Detienen a dos extorsionadores de “Los Cromos” por el ataque armado contra la vivienda de la diseñadora Elvis Guerra

Los Cromos son una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación con presencia en Oaxaca. Crédito: FGEO

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La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) detuvo a un hombre y una mujer señalados como integrantes de “Los Cromos”, célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por su presunta participación en el ataque armado contra la vivienda de la diseñadora textil Elvis Guerra, ocurrido el 18 de septiembre en Juchitán de Zaragoza. Los detenidos fueron identificados como E.B.P., alias “Bolán”, y G.C.L., ambos con órdenes de aprehensión por el delito de extorsión.

Desde el día del ataque, la FGEO había informado que los agresores correspondían a un hombre y una mujer que viajaban en motocicleta al momento del tiroteo. Las capturas se concretaron dos días después de que elementos de la Secretaría de Marina detuvieran en Guadalajara a Iván Sánchez Santiago, alias “El Cromo”, líder de la organización a la que pertenecían ambos detenidos. La red también mantuvo nexos con Miguel Sánchez Altamirano, alias “El Quetu”, expresidente municipal de Juchitán, vinculado a proceso el 29 de septiembre por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado.

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“Bolán” fue señalado como el autor de los disparos contra la vivienda

La FGEO ejecutó la orden de aprehensión contra “Bolán” en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Chiapas, entidad donde se realizó su captura. Las autoridades oaxaqueñas gestionaron su traslado para presentarlo ante el juez que lo requería en Oaxaca. Las investigaciones lo señalaron como el hombre que accionó el arma contra la fachada del domicilio de Guerra, a bordo de una motocicleta.

La mujer detenida, G.C.L., fue capturada por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones sobre la calle Reforma, en la Segunda Sección de Juchitán. El fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla atribuyó ambos resultados al trabajo de inteligencia y a la coordinación entre instituciones de seguridad. En el lugar del ataque, un equipo ministerial aseguró tres elementos balísticos integrados a la carpeta de investigación a cargo de la Vicefiscalía Regional del Istmo.

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Elvis Guerra vistió a Sheinbaum días antes del tiroteo contra su casa

Elvis Guerra, integrante del taller Biulú, participó en el bordado del vestido que la presidenta Claudia Sheinbaum portó el 15 de septiembre durante los festejos del Grito de Independencia. La pieza fue diseñada por Thelma Islas Lagunas y Crystel S. Martínez Torres, con bordado de Guerra junto a Dayari Ramírez, Reyna Montero y Lorena Martínez, y confección de Saúl Mosqueda.

Vestido de la presidenta para las celebraciones del Grito de Independencia. (gobierno de mexico/IG)

Sheinbaum agradeció públicamente el trabajo del taller el 16 de septiembre y escribió que la prenda “simboliza las tradiciones de México, la identidad de su pueblo y la riqueza de sus textiles”. Días después, la noche del 18 de septiembre, dispararon contra la fachada de la vivienda de Guerra, ubicada en el Callejón Enrique Jiménez de la Novena Sección de Juchitán.

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La vivienda de Elvis Guerra fue atacada a balazos la noche del 18 de septiembre. Crédito: Instagram - Elvis Guerra

Horas después del ataque, Guerra difundió un video en sus historias de Instagram para pedir la intervención directa de la mandataria. “Hoy hago este video para solicitarle a la presidenta de México, a la doctora Claudia Sheinbaum, solicitarle su ayuda porque he sido objeto de amenazas, de extorsiones”, dijo la diseñadora en la grabación. “Nos tirotearon la casa y nos amedrentaron y hemos recibido amenazas constantemente”, agregó.

La extorsión contra Elvis Guerra comenzó meses antes del ataque armado

De acuerdo con la carpeta de investigación, el 27 de mayo los agresores dejaron una cartulina intimidatoria en el domicilio de Guerra, en la colonia La Gloria, de la novena sección del municipio. El mensaje, firmado bajo el pseudónimo “Cromo”, exigió una transferencia de 60 mil pesos.

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El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, se pronunció el 19 de septiembre y aseguró haber girado instrucciones para actuar de inmediato. “No va a haber impunidad, no se va a proteger a nadie y vamos a hacer todas las indagatorias y toda la investigación de manera urgente”, declaró.

Los Cromos operan como facción del CJNG

Las investigaciones de la FGEO identificaron a “Los Cromos” como una facción del CJNG con operación en el Istmo de Tehuantepec, dedicada al narcomenudeo, la extorsión, el cobro de piso, el homicidio y el secuestro. “El Cromo” fue señalado como operador bajo las órdenes de Rafael de Jesús Álvarez Palma, alias “El Fantasma”, jefe regional del cártel en esa zona.

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El líder de la célula enfrentó tres órdenes de aprehensión por homicidio calificado, relacionadas con cuatro víctimas en hechos ocurridos en 2018, 2020 y 2024, además de señalamientos por secuestro y tráfico de drogas y armas. Nació el 1 de junio de 1996 en Juchitán de Zaragoza y las autoridades ofrecían una recompensa de hasta 2 millones de pesos por su localización. Tras su captura, fue trasladado a la Ciudad de México y entregado a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.

El Cromo fue detenido en Guadalajara, Jalisco. (Cortesía)

La red también mantuvo nexos con Miguel Sánchez Altamirano, alias “El Quetu”, expresidente municipal de Juchitán, vinculado a proceso el 29 de septiembre junto con Carlos Alberto de la Paz López, alias “La Parka”. Ambos quedaron recluidos en prisión preventiva en centros federales de reinserción social por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado, tras ser capturados el 23 de septiembre en el marco del Operativo Enjambre.

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El Quetu y La parka, detenidos tras el Operativo Enjambre en Oaxaca. Crédito: FGEO

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, celebró la captura de “El Cromo” y la presentó como una muestra de la designación que el presidente Donald Trump hizo del CJNG como Organización Terrorista Extranjera en febrero de 2025. “Las organizaciones criminales prosperan mediante la violencia y el miedo, pero las operaciones basadas en inteligencia pueden llevar a sus líderes ante la justicia”, escribió el diplomático, quien atribuyó al detenido el presunto asesinato de una niña de cuatro años, entre otros delitos.