia Alcocer.

Durante ese encuentro, la luchadora planteó que, si estaba a punto de ser eliminada, podría utilizar un cuchillo para desfigurar a otro participante.

“Si sé que me van a eliminar de este programa que valga la pena, un pinche cuchillo y le marco toda la cara para su resta de su vida (sic)”, expresó.

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Inicialmente, usuarios interpretaron sus palabras como una amenaza contra Manelyk González. Sin embargo, Flor Rubio difundió una versión más extensa de la conversación en la que Pimpinela aclara que se trataba de un decir, sin mencionar directamente a Manelyk.

Pese a esa precisión, el programa determinó que sus expresiones infringieron las reglas de convivencia.

“Quedas nominado directamente y permanecerás en la tabla hasta el domingo, sin posibilidad de la salvación la noche de hoy”, anunció Adal Ramones.

“El público, Pimpi, fue testigo de lo que dijiste, y será él el que tome la decisión de tu salida o de tu permanencia en la gala del domingo”, añadió.

¿Quiénes son los nominados tras la doble traición en La Granja VIP?

La gala del viernes también modificó la placa de eliminación.

Azalia utilizó su beneficio para salvar a Mario “Mono” Osuna y nominó a Niurka Marcos.

Sin embargo, una dinámica especial permitió a Niurka ejercer una segunda traición. La cubana eligió a Mónica Escobedo, quien también quedó en riesgo.

La gala del viernes también modificó la placa de eliminación. (Instagram: La Granja VIP México)

Así quedó la lista definitiva de cinco nominados para el domingo 18 de octubre:

Julio Camejo , por el poder del Huevo Dorado.

Kevyn “Bicolor” Contreras , por el legado de Pascal Nadaud.

Pimpinela Escarlata , por sanción de la producción.

Niurka Marcos , por decisión de Azalia Ojeda.

Mónica Escobedo, por la traición de Niurka.

La sexta semana de La Granja VIP concluye así con un reto cuestionado por espectadores, una sanción por violencia verbal y cinco concursantes expuestos a la eliminación.

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