Caso de la familia LeBarón: posponen hasta marzo de 2027 audiencia contra “El Janos”, miembro de La Línea

La fecha de la audiencia intermedia contra Fidencio se modificó. (Foto: FGR /AFP)

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La audiencia intermedia del proceso por homicidio contra Fidencio Alejandro González Esparza, alias “El Janos”, fue pospuesta hasta marzo de 2027, según denunció Adrián LeBarón, familiar de las víctimas de la masacre contra la comunidad mormona de Bavispe, Sonora, este 16 de octubre en su cuenta oficial de la red social X. El aplazamiento retrasó el proceso que buscaba definir la responsabilidad del acusado por el homicidio de nueve integrantes de las familias LeBarón, Langford y Miller, ocurrido el 4 de noviembre de 2019.

González Esparza, identificado como miembro del grupo criminal La Línea, brazo armado del Cártel de Juárez, ya cumple una sentencia de 12 años de prisión por delincuencia organizada, dictada en junio de 2023. Esa condena, sin embargo, no resolvió el proceso independiente por homicidio, que permaneció abierto desde entonces.

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Adrián LeBarón denunció en X la suspensión de las audiencias contra “El Janos” y “El Tolteca”

“Se suspendió la audiencia intermedia del ”Janos", otro presunto involucrado en la masacre de mi hija y nietos. Decidieron mandarlo para marzo de 2027, dentro de medio año”, escribió Adrián LeBarón en su publicación. En el mismo mensaje etiquetó a la Fiscalía General de la República y a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Además, el activista cuestionó la lentitud del sistema de justicia mexicano frente al tiempo transcurrido desde la masacre. “Así nos hemos pasado persiguiendo la justicia, aquí en México la hacen correr rápido, la prueba es que no hemos podido alcanzarla”, escribió, y agregó: “Insisto que no nos vamos a cansar, es una promesa que llega al cielo”.

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Mensajes de Adrián LeBarón dando a conocer el retraso de las audiencias en contra de los presuntos responsables de la masacre. Crédito: X - @AdrianLebaron

Un día antes, el 15 de octubre, Adrián había denunciado otro aplazamiento, el de la audiencia contra Fredy Calles Romero, alias “El Tolteca”, también señalado como presunto participante en la masacre. “Está detenido por crimen organizado y apenas se va a proceso por el homicidio, pero se pospuso para diciembre, lo llevan aplazando desde 2022”, escribió el activista.

En esa misma publicación, insistió en que la familia no abandonará la exigencia de justicia. “La justicia avanza lenta, pero no nos vamos a cansar, la justicia que prometí la sigo atesorando en el corazón como fiel promesa al amor más puro que se puede sentir, y no hay infierno que lo apague”, escribió.

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Las investigaciones señalan a “El Janos” como quien lideró a los sicarios y grabó el ataque

De acuerdo con reportes periodísticos, la investigaciones de la Fiscalía General de la República ubicaron a “El Janos” como la persona que guio a los sicarios el día del ataque contra 17 integrantes de la comunidad mormona, de los cuales nueve murieron. Las autoridades también lo identificaron como quien grabó el video del ataque contra Rhonita Maria Miller y sus cuatro hijos -hija y nietos de Adrián-, y como quien dio la orden de incendiar la camioneta en la que viajaban.

Restos de uno de los vehículos atacados por sicarios de La Línea. [AFP PHOTO / Herika MARTINEZ ]

En un video del crimen se escucha una voz masculina que dice “quémenla”, en referencia al vehículo donde iban la hija y los nietos de Adrián LeBarón. La FGR confirmó al activista que esa voz correspondía a “El Janos”, según relató el propio Adrián LeBarón a El Diario de Juárez.

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El juez lo vinculó a proceso con prisión preventiva oficiosa

Un juez federal con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, vinculó a proceso a “El Janos” el 12 de junio de 2023 por los delitos de homicidio calificado, homicidio calificado en grado de tentativa y daños. El impartidor de justicia fijó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y le concedió a la fiscalía tres meses para la investigación complementaria.

El acusado quedó interno en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 Almoloya, conocido también como El Altiplano. En noviembre de 2019, elementos de la Policía Federal Ministerial y de la Agencia de Investigación Criminal lo detuvieron en flagrancia en la carretera Bavispe-Agua Prieta, a la altura del kilómetro 89, con un cargador abastecido con 30 cartuchos útiles, 20 cartuchos adicionales y un cuchillo con cacha de madera.

