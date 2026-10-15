Diputados solicitan más recursos para cubrir las prestaciones de los trabajadores del IMSS

En comisiones de San Lázaro, diputados solicitaron más recursos para cubrir las prestaciones de los trabajadores del IMSS. Crédito: Reuters

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Este jueves, la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados solicitó mil millones de pesos adicionales para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 2027, que se usarían para mejorar las prestaciones del personal de la dependencia de salud.

Mientras tanto, con 23 votos a favor y tres en contra, la Comisión –presidida por Arturo Olivares, exsecretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social– avaló su opinión al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el siguiente ejercicio fiscal.

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Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados solicita más recursos para prestaciones del IMSS

De acuerdo con el documento, pese a que existe la propuesta del Ejecutivo federal para impulsar incrementos en términos reales, tanto el IMSS como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) necesitan de recursos adicionales para mejorar el salario de su personal, para infraestructura e impulsar su inversión.

El proyecto presupuestal también prevé una asignación al IMSS superior a 1.8 billones de pesos, cifra que equivale a un incremento real del 9.8 por ciento con respecto a este año.

Sin embargo, la Comisión solicitó mil millones de pesos adicionales para servicios por prestaciones sociales. Es decir, beneficios, programas o actividades de carácter asistencial, económico, de salud, educativo o recreativo que complementan el salario directo del trabajador, así como infraestructura para la asistencia y la seguridad social.

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Piden 400 millones de pesos más para el ISSSTE

La opinión leída por Olivares señala que el ISSSTE tendría una asignación superior a 571 mil 592 millones de pesos, lo que representa un aumento real de 2.73 por ciento. Para el Ramo 19, “Aportaciones a Seguridad Social”, se contempla un presupuesto de un billón 661 mil millones de pesos, 4.38 por ciento más.

La Comisión también solicitó un incremento de más de 400 millones de pesos para el ISSSTE. Los recursos se destinarían a la atención de personas con discapacidad y a los servicios de estancias del bienestar y desarrollo infantil.

La Comisión de Seguridad Social de San Lázaro sesionó para analizar los recursos destinados al IMSS e ISSSTE. Crédito: @CanalCongreso

Sindicalizados del IMSS rechazan propuesta de aumento salarial

Por su parte, la diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Patricia Mercado, destacó que, como resultado de la consulta salarial del IMSS celebrada ayer, la mayoría de los trabajadores sindicalizados rechazaron la propuesta de incremento salarial de 2.9 por ciento al salario tabular y 3.9 por ciento en prestaciones, por lo que darán paso a una nueva negociación.

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Además, Mercado acusó que el oficialismo se ha negado a hacer la declaratoria de constitucionalidad de la reforma en materia de salarios mínimos para policías, maestros y personal de salud, a pesar de que ya fue aprobada por los congresos locales.

Consideró que si la reforma antes descrita e impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador se hubiera publicado, hoy no habría trabajadores del sector salud con salarios menores a 18 mil pesos mensuales.

“No tendría que haber ningún trabajador de estas categorías que ganará menos de 18 mil pesos, y una de las cuestiones que se ha planteado, que está aclarado muy bien, que médicos, algunos médicos han planteado que su salario base es de 10 mil pesos, cuando la beca de Jóvenes Construyendo el Futuro es de 9 mil 500, que es el mínimo”, dijo la legisladora emecista.

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Trabajadores del IMSS dieron muestra de democracia: Germán Martínez

Germán Martínez, exdirector del IMSS y diputado del PAN, aseguró que ayer el sindicato del IMSS dio una muestra de democracia al no aceptar el incremento salarial propuesto.

No obstante, advirtió que mientras la cuota obrero-patronal no se cotice de manera real y justa, el IMSS seguirá teniendo problemas para solventar sus gastos.

“El dueño del Instituto Mexicano de Seguro Social son los trabajadores, en primer lugar, los patrones y el Gobierno; los tres, y los tres le deben meter el hombro. Efectivamente, los patrones deben estimar correctamente la cuota obrero-patronal en el sentido y en ese sentido, mientras no se cotice la cuota obrero patronal de manera real y justa, el Instituto Mexicano seguirá teniendo estos problemas de dinero”, expuso el panista.

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Panista pide que se aclare si un médico cubano gana más que un mexicano

Durante su intervención, Martínez Cázares también exigió que se aclaren los casos donde, supuestamente, un médico cubano gana más que un mexicano en las mismas circunstancias y aseguró que eso también es injerencia.

El director general del IMSS, Zoé Robledo, emite un mensaje oficial en México tras la negativa a la propuesta de incremento presupuestario para la institución. (IMSS (imagen intervenida con Gemini IA para mejorar calidad))

“No es justo que un médico cubano gane más que un médico en las mismas circunstancias y condiciones del Instituto Mexicano de Seguro Social. Tienen razón en un reclamo de ese desnivel salarial. Que gane más un médico cubano también es injerencia extranjera, para los que les gusta el nacionalismo en unos temas y se hacen de la vista gorda en otros.

“Yo sí creo que en esto tienen razón los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social en dolerse de esa injusticia y de ese desnivel salarial”, agregó.

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Vamos a ver si hay intención de dar más recursos al IMSS para que pueda cubrir, a cabalidad, las prestaciones de sus trabajadores sindicalizados.