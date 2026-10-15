México

Cómo registrarse a la preventa de U2 en el Estadio GNP Seguros: requisitos y fecha límite

El proceso de inscripción prevé cuatro fases de comercialización, los usuarios disponen de opciones gratuitas y membresías de pago que abren turnos prioritarios según la antigüedad del usuario

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La agrupación irlandesa habilitó registros gratuitos y suscripciones de pago para ordenar los turnos de compra antes de la venta general en la capital mexicana. (U2)
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Los fanáticos de U2 en la Ciudad de México cuentan con un plazo límite para realizar el registro gratuito y buscar boletos en la venta anticipada de sus conciertos en el Estadio GNP Seguros.

El proceso de inscripción previa estará habilitado hasta el domingo 18 de octubre a las 21:59 horas.

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La plataforma de Ticketmaster habilitó un portal especial para vincular las cuentas de los usuarios a esta fase, denominada oficialmente como Preventa de Artista.

La gira The Greatest Show On Earth World Tour contempla dos fechas en la capital del país, agendadas para el 23 y 26 de febrero de 2027.

Las presentaciones representan el regreso de la banda tras nueve años de ausencia en escenarios mexicanos, acompañados por el músico estadounidense Beck como invitado especial.

La Preventa de Artista no requiere códigos promocionales

El registro se realiza directamente en el sitio de Ticketmaster asignado al evento.

Los usuarios deben elegir la fecha específica a la que desean asistir o seleccionar ambas presentaciones, aceptar los términos del servicio e iniciar sesión con su cuenta personal.

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La compañía organizadora confirmó que el procedimiento no genera un código alfanumérico. El acceso a la fila virtual se vincula de forma automática a la cuenta y al correo electrónico del usuario registrado en el sistema.

Los compradores inscritos recibirán un correo electrónico de confirmación el 21 de octubre con las instrucciones finales y el enlace directo.

La jornada de venta exclusiva para la Preventa de Artista comenzará el jueves 22 de octubre a las 10:00 horas.

Completar el formulario no garantiza la adquisición de entradas, pues el inventario dependerá de la disponibilidad en el sistema. La empresa sugiere ingresar a la sala de espera virtual con 30 minutos de anticipación al inicio de la jornada.

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La jornada de venta exclusiva para la Preventa de Artista comenzará el jueves 22 de octubre a las 10:00 horas. (U2)

Las membresías de pago ofrecen acceso prioritario a la fila virtual

Quienes buscan asegurar un lugar antes que la fila general pueden adquirir una suscripción anual en el portal oficial del grupo.

El plan estándar tiene un costo de 60 dólares, equivalentes a 1,103 pesos, mientras que el paquete premium cuesta 85 dólares, unos 1,562 pesos.

Las membresías otorgan beneficios adicionales que incluyen mercancía oficial, publicaciones con material fotográfico inédito y acceso prioritario.

La venta anticipada para el Grupo Feedback abrirá el lunes 19 de octubre a las 10:00 horas.

Los suscriptores del Grupo The Hype podrán ingresar a la plataforma el martes 20 de octubre a las 10:00 horas. Ambas fases concluirán a las 22:00 horas de sus respectivas fechas.

El acceso a estas etapas no depende del costo de la suscripción, sino de la antigüedad del fan en el sistema.

El Grupo Feedback reúne a los suscriptores veteranos que mantenían su membresía activa antes del anuncio del tour, por lo que cuentan con el primer turno de compra.

Por su parte, el Grupo The Hype integra a los nuevos usuarios que adquieran cualquiera de los dos paquetes en el sitio web antes del inicio de las ventas.

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Quienes buscan asegurar un lugar antes que la fila general pueden adquirir una suscripción anual en el portal oficial del grupo. (Archivo)

El calendario general abarca diversas fases de comercialización

La preventa Banamex está programada para el miércoles 21 de octubre a partir de las 10:00 horas, con opciones de pago a tres y seis meses sin intereses.

La venta abierta al público general iniciará el viernes 23 de octubre en el mismo horario.

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La gira The Greatest Show On Earth World Tour contempla dos fechas en la capital del país, agendadas para el 23 y 26 de febrero de 2027. (Instagram)

La distribución de localidades en la cancha del recinto contempla una pasarela central conectada con el escenario principal. Este diseño ubica la sección Golden Circle alrededor del recorrido de la banda durante la presentación.

El Estadio GNP Seguros tiene capacidad para más de 65,000 personas en esta configuración. Las fechas internacionales previas de la gira registraron precios de entrada que oscilaron entre 2,500 pesos y 10,000 pesos.

El Estadio GNP Seguros tiene capacidad para más de 65,000 personas en esta configuración. (redes sociales)
El Estadio GNP Seguros tiene capacidad para más de 65,000 personas en esta configuración. (redes sociales)

Las grabaciones recientes en la capital anticiparon el anuncio

Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. visitaron la Ciudad de México meses atrás para grabar los videos musicales de las canciones Silencio y Street of Dreams.

La producción utilizó como locación las calles del Centro Histórico y el Salón Los Ángeles en la colonia Guerrero.

Ese recorrido derivó en una invitación pública de la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, quien sugirió a la banda ofrecer un espectáculo gratuito en el Zócalo. El grupo finalmente optó por concretar dos noches en el inmueble de la alcaldía Iztacalco.

CIUDAD DE MÉXICO, 12MAYO2026.- La banda irlandesa U2 integrada por Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr en calles del centro histórico de la Ciudad de México, graban un video de su nuevo tema. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM
CIUDAD DE MÉXICO, 12MAYO2026.- La banda irlandesa U2 integrada por Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr en calles del centro histórico de la Ciudad de México, graban un video de su nuevo tema. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

La última presentación de la agrupación en el recinto de la capital ocurrió en 2017, cuando la sede operaba con el nombre de Foro Sol durante la gira conmemorativa del disco The Joshua Tree. El grupo también se presentó en ese escenario en 1997.

La gira internacional marca el retorno de Larry Mullen Jr. a la batería tras someterse a una cirugía de cuello y espalda.

Las presentaciones de febrero iniciarán el itinerario latinoamericano del grupo, que continuará con fechas confirmadas en Sao Paulo y Buenos Aires.

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