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La condena de 2023 correspondió a un proceso distinto por delincuencia organizada

La vinculación a proceso por homicidio ocurrió un día antes de que un juez federal encontrara culpable a “El Janos” por delincuencia organizada, en un juicio que había iniciado a finales de mayo de 2023 en el penal de El Altiplano. La sentencia, dictada el 13 de junio, fijó 12 años de prisión por ese delito y por posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

Durante ese juicio, González Esparza aseguró ser inocente de los asesinatos en Bavispe y afirmó dedicarse a la agricultura y el comercio. Sin embargo, testimonios recabados por la fiscalía y pruebas presentadas en su contra, entre ellas un video del celular del propio imputado, acreditaron su pertenencia a las filas de La Línea.

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Adrián LeBarón calificó entonces la sentencia por delincuencia organizada como secundaria frente al proceso pendiente por homicidio. “Lo de la sentencia ahorita es lo de menos”, dijo. El activista también destacó el reconocimiento judicial de la existencia del grupo criminal: “Ya quedó registrado en la historia de esta nación que ‘La Línea’, el grupo delincuencial, existe y tiene tomado a todo el noreste de Chihuahua”. Seis años después, La Línea sería designada como Organización Terrorista por EEUU.

El ataque dejó nueve muertos y siete niños sobrevivientes

De acuerdo con las autoridades mexicanas, el ataque contra la familia LeBarón fue producto de una confusión entre grupos criminales rivales. Integrantes de La Línea habrían creído que la caravana de camionetas pertenecía a miembros de Gente Nueva, brazo armado del Cártel de Sinaloa con el que disputan el control territorial en los límites de Sonora y Chihuahua. Julián LeBarón ha rechazado públicamente esa versión oficial.

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La caravana salió la mañana del 4 de noviembre de 2019 desde la comunidad de La Mora, en Bavispe, Sonora, con destino a Galeana, Chihuahua, y uno de los vehículos se dirigía al aeropuerto de Phoenix, Arizona. Alrededor de las 13:00 horas, el comando armado interceptó los vehículos en un camino de terracería y abrió fuego.

Las víctimas del ataque del 4 de noviembre de 2019 fueron Rhonita Maria Miller, de 30 años; Christina Marie Langford Johnson, de 29; Dawna Ray Langford, de 43; y los menores Howard Jacob, de 12; Trevor Harvey, de 11; Krystal Bellaine, de 10; Rogan Jay, de 2; y los gemelos Titus Alvin y Tiana Gricel, de ocho meses de edad.

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Restos de una de las camionetas donde viajaba la comunidad. [AFP PHOTO / Herika MARTINEZ ]

Siete niños más sobrevivieron al ataque, algunos con heridas graves. Entre ellos, Kevin, de 13 años, quien logró ocultar a sus hermanos entre los arbustos y caminar varios kilómetros para pedir ayuda tras la emboscada.

En el lugar se hallaron más de 200 casquillos de calibre .223 y 7 milímetros, y los vehículos en los que viajaban las víctimas fueron incinerados.

Con los aplazamientos denunciados por Adrián LeBarón, las audiencias contra “El Janos” y “El Tolteca” quedaron fijadas para marzo y diciembre de 2026, respectivamente, sin que exista hasta el momento confirmación oficial de la Fiscalía General de la República ni del Poder Judicial sobre los motivos de las suspensiones ni detalles adicionales del nuevo calendario procesal.

El Cártel de Juárez fue designado como organización terrorista por Estados Unidos

El Departamento de Estado de Estados Unidos designó al cártel de Juárez como Organización Terrorista Extranjera el 16 de julio de 2026, según informó entonces el propio gobierno estadounidense. En el comunicado, la dependencia citó expresamente la masacre de Bavispe como uno de los antecedentes que motivaron la decisión, al describir al cártel como una organización “narco-terrorista” responsable de “numerosos ataques contra estadounidenses, fuerzas de seguridad mexicanas y civiles, incluida la masacre de 2019 en Sonora de nueve ciudadanos estadounidenses”.

La designación convirtió al Cártel de Juárez en el séptimo grupo criminal mexicano en recibir esa clasificación desde que Estados Unidos inició la estrategia en febrero de 2025, bajo la administración de Donald Trump.