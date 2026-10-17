México

Benjamín Gil busca el perdón de la afición de los Diablos Rojos del México: “Si ofendí a alguien, pido disculpas”

El mánager escarlata reconoció las críticas del público por sus declaraciones del año pasado cuando dirigía a los Charros de Jalisco

Primer plano de un hombre con bigote, gorra roja con una letra M bordada en blanco y camisa polo roja sobre un fondo blanco.
Lamentó sus declaraciones pasadas cuando era estratega de Charros (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Antes de su presentación oficial como nuevo mánager de los Diablos Rojos del México, Benjamín Gil apareció en un video para ofrecer disculpas a los fans escarlatas por sus comentarios que expuso hace un año mientras era entrenador de los Charros de Jalisco.

“Afición de Diablos, nación escarlata. le quiero dar las gracias por las buenas vibras, por los mensajes bonitos que he recibido. Algunos de ustedes, con toda razón, están molestos por lo que comenté hace hace un año, si ofendí a alguien, les pido disculpas”, expresó Benjamín Gil.

PUBLICIDAD

“En el calor del momento, de la serie, me equivoqué en algunas cosas que dije. No es excusa, pero sí, a fin y en cuenta, sí le tengo un gran cariño y un aprecio a la afición, a la organización, a la ciudad, encantado de estar en la mejor capital”, agregó el mánager.

¿Qué dijo Benjamín Gil que hizo enojar a la afición de los Diablos Rojos del México?

Benji dirigió a México en el Clásico Mundial de Béisbol. (Foto: World Baseball Classic)
Benji dirigió a México en el Clásico Mundial de Béisbol. (Foto: World Baseball Classic)

Durante la Serie del Rey entre los Diablos Rojos del México y Charros de Jalisco en la Liga Mexicana de Béisbol (LMB), Benjamín Gil criticó los insultos que recibió desde las gradas y calificó como “maleducada” la actitud de algunos aficionados de los Diablos Rojos del México.

PUBLICIDAD

Incluso, el estratega aseguró en aquella ocasión que no le interesaría “ser manejador” ni “ser parte” de los Pingos. Un año más tarde, Benjamín Gil fue anunciado como nuevo mánager de los Diablos de cara a la temporada 2027 de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB).

“Me da risa que sean... déjame escoger la palabra correcta para no equivocarme. Queremos usar “maleducada”. Lo que sí me quedan ganas es de nunca ser manejador o ser parte de Diablos", declaró durante la conferencia de prensa.

“Debería haber respeto. Uno no le falta el respeto. Es más, si algo uno hace es firmar autógrafos, me quedo, tomo fotos hasta la hora que quieran, a donde sea. Y creo que responder con groserías, pues te deja un sabor de boca así como que, pues no es el tipo de gente que en algún momento te gustaría representar”, señaló Gil.

El mánager criticó a su actual equipo cuando era entrenador de Charros. (Instagram: @charrosbeisbol)
El mánager criticó a su actual equipo cuando era entrenador de Charros. (Instagram: @charrosbeisbol)

Además, en tono irónico, el dirigente planteó que algunos aficionados, identificados como hooligans en el futbol, habrían acudido al partido de aquella noche en la Serie del Rey. “A lo mejor se escaparon unos hooligans del futbol y vinieron al béisbol”.

No obstante, Benjamín Gil insistió en que resultó desagradable escuchar gritos y expresiones ofensivas que, según su consideración, no correspondía al ambiente de una final por el título de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB).

“Sí es desagradable que estén gritando groserías y cosas que no van. Si algo separa, creo, la afición del béisbol a la afición, digamos del fútbol, porque yo no he ido a juegos de futbol en México, es que el béisbol, y le aplaudo a todas las directivas, el ambiente que ponen es familiar”, sentenció el estratega.

“Es más, si hubiera estado yo en las gradas ahí con niños chiquitos, me hubiera molestado, aunque fuera aficionado del equipo que fuera, aunque fuera aficionado de Diablos”, sentenció Benjamín Gil que terminó por perder la Serie del Rey con El México Rojo por barrida 4-0 en el 2025.

