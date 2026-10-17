Benjamín Gil busca el perdón de la afición de los Diablos Rojos del México: “Si ofendí a alguien, pido disculpas”

Lamentó sus declaraciones pasadas cuando era estratega de Charros (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Antes de su presentación oficial como nuevo mánager de los Diablos Rojos del México, Benjamín Gil apareció en un video para ofrecer disculpas a los fans escarlatas por sus comentarios que expuso hace un año mientras era entrenador de los Charros de Jalisco.

“Afición de Diablos, nación escarlata. le quiero dar las gracias por las buenas vibras, por los mensajes bonitos que he recibido. Algunos de ustedes, con toda razón, están molestos por lo que comenté hace hace un año, si ofendí a alguien, les pido disculpas”, expresó Benjamín Gil.

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“En el calor del momento, de la serie, me equivoqué en algunas cosas que dije. No es excusa, pero sí, a fin y en cuenta, sí le tengo un gran cariño y un aprecio a la afición, a la organización, a la ciudad, encantado de estar en la mejor capital”, agregó el mánager.

¿Qué dijo Benjamín Gil que hizo enojar a la afición de los Diablos Rojos del México?

Benji dirigió a México en el Clásico Mundial de Béisbol. (Foto: World Baseball Classic)

Durante la Serie del Rey entre los Diablos Rojos del México y Charros de Jalisco en la Liga Mexicana de Béisbol (LMB), Benjamín Gil criticó los insultos que recibió desde las gradas y calificó como “maleducada” la actitud de algunos aficionados de los Diablos Rojos del México.

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Incluso, el estratega aseguró en aquella ocasión que no le interesaría “ser manejador” ni “ser parte” de los Pingos. Un año más tarde, Benjamín Gil fue anunciado como nuevo mánager de los Diablos de cara a la temporada 2027 de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB).

“Me da risa que sean... déjame escoger la palabra correcta para no equivocarme. Queremos usar “maleducada”. Lo que sí me quedan ganas es de nunca ser manejador o ser parte de Diablos", declaró durante la conferencia de prensa.

“Debería haber respeto. Uno no le falta el respeto. Es más, si algo uno hace es firmar autógrafos, me quedo, tomo fotos hasta la hora que quieran, a donde sea. Y creo que responder con groserías, pues te deja un sabor de boca así como que, pues no es el tipo de gente que en algún momento te gustaría representar”, señaló Gil.

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El mánager criticó a su actual equipo cuando era entrenador de Charros. (Instagram: @charrosbeisbol)

Además, en tono irónico, el dirigente planteó que algunos aficionados, identificados como hooligans en el futbol, habrían acudido al partido de aquella noche en la Serie del Rey. “A lo mejor se escaparon unos hooligans del futbol y vinieron al béisbol”.

No obstante, Benjamín Gil insistió en que resultó desagradable escuchar gritos y expresiones ofensivas que, según su consideración, no correspondía al ambiente de una final por el título de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB).

“Sí es desagradable que estén gritando groserías y cosas que no van. Si algo separa, creo, la afición del béisbol a la afición, digamos del fútbol, porque yo no he ido a juegos de futbol en México, es que el béisbol, y le aplaudo a todas las directivas, el ambiente que ponen es familiar”, sentenció el estratega.

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“Es más, si hubiera estado yo en las gradas ahí con niños chiquitos, me hubiera molestado, aunque fuera aficionado del equipo que fuera, aunque fuera aficionado de Diablos”, sentenció Benjamín Gil que terminó por perder la Serie del Rey con El México Rojo por barrida 4-0 en el 2025.

Benjamín Gil deja a los Charros de Jalisco para dirigir a los Diablos Rojos del México

Benjamín Gil llega a los Diablos Rojos del México. (diablosrojosmx)

Los Diablos Rojos del México anunciaron a Benjamín Gil como su siguiente mánager tras la salida Lorenzo Bundy, quien pasará a ser asesor deportivo de los Pingos luego de tres años al frente del equipo capitalino.

El objetivo del nuevo entrenador escarlata será conquistar el título número 19 y mantener a la franquicia en los primeros planos tras el bicampeonato en las ediciones del 2024 y 2025 de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB).

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“Actual manager de la Selección Mexicana de Béisbol, poseedor de un anillo de Serie Mundial como jugador, más de cinco campeonatos en la LMP, ganador de la Serie del Caribe y Mánager del Año (2021). Ahora buscaremos juntos la 19. Bienvenido, Benji”, escribieron los Diablos Rojos para oficializar la llegada del mánager de 54 años rumbo a la campaña 2027 de la LMB.