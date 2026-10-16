Enfermera acepta reto de box en calles de CDMX y gana mil 500 pesos para sus gastos de la semana

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Una estudiante de enfermería se convirtió en protagonista de un video viral después de aceptar un desafío de boxeo en las calles de la Ciudad de México. Nanis, como fue identificada en la grabación, se enfrentó a otra mujer para obtener una recompensa económica ofrecida por el influencer Juan Carlos Serralde, quien organiza este tipo de retos entre personas que encuentra en la vía pública.

La joven explicó que necesitaba dinero para cubrir sus gastos de la semana, incluidos sus pasajes, por lo que vio en la propuesta una oportunidad para conseguir efectivo. Lo que llamó la atención del creador de contenido fue que la estudiante aseguró practicar boxeo, una habilidad que posteriormente puso a prueba frente a su contrincante.

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El video muestra el momento en que Serralde conversa con Nanis antes de plantearle el desafío. La propuesta consistía en enfrentarse a otra mujer a cambio de duplicar el dinero que llevaba consigo, con la posibilidad de obtener mil 500 pesos al finalizar el reto.

El reto de boxeo que aceptó Nanis en CDMX

(Captura de pantalla)

Durante la conversación, el influencer le ofreció participar en el enfrentamiento con una frase que quedó registrada en la grabación:

“Dices que traes $700 pesos. A ver, si le rompes la madre a otra señorita, te duplico el billete”

La estudiante aceptó la propuesta y se preparó para subir al improvisado ring callejero. Una vez iniciado el enfrentamiento, Nanis conectó varios golpes y mostró la destreza que, según había comentado previamente, había adquirido al practicar este deporte.

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(Captura de pantalla)

Su rival tuvo dificultades para responder a los ataques de la joven, quien consiguió imponerse y quedarse con el premio ofrecido por Serralde.

La escena llamó la atención por la rapidez con la que la estudiante pasó de hablar sobre sus necesidades económicas a demostrar sus habilidades frente a la cámara. El registro también mostró cómo los retos de boxeo del influencer buscan captar reacciones espontáneas de las personas que encuentra durante sus recorridos por la capital.

“Va ser para lo de mi semana”: ¿en qué gastará el dinero?

(Captura de pantalla)

Después de conseguir la victoria, Nanis explicó brevemente qué haría con el efectivo que acababa de ganar. Cuando le preguntaron cuál sería el destino del premio, respondió:

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“Va ser para lo de mi semana”

Su contestación hizo que varios usuarios relacionaran el enfrentamiento con los gastos cotidianos que enfrentan los estudiantes, especialmente quienes deben cubrir transporte y otras necesidades mientras continúan con su formación académica.

Aunque la joven fue presentada como estudiante de enfermería, la grabación no ofrece mayores detalles sobre su escuela, su trayectoria deportiva o el tiempo que lleva practicando boxeo.

Las reacciones al video de la enfermera boxeadora

(Captura de pantalla)

La publicación comenzó a circular en redes sociales y generó comentarios que mezclaron bromas sobre su profesión con mensajes que destacaron su determinación para conseguir el dinero.

Entre las reacciones compartidas por los usuarios aparecieron frases como:

“la enfermera no quería ganar,, necesitaba ganar”

“La enfermera:: ahorita no hay paracetamol”

“Lo que tiene que hacer la pasante para pasar la semana, se la rifo chidisimo jejeje”

“esas si son peleas no como las de la velada”

“Esas si son mujeres no como la mía”

(Captura de pantalla)

Buena parte de las bromas hizo referencia a los conocimientos médicos asociados con la enfermería, mientras otras compararon el enfrentamiento con los combates de exhibición que suelen organizarse entre creadores de contenido.

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El video también puso en evidencia el interés que despiertan los retos callejeros en plataformas digitales, donde situaciones cotidianas pueden convertirse en contenido viral cuando incluyen una competencia, una recompensa económica y una reacción inesperada.

En el caso de Nanis, su participación terminó con una victoria y dinero para afrontar sus gastos semanales. Sin embargo, este tipo de desafíos también implica riesgos físicos, por lo que cualquier enfrentamiento de boxeo debe realizarse con medidas de protección, supervisión adecuada y condiciones que reduzcan la posibilidad de lesiones.