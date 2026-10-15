Rosario Robles pide a la oposición un frente común contra el crimen organizado en elecciones del 2027

Robles llama a impedir la injerencia criminal en los comicios. (gallegoso)

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La exsecretaria federal Rosario Robles Berlanga llamó a los partidos de oposición a construir acuerdos para evitar la intervención del crimen organizado en las elecciones de 2027.

También advirtió que la llegada de mujeres a cargos públicos no garantiza, por sí misma, políticas con perspectiva de género ni avances en sus derechos.

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Durante sus declaraciones, Robles sostuvo que la participación política femenina debe acompañarse de un compromiso efectivo con las reivindicaciones feministas y señaló que los próximos comicios representan un desafío tanto para los partidos como para las instituciones.

“O sea, lo que hemos señalado siempre desde el feminismo, que cuerpo de mujer no garantiza una perspectiva de género”, afirmó al referirse a la presencia de mujeres en puestos de elección popular.

Rosario Robles cuestiona que la presencia de mujeres garantice avances en sus derechos

La exfuncionaria consideró que la llegada de una mujer a la Presidencia de la República representa una conquista histórica, pero señaló que ese hecho no es suficiente para consolidar una agenda de igualdad.

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Rosario Robles pide frenar la intervención del crimen organizado. (Foto: Rosario Robles)

En ese sentido, planteó que los partidos políticos deben seleccionar perfiles comprometidos con los derechos de las mujeres, particularmente ante la renovación de distintos cargos públicos prevista para 2027.

“Por eso, para mí, el año que viene el reto es que los partidos políticos postulen a mujeres que tengan esta visión de género realmente comprometidas con nuestros derechos”, expresó.

Robles también mencionó los recortes presupuestales relacionados con las políticas de género y la desaparición de programas como las estancias infantiles, los comedores comunitarios y las escuelas de tiempo completo, que señaló como parte de los retrocesos que afectan a las mujeres.

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Asimismo, cuestionó que la existencia de instituciones dedicadas a atender sus necesidades sea suficiente cuando no cuentan con recursos para cumplir sus objetivos.

Robles cuestiona recortes a programas dirigidos a las mujeres. (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

“¿De qué sirve que tengas una Secretaría de las Mujeres si no va a haber presupuesto?”, preguntó.

Llama a impedir la intervención del crimen organizado en las elecciones de 2027

Además de abordar la agenda de género, Robles pidió que mujeres y hombres trabajen para evitar que grupos delictivos intervengan en los próximos comicios.

“Y yo lo que creo es que mujeres y hombres tenemos que lograr que el año que viene no haya intromisión de la delincuencia organizada en el proceso electoral”, declaró.

La exsecretaria también advirtió sobre la presencia de organizaciones criminales en distintas regiones del país y sostuvo que no se puede permitir que continúen ampliando su control territorial.

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La preocupación por la seguridad electoral también ha sido planteada por el gobierno federal.

Robles pide frenar la injerencia criminal en los comicios de 2027. Crédito: X/@alitomorenoc

El 8 de octubre, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que las autoridades trabajan en la identificación de zonas de riesgo para prevenir la injerencia criminal en las elecciones de 2027.

El funcionario explicó que las labores se coordinan con el Instituto Nacional Electoral (INE), la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia y corporaciones de seguridad federales y estatales.

Estos son los principales planteamientos de Rosario Robles

Durante sus declaraciones, la exfuncionaria expuso varias preocupaciones relacionadas con la participación política de las mujeres y las condiciones para los próximos comicios:

Perspectiva de género: consideró que la presencia de mujeres en cargos públicos no garantiza políticas comprometidas con sus derechos.

Presupuesto para las mujeres: cuestionó la reducción de recursos y la desaparición de programas sociales.

Seguridad electoral: pidió evitar que la delincuencia organizada intervenga en las elecciones de 2027.

Acuerdos entre partidos: respaldó la construcción de alianzas entre fuerzas políticas de oposición.

Candidaturas comunes: planteó que los partidos consideren postulaciones conjuntas en distritos donde tengan posibilidades de ganar.

Robles plantea candidaturas únicas en distritos competitivos. (INE)

Rosario Robles considera necesaria una alianza entre partidos de oposición

Al ser cuestionada sobre si una alianza opositora es la única vía para vencer a Morena, Robles respondió que considera necesarios los acuerdos entre las fuerzas políticas.

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“Yo veo con optimismo que las direcciones de los partidos opositores están hablando”, señaló.

También indicó que ya existen estados en los que se identifica una posible alianza y destacó la importancia de que los partidos dialoguen para definir candidaturas compartidas.

“Me parece muy importante que en la Cámara de Diputados, si no en la totalidad de los distritos, en los que sí se puedan ganar coaligados, puedan postularse candidatos únicos”, agregó.

Rosario Robles respalda candidaturas únicas en distritos competitivos. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

Su planteamiento se centra en coordinar esfuerzos electorales en los distritos donde una candidatura común pueda representar una alternativa competitiva frente a Morena.

Gobierno federal prepara acciones para prevenir riesgos electorales

Las declaraciones de Robles ocurren mientras las autoridades federales preparan medidas para prevenir la intervención de grupos criminales en los comicios del próximo año.

García Harfuch señaló que el gobierno revisa los antecedentes de situaciones registradas en procesos anteriores para identificar riesgos y definir acciones preventivas.

Harfuch anuncia acciones para evitar la intervención del crimen organizado.

“Estamos trabajando para determinar los focos rojos; vamos a dar a conocer más adelante también las acciones que se van a llevar a cabo”, afirmó el secretario durante su comparecencia ante integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

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En este contexto, Robles vinculó la exigencia de fortalecer los derechos de las mujeres con la necesidad de garantizar condiciones de seguridad para la participación política.