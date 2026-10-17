EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy sábado 17 de octubre: Trudy y frente frío 2 provocarán lluvias torrenciales

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El pronóstico del clima para este sábado 17 de octubre anticipa lluvias torrenciales en ocho estados por los efectos del huracán Trudy y el frente frío número 2.
De acuerdo con una proyección del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas registrarán precipitaciones torrenciales por el avance del sistema frontal, mientras que Jalisco, Colima y Michoacán enfrentarán lluvias de la misma intensidad por la influencia de Trudy.
- La masa de aire polar provocará un descenso marcado de temperaturas y un evento de Norte con rachas de hasta 120 km/h en las costas de Tamaulipas y Veracruz, además del istmo y golfo de Tehuantepec.
- En Colima y Michoacán se esperan rachas de 90 km/h y oleaje de hasta cinco metros. La CDMX y el Valle de México también tendrán lluvias fuertes, en una jornada marcada por condiciones meteorológicas severas.