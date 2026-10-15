Qué le pasó a Junior H: el cantante se vuelve tendencia por rumores sobre su salud

Qué le pasó a Junior H: el cantante se vuelve tendencia y enfrenta rumores de VIH (@juniorh)

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El cantante Junior H se volvió tendencia en redes sociales este jueves 15 de octubre, luego de que su nombre se asociara a un relato viral de TikTok sobre una presunta amante, que desataron especulaciones sobre su salud.

Usuarios de TikTok y X vincularan al cantante de corridos tumbados con rumores de VIH, a partir de un video de storytime que no menciona nombres de artistas.

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El origen de la especulación es un video publicado en la cuenta de TikTok @pierre_eliteperito, donde se narra la historia de una joven que descubre una condición médica tras una relación con alguien vinculado al medio musical, específicamente los corridos tumbados. En los comentarios, los usuarios propusieron varios nombres, entre ellos Junior H, Neton Vega y Gabito Ballesteros.

El origen del rumor sobre la salud de Junior H

Video publicado en la cuenta de TikTok @pierre_eliteperito, donde se narra la historia de una joven que descubre una condición médica tras una relación con alguien vinculado a los corridos tumbados.

Todas las especulaciones comenzaron tras la publicación de un abogado que relató en redes su experiencia defendiendo a un cliente al que su expareja quiso acusar de haberla contagiado de VIH. De acuerdo con el relato, la mujer había terminado la relación con el cliente del abogado tras descubrir que presuntamente le fue infiel con “un cantante de corridos tumbados”.

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La mujer sufrió después un accidente y, durante los estudios médicos realizados en el hospital, se detectó que era portadora de la enfermedad. El cliente del abogado, señala la publicación, habría demostrado estar libre de la infección, lo que llevó a los usuarios a concluir que el responsable era el cantante al que se refería el relato, sin que este fuera nombrado directamente.

Por qué salió el nombre de Junior H en redes sociales

Junior H se volvió tendencia y se vinculó con esta historia debido a dos factores, el primero fue por la pérdida de peso que sufrió el cantante en los últimos años y los usuarios lo asociaron con la enfermedad; la segunda razón es por el juego de palabras de llevar la H en su nombre artístico.

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Junior H en tendencia por rumores de su salud

De momento, Antonio Herrera Pérez, nombre real del cantante, no ha salido a desmentir los rumores, ni dar explicaciones. Por lo que todos los rumores se mantienen únicamente como parte de las tendencias que surgen en redes sociales, y no tienen respaldo médico, ni oficial.

Junior H explicó su cambio físico antes de que surgiera el rumor

Antes de que circularan las versiones sobre su salud, el cantante había abordado públicamente la pérdida de peso que mostró respecto a su etapa inicial, cuando tenía sobrepeso. Junior H explicó que el cambio responde a mejores hábitos de vida y que se siente bien con la transformación de su cuerpo.

El VIH es un virus que ataca el sistema inmunológico y que, en su etapa más avanzada, deriva en sida, de acuerdo con información de Mayo Clinic. La enfermedad se transmite por sangre, fluidos corporales y leche materna, y la vía más común de contagio es la intimidad sin protección, sin que exista cura, aunque sí tratamientos que retrasan su avance.

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(BrigaSAD)

Ni el cantante ni su equipo se han pronunciado sobre los señalamientos

Hasta el momento, Junior H y su equipo no han emitido declaración alguna sobre los señalamientos que circulan en redes sociales. El cantante ha continuado usando sus cuentas únicamente para promocionar sus proyectos musicales, sin referirse al tema.

No existe información verificada ni evidencia pública que respalde la versión de un diagnóstico de VIH o sida en el cantante. La ausencia de comentarios por parte del artista no confirma ni desmiente nada, dado que se trata de información médica privada, y el hecho de que un rumor acumule reproducciones y comentarios en redes no lo convierte en verdadero.