Benjamín Gil deja a los Charros de Jalisco para dirigir a los Diablos Rojos del México

Benjamín Gil llega a los Diablos Rojos del México. (diablosrojosmx)
Benjamín Gil llega a los Diablos Rojos del México. (diablosrojosmx)

Los Diablos Rojos del México anunciaron a Benjamín Gil como su siguiente mánager tras la salida Lorenzo Bundy, quien pasará a ser asesor deportivo de los Pingos luego de tres años al frente del equipo capitalino.

El objetivo del nuevo entrenador escarlata será conquistar el título número 19 y mantener a la franquicia en los primeros planos tras el bicampeonato en las ediciones del 2024 y 2025 de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB).

“Actual manager de la Selección Mexicana de Béisbol, poseedor de un anillo de Serie Mundial como jugador, más de cinco campeonatos en la LMP, ganador de la Serie del Caribe y Mánager del Año (2021). Ahora buscaremos juntos la 19. Bienvenido, Benji”, escribieron los Diablos Rojos para oficializar la llegada del mánager de 54 años rumbo a la campaña 2027 de la LMB.

Temas Relacionados

Diablos Rojos del MéxicoLMBBeisbolCharros de Jaliscomexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Temperaturas en Mazatlán: prepárate antes de salir de casa

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

Temperaturas en Mazatlán: prepárate antes de salir de casa

¿Cómo estará el clima en Santiago Ixcuintla este 17 de octubre?

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

¿Cómo estará el clima en Santiago Ixcuintla este 17 de octubre?

Conoce el clima de este 17 de octubre en Acapulco de Juárez

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Conoce el clima de este 17 de octubre en Acapulco de Juárez

Conoce el clima de este 17 de octubre en Monterrey

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Conoce el clima de este 17 de octubre en Monterrey

¿Cómo estará el clima en Tijuana este 17 de octubre?

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

¿Cómo estará el clima en Tijuana este 17 de octubre?
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 16 de octubre: capturan a grupo que surtía armas a Los Chapitos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 16 de octubre: capturan a grupo que surtía armas a Los Chapitos

Detienen a dos extorsionadores de “Los Cromos” por el ataque armado contra la vivienda de la diseñadora Elvis Guerra

Caso de la familia LeBarón: posponen hasta marzo de 2027 audiencia contra “El Janos”, miembro de La Línea

Detienen en Zapopan al “Ingeniero”, integrante del CJNG señalado por construir túneles hacia EEUU bajo las órdenes de “El 03″

Ejército localiza con vida a 6 campesinos desaparecidos en la sierra de Guerrero: sigue operativo para encontrar a un séptimo

ENTRETENIMIENTO

Acusan censura en el Tiny Desk de los Tigres del Norte: se habría cortado el inicio de la presentación por mensaje a migrantes

Acusan censura en el Tiny Desk de los Tigres del Norte: se habría cortado el inicio de la presentación por mensaje a migrantes

“La venganza del Charro Negro” promete el momento más conmovedor de toda la saga de Las Leyendas, adelantan sus protagonistas

Dictan medidas de protección para Michelle Vieth y limitan el contacto con Héctor Soberón

Michelle Salas sorprende con lujoso vestido de su bisabuela Silvia Pinal y fotos inéditas de su boda en Madrid

Renee, Jota Moore y Silver Rose, darán conciertos gratuitos en el Festival Ruido Joven 2026: dónde y cuándo será

DEPORTES

Armando “Toro” Reséndiz sustituye a Jermall Charlo para enfrentar a Koen Mazoudier en Las Vegas

Armando “Toro” Reséndiz sustituye a Jermall Charlo para enfrentar a Koen Mazoudier en Las Vegas

Cota o Malagón: Guillermo Almada ya habría decidido al titular del América para el resto del Apertura 2026

Televisora mexicana confirma transmisión de Canelo vs Mbilli: cuándo y dónde ver la pelea de manera gratuita

Enfermera acepta reto de box en calles de CDMX y gana mil 500 pesos para sus gastos de la semana

Diego Lainez respalda a Gilberto Mora ante el interés del futbol internacional: “México necesita un referente en Europa”