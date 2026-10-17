Michelle Salas sorprende con lujoso vestido de su bisabuela Silvia Pinal y fotos inéditas de su boda en Madrid

La modelo recordó su historia familiar al acudir a un evento de Emilio Pucci con una pieza vintage de los años 60 que perteneció a Pinal. (Instagram/ @michellesalasb)

Guardar

Michelle Salas sorprendió en las últimas horas al reunir dos recuerdos que ocupan un lugar especial en su historia familiar: el vestido vintage de Emilio Pucci que perteneció a Silvia Pinal y las imágenes de la ceremonia religiosa que compartió con Danilo Díaz Granados en Madrid, antes de celebrar en Italia.

La modelo eligió la pieza de su bisabuela para un evento en Palm Beach y, en los días cercanos a su tercer aniversario de matrimonio, mostró por primera vez una faceta reservada de su unión.

PUBLICIDAD

La modelo mostró fotografías inéditas de su ceremonia religiosa con Danilo Díaz Granados en la iglesia de Santa Bárbara de Madrid. (Instagram/ @michellesalasb)

En aquellas fotos aparece la iglesia de Santa Bárbara, el entorno más cercano de la pareja y una versión distinta de la celebración que después continuó en la Toscana.

El vestido de Emilio Pucci llevó a Michelle Salas de vuelta con Silvia Pinal

Hay prendas que guardan más que una fecha o una firma. Michelle recurrió a una de ellas al asistir a una actividad de Emilio Pucci en Palm Beach, Florida: un vestido de los años 60 que, según contó, perteneció a su bisabuela.

El estampado Vivara , con tonos azules y púrpuras, marcó el look que Salas acompañó con accesorios negros y el pelo recogido.

La elección combinó la estética de la firma italiana con un objeto cargado de historia dentro de su familia.

En sus redes sociales , la modelo dejó claro el valor personal de la prenda. No se trató sólo de llevar una pieza vintage, sino de sentirse cerca de su bisabuela, fallecida el 28 de noviembre de 2024 .

Michelle pertenece a la cuarta generación de la familia: es hija de Stephanie Salas, nieta de Sylvia Pasquel y bisnieta de Silvia Pinal.

Michelle Salas viste un diseño de Emilio Pucci de los años 60 en Palm Beach que perteneció a su bisabuela Silvia Pinal. (Instagram/ @michellesalasb)

El vestido abrió así otra ventana hacia los recuerdos que Michelle conserva de Pinal. A través de su ropa, sus anécdotas y las referencias que dejó en momentos familiares, la figura de la actriz sigue apareciendo en la vida de su descendencia.

PUBLICIDAD

De Cannes a su boda, Michelle Salas mantuvo presentes sus huellas familiares

El vestido de Pucci no fue el primer gesto de Michelle Salas hacia Silvia Pinal. Acudió al Festival de Cannes en la conmemoración por los 60 años de Viridiana, la película de Luis Buñuel protagonizada por su bisabuela y ganadora de la Palma de Oro en 1961.

Durante esa visita, Michelle compartió historias familiares ligadas a la película y a la experiencia de Pinal en Cannes .

La presencia de la modelo llevó el recuerdo de Viridiana a una nueva generación.

Dos años más tarde, durante su boda con Danilo Díaz Granados , volvió a sumar una referencia a su bisabuela. El perfume personalizado que usó en las celebraciones, llamado Ave María , incorporó una nota de cuero inspirada en el auto de Pinal , donde llevaban a Michelle a la escuela.

La fragancia también reunió memorias de sus padres: las gardenias remitían a Stephanie Salas, mientras que el vino tinto evocaba momentos compartidos con Luis Miguel y con el propio Danilo.

La modelo forma parte de la cuarta generación de la familia tras el deceso de la primera actriz el 28 de noviembre de 2024. (IG: sylviapasqueloficial)

Cada uno de esos gestos dejó una marca distinta: Cannes la acercó al legado cinematográfico de la primera actriz y su boda reunió recuerdos de la infancia con la historia de sus padres. El vestido que llevó en Palm Beach sólo sumó una pieza concreta a esa memoria familiar.

Michelle Salas abrió por primera vez el álbum de la ceremonia íntima en Madrid

La publicación del vestido coincidió con otro álbum que Michelle decidió compartir. A tres años de casada, compartió imágenes de la ceremonia religiosa que celebró con Danilo Díaz Granados antes de la fiesta que concentró la atención en la Toscana.

PUBLICIDAD

La pareja se reunió en la iglesia de Santa Bárbara el 13 de octubre de 2023 . Salas recordó aquella fecha como un momento pequeño, acompañado por familiares y amigos cercanos, antes del viaje a Italia .

Para la ocasión, llevó un traje blanco de dos piezas, con pantalón amplio y saco cruzado. Danilo eligió un traje gris.

En las fotos aparecen Stephanie Salas y Camila Valero , madre y hermana de Michelle .

La celebración italiana tuvo lugar al día siguiente, el 14 de octubre de 2023. Allí, Salas usó diseños de Dolce & Gabbana durante las actividades de la boda, a las que también asistió Luis Miguel.

La celebración nupcial continuó el 14 de octubre de 2023 en la Toscana con vestidos de Dolce & Gabbana y la presencia de Luis Miguel. (IG)

De esta manera, Madrid volvió a ocupar un lugar en la historia de la pareja: una iglesia, una ceremonia lejos de la exposición y las personas que estuvieron junto a Michelle Salas antes de la gran fiesta en Italia.

A esa memoria, ahora se suma el vestido de Emilio Pucci, una prenda que la conecta con Silvia Pinal desde la intimidad de su propia historia familiar.