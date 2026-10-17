México

Condenan a 158 años de prisión a ‘El Kekas’ y sus cómplices por asesinato de surfistas en Ensenada

El asesinato de los australianos Jake y Callum Robinson y del estadounidense Jack Carter Rhoad, ocurrió en abril de 2024

Sentencia El Kekas Baja California Homicidio surfistas
El Kekas junto a sus cómplices fueron sentenciados a 158 años por el homicidio de tres surfistas
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A más de dos años del asesinato de dos hermanos australianos y su amigo estadounidense durante un viaje de surf en Baja California, un tribunal condenó a 158 años y nueve meses de prisión a cada uno de los tres hombres responsables del crimen, que provocó indignación internacional por la violencia con la que fueron atacadas las víctimas.

La sentencia fue dictada este viernes por el juez Raúl Hernández, durante una audiencia celebrada en Ensenada, donde se desarrolló el juicio contra Jesús Gerardo, alias ‘El Kekas’, Irineo Francisco y Ángel Jesús, quienes fueron declarados culpables de los homicidios de Jake y Callum Robinson, de 30 y 33 años, respectivamente, y de su amigo Jack Carter Rhoad, de 30 años.

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De acuerdo con la información de la agencia AFP, el juzgador determinó que los tres acusados actuaron con premeditación, alevosía y ventaja. La condena también contempla los delitos relacionados con el robo violento de las pertenencias de los turistas y de la camioneta en la que viajaban.

La Fiscalía había solicitado una pena de 210 años de prisión para cada uno de los responsables. Finalmente, el juez impuso 45 años por cada homicidio, lo que suma 135 años por las tres víctimas, además de 10 años y nueve meses por robo y otros 13 años por el robo del vehículo.

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Así ocurrió el asesinato de los tres surfistas

Ari Gisell "N". (Redes sociales)
Ari Gisell "N". (Redes sociales)

Según los antecedentes del caso recopilados, los tres extranjeros viajaron a Baja California a finales de abril de 2024 para practicar surf y acampar en la zona costera de Punta San José, al sur de Ensenada, en la delegación de Santo Tomás.

Las investigaciones apuntaron a que los agresores pretendían apoderarse de las pertenencias de los turistas y de piezas de su camioneta Chevrolet Colorado. El ataque ocurrió cuando los jóvenes se encontraban en su campamento y, de acuerdo con los testimonios presentados durante el juicio, se resistieron al robo.

Los tres fueron asesinados con disparos en la cabeza. Sus cuerpos fueron localizados el 3 de mayo de 2024 en un pozo cercano a un acantilado, después de que sus familiares reportaran su desaparición. La camioneta de los hermanos Robinson fue encontrada incendiada.

El caso adquirió repercusión internacional por la nacionalidad de las víctimas, las circunstancias del crimen y la violencia del ataque contra tres jóvenes que habían viajado a México con fines recreativos.

‘El Kekas’ y sus cómplices, declarados culpables

Jesús Gerardo “N”, conocido como “El Kekas”, uno de los tres hombres declarados culpables del asesinato de los hermanos australianos Callum y Jake Robinson y de su amigo estadounidense Jack Carter Rhoad durante un viaje de surf en abril de 2024, aparece en esta imagen proporcionada y difundida el 16 de octubre de 2026. Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE)/Imagen proporcionada vía REUTERS.
Jesús Gerardo “N”, conocido como “El Kekas”, uno de los tres hombres declarados culpables del asesinato de los hermanos australianos Callum y Jake Robinson y de su amigo estadounidense Jack Carter Rhoad durante un viaje de surf en abril de 2024, aparece en esta imagen proporcionada y difundida el 16 de octubre de 2026. Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE)/Imagen proporcionada vía REUTERS.

El 9 de octubre de 2026, un tribunal declaró culpables a los tres acusados por el triple homicidio. La resolución se produjo después de un juicio en el que la Fiscalía presentó testimonios y pruebas para acreditar su participación en los hechos.

Entre los testimonios destacó el de la expareja de ‘El Kekas’, quien relató que Jack Carter Rhoad rogó por su vida durante el ataque e incluso pidió misericordia al explicar que estaba casado.

Según lo expuesto en el proceso, uno de los agresores habría respondido con burlas ante las súplicas de la víctima. La declaración aportó detalles sobre los momentos de violencia que precedieron a los asesinatos.

La mujer, identificada como Ary Gisell Silva Raya, recibió una condena de 20 años de prisión en noviembre de 2025, después de declararse culpable en un procedimiento separado por delitos relacionados con el robo con violencia y el robo del vehículo.

Familias reciben la sentencia, pero no habrá reparación por los objetos robados

Los familiares de las víctimas siguieron la audiencia mediante videollamada. Page, madre de Carter Rhoad, expresó su agradecimiento por la sentencia, aunque reconoció que ninguna resolución judicial puede compensar la pérdida de un hijo.

Los padres de Jake y Callum Robinson, Martin y Debra, también participaron desde Australia, adonde regresaron después de acompañar las etapas anteriores del proceso judicial en México.

Durante la audiencia, los familiares detallaron el valor de los objetos sustraídos, entre ellos tablas y equipo de surf, dispositivos electrónicos y la camioneta de los hermanos australianos. También solicitaron la devolución de las pertenencias recuperadas.

La Fiscalía reclamó una reparación del daño de 1.9 millones de pesos, equivalentes a más de 100 mil dólares. Sin embargo, el juez rechazó esa solicitud al considerar que no se acreditó ni cuantificó debidamente el valor de los objetos robados.

Por ello, las familias deberán acudir a la vía civil si buscan obtener una indemnización por esas pérdidas.

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