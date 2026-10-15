México

Rosario Robles pide a la oposición un frente común contra el crimen organizado en elecciones del 2027

La exfuncionaria planteó la necesidad de evitar la intervención de grupos delictivos en los comicios y llamó a la oposición a avanzar en acuerdos para postular candidatos comunes

Robles llama a impedir la injerencia criminal en los comicios. (gallegoso)

Guardar

La exsecretaria federal Rosario Robles Berlanga llamó a los partidos de oposición a construir acuerdos para evitar la intervención del crimen organizado en las elecciones de 2027.

También advirtió que la llegada de mujeres a cargos públicos no garantiza, por sí misma, políticas con perspectiva de género ni avances en sus derechos.

PUBLICIDAD

Durante sus declaraciones, Robles sostuvo que la participación política femenina debe acompañarse de un compromiso efectivo con las reivindicaciones feministas y señaló que los próximos comicios representan un desafío tanto para los partidos como para las instituciones.

“O sea, lo que hemos señalado siempre desde el feminismo, que cuerpo de mujer no garantiza una perspectiva de género”, afirmó al referirse a la presencia de mujeres en puestos de elección popular.

Rosario Robles cuestiona que la presencia de mujeres garantice avances en sus derechos

La exfuncionaria consideró que la llegada de una mujer a la Presidencia de la República representa una conquista histórica, pero señaló que ese hecho no es suficiente para consolidar una agenda de igualdad.

PUBLICIDAD

(Foto: Rosario Robles)
Rosario Robles pide frenar la intervención del crimen organizado. (Foto: Rosario Robles)

En ese sentido, planteó que los partidos políticos deben seleccionar perfiles comprometidos con los derechos de las mujeres, particularmente ante la renovación de distintos cargos públicos prevista para 2027.

“Por eso, para mí, el año que viene el reto es que los partidos políticos postulen a mujeres que tengan esta visión de género realmente comprometidas con nuestros derechos”, expresó.

Robles también mencionó los recortes presupuestales relacionados con las políticas de género y la desaparición de programas como las estancias infantiles, los comedores comunitarios y las escuelas de tiempo completo, que señaló como parte de los retrocesos que afectan a las mujeres.

Asimismo, cuestionó que la existencia de instituciones dedicadas a atender sus necesidades sea suficiente cuando no cuentan con recursos para cumplir sus objetivos.

denuncia falta de escuela preparatoria Tepotzotlán Edomex
Robles cuestiona recortes a programas dirigidos a las mujeres. (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

“¿De qué sirve que tengas una Secretaría de las Mujeres si no va a haber presupuesto?”, preguntó.

Llama a impedir la intervención del crimen organizado en las elecciones de 2027

Además de abordar la agenda de género, Robles pidió que mujeres y hombres trabajen para evitar que grupos delictivos intervengan en los próximos comicios.

“Y yo lo que creo es que mujeres y hombres tenemos que lograr que el año que viene no haya intromisión de la delincuencia organizada en el proceso electoral”, declaró.

La exsecretaria también advirtió sobre la presencia de organizaciones criminales en distintas regiones del país y sostuvo que no se puede permitir que continúen ampliando su control territorial.

La preocupación por la seguridad electoral también ha sido planteada por el gobierno federal.

La política, otrora detenida por presunto desvío de recursos públicos, fue regente del entonces Distrito Federal
Robles pide frenar la injerencia criminal en los comicios de 2027. Crédito: X/@alitomorenoc

El 8 de octubre, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que las autoridades trabajan en la identificación de zonas de riesgo para prevenir la injerencia criminal en las elecciones de 2027.

El funcionario explicó que las labores se coordinan con el Instituto Nacional Electoral (INE), la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia y corporaciones de seguridad federales y estatales.

Estos son los principales planteamientos de Rosario Robles

Durante sus declaraciones, la exfuncionaria expuso varias preocupaciones relacionadas con la participación política de las mujeres y las condiciones para los próximos comicios:

  • Perspectiva de género: consideró que la presencia de mujeres en cargos públicos no garantiza políticas comprometidas con sus derechos.
  • Presupuesto para las mujeres: cuestionó la reducción de recursos y la desaparición de programas sociales.
  • Seguridad electoral: pidió evitar que la delincuencia organizada intervenga en las elecciones de 2027.
  • Acuerdos entre partidos: respaldó la construcción de alianzas entre fuerzas políticas de oposición.
  • Candidaturas comunes: planteó que los partidos consideren postulaciones conjuntas en distritos donde tengan posibilidades de ganar.
Personas de espaldas frente a mamparas de votación con la frase "El voto es libre y secreto" y el símbolo del Instituto Nacional Electoral
Robles plantea candidaturas únicas en distritos competitivos. (INE)

Rosario Robles considera necesaria una alianza entre partidos de oposición

Al ser cuestionada sobre si una alianza opositora es la única vía para vencer a Morena, Robles respondió que considera necesarios los acuerdos entre las fuerzas políticas.

“Yo veo con optimismo que las direcciones de los partidos opositores están hablando”, señaló.

También indicó que ya existen estados en los que se identifica una posible alianza y destacó la importancia de que los partidos dialoguen para definir candidaturas compartidas.

