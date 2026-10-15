México

Un extranjero y su acompañante, las víctimas del ataque a balazos contra un auto de lujo en Azcapotzalco

Los agresores huyeron en motocicletas, mientas que las dos personas agredidas resultaron heridas y fueron trasladadas para recibir atención médica

El vehículo involucrado, de la marca Lexus, presentó diversos impactos en el vidrio del conductor. Crédito: Redes Sociales
El vehículo involucrado, de la marca Lexus, presentó diversos impactos en el vidrio del conductor. Crédito: Redes Sociales
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Un extranjero y su acompañante de nacionalidad mexicana resultaron heridos por disparos de arma de fuego cuando viajaban a bordo de un automóvil de la marca Lexus de cuatro puertas frente al Centro de Servicio Automotriz Orsa, en el cruce de la calle Ahuehuete y la avenida Aquiles Serdán, colonia Pasteros, alcaldía Azcapotzalco.

Los presuntos responsables, al menos cuatro sujetos distribuidos en dos motocicletas color negro, persiguieron el vehículo y dispararon contra él en reiteradas ocasiones.

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De acuerdo con el reporte preliminar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), paramédicos de la corporación atendieron a ambas víctimas en el lugar y las trasladaron a un hospital para su atención médica. El caso fue turnado al agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quienes llegaron al punto para iniciar las primeras indagatorias.

Testigos reportaron al menos diez detonaciones durante la persecución

Personas presentes en la zona señalaron, de acuerdo con el reporte del medio N+ desde el lugar, que se escucharon al menos diez detonaciones mientras los agresores perseguían el automóvil por la calle Ahuehuete. Los disparos impactaron en el vidrio del lado del conductor, en la puerta trasera del lado del copiloto y en el medallón del vehículo, según las imágenes transmitidas por ese medio.

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El Lexus atacado circulaba con placas del Estado de Morelos. El ataque se registró en un tramo con alta actividad comercial, a unas calles del Mercado Pasteros y de la estación Tezozómoc del Metro, lo que generó la presencia de numerosos testigos al momento de la persecución.

Por otra parte, el periodista Jorge Becerril difundió en su cuenta de X, @MrElDiablo8, imágenes de las dos motocicletas utilizadas por los presuntos responsables del ataque. En las fotografías se observa a los tripulantes vestidos de negro, con casco, circulando por la zona antes de la agresión.

Un motociclista ajeno al ataque resultó afectado durante el caos generado por los disparos. El hombre esperaba el cambio de semáforo en el cruce cuando una camioneta lo impactó en medio de la confusión provocada por la balacera, lo que provocó que su motocicleta quedara debajo de otro vehículo.

La secuencia de hechos, desde las primeras detonaciones hasta el choque múltiple, se desarrolló en cuestión de segundos sobre la avenida.

Hasta el momento, las autoridades no revelaron la nacionalidad del extranjero lesionado. Tampoco se detalló el estado de salud en el que se encontraban ambas víctimas al momento de su ingreso hospitalario, ni el nombre del hospital al que fueron trasladadas.

Información en desarrollo...

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