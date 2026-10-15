Trabajadores del IMSS no bajan los brazos y anuncian marcha nacional para el 21 de octubre

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) convocaron a una segunda movilización nacional para el próximo miércoles 21 de octubre, al señalar que la aceptación de negociar un aumento salarial no significa el fin de las protestas.
Un representante del movimiento afirmó que las manifestaciones apenas comienzan y sostuvo que la movilización responde a las demandas laborales de los trabajadores, no a intereses partidistas.
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