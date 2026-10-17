La SCJN cambia la asignación de expedientes: así funcionará el nuevo sistema automatizado

El Pleno de la SCJN resaltó que los controles técnico-mecánicos periódicos son esenciales para la seguridad del usuario y evitan discriminación a concesionarios. Crédito: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puso en marcha un sistema automatizado para distribuir los expedientes entre las ponencias de sus ministros.

La herramienta utiliza un algoritmo que asigna los asuntos mediante criterios previamente establecidos, con el objetivo de equilibrar las cargas de trabajo, evitar decisiones discrecionales y fortalecer la transparencia del máximo tribunal.

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El mecanismo forma parte de la estrategia de digitalización impulsada por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, que también contempla nuevas plataformas para consultar estadísticas judiciales y agilizar la recepción de documentos.

¿Cómo funciona el nuevo sistema automatizado de expedientes de la SCJN?

El nuevo sistema sustituye la asignación administrativa de asuntos por un procedimiento automatizado que aplica reglas de distribución conforme a la normativa vigente.

Su principal función es determinar qué ministro o ministra se encargará de elaborar el proyecto de resolución de cada expediente, procurando una distribución equilibrada tanto en cantidad como en tipo de asunto.

La SCJN sostiene que el algoritmo permitirá aplicar criterios objetivos, transparentes y verificables, además de reducir las posibilidades de intervención discrecional en la asignación.

Sin embargo, el reparto no será completamente aleatorio: el mecanismo contempla excepciones relacionadas con la naturaleza del expediente, los antecedentes del caso y las decisiones del Pleno.

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El nuevo sistema sustituye la asignación administrativa de asuntos por un procedimiento automatizado que aplica reglas de distribución conforme a la normativa vigente. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

¿Qué pasa si un ministro está impedido o un proyecto es rechazado?

La Corte estableció reglas específicas para situaciones que requieren modificar la asignación ordinaria.

Entre los criterios anunciados destacan:

Impedimentos legales: cuando un ministro no pueda conocer de un asunto, el sistema lo excluirá del procedimiento.

Expedientes relacionados: podrán asignarse a la ponencia encargada del caso principal para mantener la continuidad jurídica.

Proyectos rechazados: si una propuesta no alcanza la mayoría necesaria, el expediente será reasignado aleatoriamente entre los ministros que votaron en contra.

Facultad de atracción: los asuntos derivados de solicitudes de atracción o reasunción de competencia se asignarán exclusivamente a quienes decidieron atraerlos o reasumirlos.

Decisiones del Pleno: los ministros podrán determinar directamente la asignación de un expediente cuando así lo acuerden durante una sesión.

Con estas disposiciones, la SCJN busca evitar concentraciones desproporcionadas de asuntos y mantener la coherencia en los procedimientos judiciales.

¿Qué es el Portal de Estadística Judicial y qué información ofrece?

La modernización también incluye el Portal de Estadística Judicial, herramienta que permite consultar información sobre la actividad y el desempeño de la Suprema Corte.

El tribunal anunció su renovación en septiembre de 2026, después de modificar los procesos utilizados para generar, registrar y validar información institucional.

La plataforma trabaja con indicadores provenientes directamente de los sistemas de la Corte, lo que permite rastrear los datos desde su origen y reducir errores derivados de registros manuales.

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Mediante el portal, los usuarios pueden consultar información sobre expedientes, cargas de trabajo y resoluciones judiciales, así como acceder a bases de datos para su análisis.

La SCJN pretende que las cifras publicadas sean verificables y que su actualización dependa de procedimientos estandarizados.

¿Qué es el SIRAJ y cómo cambia la recepción de documentos judiciales?

Otro de los proyectos es el Sistema Integral de Recepción Automatizada Judicial (SIRAJ), diseñado para agilizar la entrega y el registro de documentos ante la Suprema Corte.

Con esta herramienta, las personas ya no necesitarán presentar una copia adicional únicamente para obtener una constancia de recepción.

En su lugar, el sistema generará un comprobante que incluirá:

Folio de recepción.

Fecha y hora del ingreso.

Código QR para consultar los datos del trámite.

La medida busca reducir tiempos de atención, eliminar procedimientos administrativos innecesarios y facilitar el seguimiento de los documentos presentados.

También permitirá contar con registros digitales que respalden cada recepción.

Con la automatización del reparto de expedientes, la actualización del Portal de Estadística Judicial y la implementación del SIRAJ, la SCJN modifica tres procesos centrales de su operación: la asignación de asuntos, el registro de información y la recepción documental.

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