“Me parece muy importante que en la Cámara de Diputados, si no en la totalidad de los distritos, en los que sí se puedan ganar coaligados, puedan postularse candidatos únicos”, agregó.

Rosario Robles respalda candidaturas únicas en distritos competitivos. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM
Rosario Robles respalda candidaturas únicas en distritos competitivos. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

Su planteamiento se centra en coordinar esfuerzos electorales en los distritos donde una candidatura común pueda representar una alternativa competitiva frente a Morena.

Gobierno federal prepara acciones para prevenir riesgos electorales

Las declaraciones de Robles ocurren mientras las autoridades federales preparan medidas para prevenir la intervención de grupos criminales en los comicios del próximo año.

García Harfuch señaló que el gobierno revisa los antecedentes de situaciones registradas en procesos anteriores para identificar riesgos y definir acciones preventivas.

Harfuch anuncia acciones para evitar la intervención del crimen organizado.
Harfuch anuncia acciones para evitar la intervención del crimen organizado.

“Estamos trabajando para determinar los focos rojos; vamos a dar a conocer más adelante también las acciones que se van a llevar a cabo”, afirmó el secretario durante su comparecencia ante integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

En este contexto, Robles vinculó la exigencia de fortalecer los derechos de las mujeres con la necesidad de garantizar condiciones de seguridad para la participación política.

Temas Relacionados

Rosario RoblesElecciones 2027INEMorenaPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Emanuel Navarrete, el vaquero mexicano que no quería boxear y ahora busca un nuevo título mundial

El orgullo del Estado de México peleará contra O’Shaquie Foster en busca del título CMB de las 130 libras en San Antonio. Texas

Emanuel Navarrete, el vaquero mexicano que no quería boxear y ahora busca un nuevo título mundial

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 15 de octubre: Manifestantes bloquean circulación en Anillo Periférico

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 15 de octubre: Manifestantes bloquean circulación en Anillo Periférico

Asistente da detalles de la salud de Laura Bozzo luego de su trasladado hasta CDMX en ambulancia

La conductora de televisión fue hospitalizada en Acapulco y después fue llevada a la capital, aseguró que se encuentra bien

Asistente da detalles de la salud de Laura Bozzo luego de su trasladado hasta CDMX en ambulancia

Fiscalía de Oaxaca golpea red de extorsión y prestamos “gota a gota” operada bajo fachada de anexos y protegida por ASAEO

Nueve centros reclutaron a personas con adicciones para operar como cobradores y halcones, en un esquema que generó ganancias mensuales estimadas en 20 millones de pesos

Fiscalía de Oaxaca golpea red de extorsión y prestamos “gota a gota” operada bajo fachada de anexos y protegida por ASAEO

Temblor hoy en México: se registra sismo de 4.1 en Oaxaca este 15 de octubre de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: se registra sismo de 4.1 en Oaxaca este 15 de octubre de 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de octubre: van 17 policías identificados por abuso contra manifestantes en marcha por agua limpia en Jalisco

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de octubre: van 17 policías identificados por abuso contra manifestantes en marcha por agua limpia en Jalisco

Fiscalía de Oaxaca golpea red de extorsión y prestamos “gota a gota” operada bajo fachada de anexos y protegida por ASAEO

Capturan en Sinaloa a cuatro familiares de "Carlitos Rugrats", operador criminal ligado a "Los Mayos"

Desde una cárcel en Ciudad Juárez, un ciudadano estadounidense dirigía el tráfico de fentanilo y metanfetamina hacia EEUU: hay cinco acusados

Tras viralizarse video de operativo en Culiacán, Gabinete de Seguridad confirma siete detenidos con nexos a una célula delictiva

ENTRETENIMIENTO

Tras brillar en ‘La Rosa de Guadalupe’ y ‘El privilegio de amar’, emblemático actor ahora se dedica a vender en la calle: “No hay chamba”

Tras brillar en ‘La Rosa de Guadalupe’ y ‘El privilegio de amar’, emblemático actor ahora se dedica a vender en la calle: “No hay chamba”

Asistente da detalles de la salud de Laura Bozzo luego de su trasladado hasta CDMX en ambulancia

Qué le pasó a Junior H: el cantante se vuelve tendencia por rumores sobre su salud

Cómo registrarse a la preventa de U2 en el Estadio GNP Seguros: requisitos y fecha límite

Aldo Rendón se niega a ir al concierto de Mariana Ochoa en La Maraka

DEPORTES

Emanuel Navarrete, el vaquero mexicano que no quería boxear y ahora busca un nuevo título mundial

Emanuel Navarrete, el vaquero mexicano que no quería boxear y ahora busca un nuevo título mundial

El “Matador” Hernández respalda a Gilberto Mora y Rafa Márquez como el futuro de la Selección Mexicana

La copa que todos quieren levantar: así es el trofeo TANE que se entregará al ganador del Gran Premio de México

Óscar de la Hoya acusa a Canelo Álvarez de imponer intereses personales para realizar la pelea en Riad pese a bombardeos: “Valoren la vida”

Entre palapas y caballos españoles: así es el rancho en Guerrero donde Jorge Campos conecta con sus raíces