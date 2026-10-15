México

Trabajadores del IMSS no bajan los brazos y anuncian marcha nacional para el 21 de octubre

El movimiento advirtió que las movilizaciones continuarán pese a la aceptación de negociar un aumento salarial y aseguró que sus demandas no responden a intereses partidistas

Trabajadores del IMSS anuncian segunda movilización nacional para el 21 de octubre. Crédito: Reuters
Trabajadores del IMSS anuncian segunda movilización nacional para el 21 de octubre. Crédito: Reuters
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Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) convocaron a una segunda movilización nacional para el próximo miércoles 21 de octubre, al señalar que la aceptación de negociar un aumento salarial no significa el fin de las protestas.

Un representante del movimiento afirmó que las manifestaciones apenas comienzan y sostuvo que la movilización responde a las demandas laborales de los trabajadores, no a intereses partidistas.

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