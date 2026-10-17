Armando “Toro” Reséndiz sustituye a Jermall Charlo para enfrentar a Koen Mazoudier en Las Vegas

El de Jalisco enfrentará al australiano en un combate a 10 rounds del peso supermediano, después de que una lesión dejara fuera al estadounidense de la función. (Fotos: Instagram)

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Las luces de Las Vegas suelen encenderse para los campeones, pero también para quienes reciben un llamado inesperado y deciden tomar el riesgo.

La baja de Jermall Charlo dejó libre el lugar ante el australiano Koen Mazoudier, y Armando “Toro” Reséndiz aceptó el reto para pelear este sábado 17 de octubre.

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Armando Reséndiz entra como sustituto de Jermall Charlo para enfrentar a Koen Mazoudier este sábado 17 de octubre en Las Vegas. (Instagram/ @ koenmazoudierboxing)

El mexicano entrará a una cartelera con dos títulos mundiales en juego, pocos meses después de perder el cinturón supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo frente a Jaime Munguía.

El combate no tendrá una corona en disputa. Sin embargo, puede devolverlo a la conversación dentro de una división del boxeo donde ya sorprendió a Caleb Plant.

La baja de Jermall Charlo abrió una puerta para Reséndiz

Reséndiz no aparecía en el programa original, pero la oportunidad lo encontró gracias a su trabajo previo. El mexicano se mantenía activo mientras esperaba una fecha y ya había seguido a Mazoudier por el enfrentamiento que el australiano tenía previsto contra Charlo.

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Jermall Charlo se retiró de la pelea debido a una lesión sufrida durante su preparación. Reséndiz ocupará su lugar en un combate pactado a 10 rounds en el peso supermediano.

El “Toro” , originario de Puerto Vallarta, Jalisco , no tuvo que comenzar un campamento desde cero. Llevaba semanas en el gimnasio ante la posibilidad de ingresar a una cartelera de alto perfil.

Mazoudier tampoco representa una incógnita absoluta. Armando había observado su estilo mientras se preparaba para el eventual cruce con Charlo, una referencia que ahora puede ayudarlo a plantear la pelea.

Reséndiz conquistó el campeonato interino supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo tras superar a Caleb Plant en mayo de 2025. (Instagram/ @toro_resendiz1)

El mexicano entendió que la oportunidad llegó con poco margen, pero también con el potencial de impulsar su carrera. Al explicar su decisión, resumió: “Me pone muy contento poder levantar la mano para decir ‘Yo quiero esta pelea’”.

El “Toro” vuelve a las 168 libras después de perder el título ante Munguía

La carrera reciente de Armando Reséndiz tuvo cambios rápidos. Su victoria ante Plant lo puso entre los nombres de la división, mientras que la derrota frente a Munguía lo obligó a encontrar otra ruta hacia una pelea de campeonato.

En mayo de 2025 , Reséndiz venció a Caleb Plant por decisión dividida y conquistó el campeonato interino supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo.

Ese triunfo lo llevó a enfrentar a Jaime Munguía en mayo de 2026. El tijuanense se impuso por decisión unánime y recuperó el título, por lo que Armando ahora busca retomar el paso ante Mazoudier .

El pesaje dejó a ambos dentro del límite de la categoría. Reséndiz marcó 167 libras, mientras que el australiano registró 166,8 libras, por debajo de las 168 permitidas.

Jaime Munguía venció por decisión unánime al peleador jalisciense en mayo de 2026 para arrebatarle el título de las 168 libras. REUTERS/Hamad I Mohammed

El mexicano llegará con récord de 16 victorias, tres derrotas y 11 nocauts. Mazoudier subirá al ring con marca de 16 triunfos, cuatro caídas y un empate, además de seis definiciones antes del límite.

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En este sentido, Reséndiz espera un rival preparado para una pelea férrea, aunque confía en sus propias motivaciones: “Se preparó fuerte para pelear con Charlo, quiere salir adelante, pero yo también tengo las ganas y el deseo de seguir avanzando”.

Fundora y Hadribeaj encabezarán una función con dos títulos en juego

La pelea del “Toro” Reséndiz integrará una función que reunirá campeones, excampeones y aspirantes. El mexicano volverá a presentarse en The Chelsea at The Cosmopolitan, escenario donde buscará recuperar impulso ante una audiencia internacional.

Sebastián Fundora defenderá el título superwelter del Consejo Mundial de Boxeo contra el invicto albanés Ermal Hadribeaj en el combate estelar.

Brandon Figueroa expondrá el campeonato pluma de la Asociación Mundial de Boxeo ante el japonés Tomoki Kameda en la pelea coestelar.

La cartelera principal comenzará a las 20:00, hora del este de Estados Unidos, con transmisión de TNT, truTV y DAZN.

Sebastián Fundora defenderá el cetro superwelter del Consejo Mundial de Boxeo frente al invicto albanés Ermal Hadribeaj en el turno estelar. (AP Foto/John Locher, archivo)

Reséndiz no descartó una revancha contra Jaime Munguía ni otra oportunidad por un título mundial. Sin embargo, antes, el “Toro” tendrá que resolver el desafío que dejó vacante Charlo y demostrar, bajo las luces de Las Vegas, que su camino en las 168 libras todavía guarda espacio para volver a acercarlo a las grandes citas del peso supermediano.

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