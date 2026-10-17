México

Gran Desfile de Día de Muertos 2026 en CDMX: esta será la fecha y ruta oficial

La celebración reunirá figuras monumentales, carros alegóricos, comparsas, bandas musicales y danzantes a lo largo de la capital mexicana

El evento fue anunciado por el Gobierno de la Ciudad de México.
El Sendero del Cempasúchil, altares, música, gastronomía y actividades nocturnas formarán parte de la propuesta de los festejos, que se extenderán hasta Mixquic, Chapultepec, Tlalpan y Ciudad Universitaria. (Cuartoscuro)
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Las calles de Paseo de la Reforma y el Centro Histórico de la CDMX volverán a recibir una de las postales más concurridas de la temporada: el Gran Desfile de Día de Muertos 2026.

La cita será el sábado 31 de octubre, con carros alegóricos, música, danzas y contingentes que avanzarán hasta el Zócalo capitalino.

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El Gran Desfile de Día de Muertos 2026 de la CDMX será el sábado 31 de octubre a las 14:00 horas en la Glorieta de la Diana Cazadora y concluirá en el Zócalo. (Gobierno de la Ciudad de México)
El Gran Desfile de Día de Muertos 2026 de la CDMX será el sábado 31 de octubre a las 14:00 horas en la Glorieta de la Diana Cazadora y concluirá en el Zócalo. (Gobierno de la Ciudad de México)

El recorrido comenzará a las 14:00 horas en la Glorieta de la Diana Cazadora y concluirá entre carros alegóricos, flores de cempasúchil, altares y danzas que acompañarán una de las jornadas de mayor convocatoria de la temporada.

La Diana Cazadora marcará el inicio del recorrido hacia el Zócalo

La ruta prevista conectará algunos de los puntos de mayor afluencia de la Ciudad de México antes de llegar a la Plaza de la Constitución. El acceso será gratuito, pero se espera una alta concentración de personas desde las primeras horas de la tarde.

  • El contingente avanzará por Paseo de la Reforma, una de las avenidas donde se concentrará buena parte del público. La zona entre la Diana Cazadora, el Ángel de la Independencia y la Alameda Central suele convertirse en uno de los puntos más buscados para observar el paso de los carros alegóricos.
  • Después seguirá por avenida Juárez, en dirección al Centro Histórico. Este tramo llevará la celebración hacia una zona con acceso a estaciones de transporte público y calles peatonales, aunque también concentrará a miles de asistentes.
  • La calle 5 de Mayo formará parte del trayecto final antes de la llegada a la Plaza de la Constitución. El desfile cerrará frente al Zócalo, donde estará instalada la Ofrenda Monumental de Día de Muertos.
  • Los automovilistas deberán considerar cierres y desvíos en Paseo de la Reforma, avenida Juárez y las calles próximas al Centro Histórico. José María Izazaga, Fray Servando Teresa de Mier, Eje 1 Oriente, Eje 1 Norte, Circuito Interior y avenida Chapultepec aparecen como rutas alternativas.
El trayecto de los contingentes recorrerá Paseo de la Reforma, avenida Juárez y la calle 5 de Mayo hacia la Plaza de la Constitución. (FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)
El trayecto de los contingentes recorrerá Paseo de la Reforma, avenida Juárez y la calle 5 de Mayo hacia la Plaza de la Constitución. (FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

En este sentido, la recomendación para los asistentes es llegar con anticipación, definir el punto de encuentro en caso de acudir en grupo y revisar los avisos sobre transporte y movilidad.

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Carros alegóricos y homenajes darán forma a la edición de 2026

La marcha reunirá figuras monumentales, comparsas, bandas musicales y danzantes. La propuesta busca trasladar a las calles imágenes ligadas a los altares, las calaveras, el cempasúchil y los personajes que forman parte de la milenaria tradición mexicana.

  • Los carros alegóricos llevarán música y representaciones artísticas a lo largo de la ruta. La jornada incluirá comparsas y elencos que acompañarán el recorrido desde Reforma hasta el primer cuadro de la capital.
  • La edición contempla referencias a Juan Gabriel y Emilio “El Indio” Fernández, además de alusiones a la Reina Roja de Palenque y a la lucha libre. Estos elementos se integrarán a las expresiones visuales y escénicas de los contingentes.
  • La Catrina tendrá un lugar dentro de la programación capitalina. El personaje creado por José Guadalupe Posada también será una de las figuras centrales de la Ofrenda Monumental del Zócalo, disponible del 29 de octubre al 2 de noviembre.
  • El desfile llegará a su décima edición desde su inicio en 2016. En ese periodo, la actividad se consolidó como una de las convocatorias públicas de mayor asistencia durante la temporada de Día de Muertos en la capital.
Los carros alegóricos rendirán tributo al rock mexicano, la lucha libre, a Juan Gabriel, Emilio "El Indio" Fernández, la Reina Roja de Palenque, entre otros. (FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)
Los carros alegóricos rendirán tributo al rock mexicano, la lucha libre, a Juan Gabriel, Emilio "El Indio" Fernández, la Reina Roja de Palenque, entre otros. (FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

La fecha coincide con una jornada en la que muchas familias terminan de preparar sus ofrendas. Fotografías, veladoras, agua, sal, pan de muerto, flores y objetos personales suelen ocupar los altares que recibirán a los difuntos durante el 1 y 2 de noviembre.

Catrinas, cempasúchil y celebraciones en Xochimilco, Chapultepec y Tlalpan completarán la agenda

El Gran Desfile será uno de los actos centrales, pero la agenda de la ciudad incluirá opciones en Paseo de la Reforma, Chapultepec, Tlalpan, Xochimilco, Tláhuac y Ciudad Universitaria.

  • El Festival Flores de Cempasúchil permanecerá hasta el 1 de noviembre en Paseo de la Reforma, entre el Ángel de la Independencia y la Glorieta del Ahuehuete.
  • La Mega Procesión de Catrinas se realizará el 25 de octubre sobre Paseo de la Reforma. Las autoridades deberán precisar el horario definitivo de salida antes del evento.
  • Chapultepec recibirá “La Puerta entre dos mundos” del 29 de octubre al 4 de noviembre, con el Sendero del Cempasúchil, altares, música, gastronomía y actividades nocturnas.
  • San Andrés Mixquic celebrará sus jornadas tradicionales del 31 de octubre al 2 de noviembre, mientras que Xochimilco tendrá recorridos nocturnos en trajinera durante la temporada.
  • La Caminata al Mictlán se llevará a cabo el 23 de octubre en la Calzada de Tlalpan, con actividades previas desde las 19:00 horas y una salida nocturna programada para las 21:30.
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El Bosque de Chapultepec presentará la actividad "La Puerta entre dos mundos" con altares y senderos de cempasúchil del 29 de octubre al 4 de noviembre. (FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM)

El 31 de octubre, la ruta entre la Diana Cazadora y el Zócalo reunirá el tránsito de los contingentes, el ruido de las bandas y las figuras que cada año convierten la memoria en una celebración compartida.

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