Acusa censura en el Tiny Desk de los Tigres del Norte: se habría cortado el inicio de la presentación por su mensaje a migrantes

El Tiny Desk de Los Tigres del Norte se viralizó por su mensaje a favor de los migrantes (Captura de pantalla/Youtube)

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NPR Music habría eliminado un fragmento del Tiny Desk de Los Tigres del Norte en el que el periodista Félix Contreras dedicó un mensaje de apoyo a la comunidad migrante, de acuerdo con usuarios que compararon la versión original del concierto con la publicada posteriormente en YouTube. La sesión se estrenó el jueves 15 de octubre de 2026 como parte de las actividades por el Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos.

Un día después del estreno, internautas detectaron que la introducción de Félix Contreras había sido recortada en la versión disponible en el canal oficial de YouTube de NPR Music. El discurso eliminado conectaba la bienvenida a la agrupación con un señalamiento sobre el trato que reciben los migrantes bajo las políticas vigentes en Estados Unidos.

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En la versión original, Félix Contreras declaró: “Nuestra comunidad está bajo ataque y no es la primera vez. Nos quitan nuestra humanidad. Desde que tenemos memoria, estos caballeros nos han devuelto esa humanidad. Así que es un gran honor tenerlos aquí”. Esas palabras ya no aparecen en el video actualmente publicado en YouTube.

El discurso original hacía referencia a episodios históricos de discriminación

Así fue el Tiny Desk de los Tigres del Norte (captura de pantalla)

Antes del fragmento eliminado, Félix Contreras había advertido al público asistente que intentaría completar su intervención “sin llorar”. El periodista, conductor del programa Alt.Latino de NPR, situó su mensaje en el contexto de episodios históricos vinculados a la comunidad latina en territorio estadounidense.

La Operación Espaldas Mojadas, un programa de deportaciones masivas posterior a la Segunda Guerra Mundial, y el cambio de frontera de 1848 fueron los dos episodios históricos que citó Félix Contreras durante su intervención. Con esas referencias, el periodista enmarcó el mensaje dirigido a Los Tigres del Norte dentro de una historia más amplia de persecución hacia los migrantes mexicanos.

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La intervención completa de Félix Contreras se dio después de las palabras iniciales de Anamaria Artemisa Sayre, periodista y productora de Alt.Latino, quien también participó en la presentación de la agrupación mexicana. El agradecimiento final de Félix Contreras a la banda es lo único que sobrevivió de su participación en el corte difundido en YouTube; las palabras de Anamaria Artemisa Sayre, en cambio, no sufrieron ningún cambio.

Así fue el Tiny Desk de los Tigres del Norte (captura de pantalla)

NPR no ha explicado los motivos detrás de la edición del video

Hasta el momento, NPR Music no ha ofrecido una explicación pública sobre la decisión de recortar la introducción del concierto. El diario El País informó que contactó a la radiodifusora para solicitar una postura oficial sobre el cambio, sin obtener respuesta inmediata al momento de su publicación.

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Sin una postura oficial de NPR, la discusión en redes sociales giró en torno a una posible responsabilidad directa del equipo de producción del programa.

El discurso completo de Félix Contreras permanece disponible en la cuenta oficial de Instagram de NPR, lo que permitió a los usuarios comparar ambas publicaciones y constatar que la eliminación ocurrió exclusivamente en la versión alojada en YouTube.

La polémica surge en medio de recortes de financiamiento federal a NPR

Los Tigres del Norte llegan al Tiny Desk de NPR: fecha de estreno, dónde ver y detalles

Algunos usuarios en redes sociales vincularon la edición del video con la posibilidad de que NPR buscara evitar represalias del gobierno de Donald Trump, que ha impulsado medidas para eliminar el financiamiento federal destinado a medios públicos como NPR y PBS. La administración estadounidense ha argumentado que ambas emisoras producen una cobertura informativa sesgada.

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Esa hipótesis circuló como una interpretación de usuarios en plataformas digitales y no cuenta, hasta el momento, con una confirmación oficial por parte de NPR ni de representantes del gobierno estadounidense. La emisora tampoco ha señalado si el recorte de financiamiento federal influyó de alguna manera en la decisión de editar el contenido del Tiny Desk de Los Tigres del Norte.

El mensaje musical del grupo permanece intacto en la grabación

(Captura de pantalla/Youtube)

A pesar de la edición en la introducción hablada, el contenido musical de la presentación de Los Tigres del Norte no sufrió modificaciones. La agrupación abrió su sesión con “Somos Más Americanos”, canción que aborda la identidad de los migrantes mexicanos en Estados Unidos y cuestiona la frontera trazada entre ambos países.

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La canción incluye un pasaje en el que el vocalista Jorge Hernández afirma que los latinos “somos más americanos que todititos los gringos”, frase que generó comentarios adicionales entre los espectadores que compararon el mensaje musical con el discurso hablado que fue eliminado del video.

El Tiny Desk completo de Los Tigres del Norte incluyó un total de cinco canciones durante la sesión grabada en las oficinas de NPR, en Washington, formato característico de esta serie de conciertos en la que distintos artistas se presentan ante un público reducido dentro de un entorno de oficina.

La presentación acumula millones de reproducciones pese a la controversia

El video del Tiny Desk de Los Tigres del Norte acumuló más de 144,000 reacciones de “me gusta” y superó los dos millones de reproducciones en YouTube durante su primer día disponible en la plataforma. La cifra de visualizaciones continuó en aumento conforme la polémica por la edición del discurso de Félix Contreras se difundió en redes sociales.

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Usuarios que detectaron la diferencia entre ambas versiones del video compartieron fragmentos del discurso eliminado acompañados de mensajes como “qué no se nos olvide la historia” y “qué no nos quieran callar”, frases que circularon ampliamente junto con capturas de pantalla comparando las dos ediciones del concierto.