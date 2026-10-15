Óscar de la Hoya acusa a Canelo Álvarez de imponer intereses personales para realizar la pelea en Riad pese a bombardeos: “Valoren la vida”

Óscar de la Hoya se lanza contra la realización de la pelea Canelo vs Mbilli en Riad (IG/ @oscardelahoya)

Guardar

La pelea de Saúl Canelo Álvarez contra Christian Mbilli ha tomado un giro controversial. A semanas de que se lleve a cabo el evento, la ciudad de Riad, Arabia Saudita, atraviesa un conflicto de inseguridad que ha provocado la cancelación de algunos eventos deportivos internacionales. Sin embargo, hasta el momento la cartelera de boxeo sigue en pie.

El mundo del boxeo internacional ha mostrado su preocupación por la realización del evento, entre ellos, Óscar de la Hoya compartió su postura sobre la decisión de Canelo Álvarez de llevar a cabo la pelea pese al contexto de inseguridad que rodea la ciudad y el aeropuerto internacional. El promotor se lanzó contra los intereses personales del peleador mexicano y lo acusó de anteponer el dinero antes que la seguridad de las personas.

PUBLICIDAD

Fue por medio de sus redes sociales que el Golden boy criticó a Canelo y a Turki Alalshikh por priorizar intereses económicos que la vida misma, incluso el ex boxeador acusó de que buscan imponer una agenda deportiva con este tipo de eventos.

Óscar de la Hoya se lanza contra Canelo por mantener pelea en Arabia Saudita

Óscar de la Hoya se lanza contra Canelo por mantener pelea en Arabia Saudita ( REUTERS/Mario Anzuoni)

Óscar de la Hoya cuestionó la realización del evento Canelo Álvarez vs Christian Mbilli en Riad, Arabia Saudita, tras los recientes bombardeos reportados en la ciudad. El exboxeador sostuvo que varios ataques contra el Aeropuerto Internacional Rey Khalid, ocurridos a comienzos de la semana, dejaron 13 muertos y más de 300 heridos, además de provocar el cierre de la terminal “hasta nuevo aviso”.

PUBLICIDAD

De la Hoya afirmó que, pese a esas noticias, Turki Al-Sheikh mantiene la previsión de que la pelea se dispute dentro de dos semanas y señaló que el promotor declaró que Canelo Álvarez “no tiene miedo”. El Golden Boy respondió que el mexicano podría llegar a través de un aeropuerto privado, pero advirtió que esa posibilidad no elimina los riesgos para el resto de las personas vinculadas con la función.

“Turki Alalshikh todavía cree que lo de Canelo vs Mbilli sucederá dentro de dos semanas. Dice que Canelo no tiene miedo. Bueno, puede que Canelo no tenga miedo porque llegará a un aeropuerto privado, ¿pero qué pasa con todos los demás vinculados al evento? Están cagados de miedo. ¿Cómo no se cancela este evento?”, expresó de la Hoya en un video que subió a su cuenta oficial de Instagram, además calificó la situación como “una preocupación de seguridad jodidamente enorme”.

PUBLICIDAD

De la Hoya cuestionó que el evento pueda mantenerse por razones económicas y preguntó si los organizadores están dispuestos a “poner en riesgo la vida de la gente" (REUTERS/Umit Bektas)

También expresó que, desde su perspectiva como peleador, “de ninguna manera” viajaría a Riad mientras continúen los ataques y manifestó su sorpresa de que Álvarez no haya emitido un comunicado para cancelar la presentación.

“Me sorprende muchísimo que Canelo no haya emitido un comunicado cancelando esto. ¿Está bien con poner en riesgo la vida de la gente por este afán de hacer dinero?“, sentenció.

De la Hoya cuestionó que el evento pueda mantenerse por razones económicas y preguntó si los organizadores están dispuestos a “poner en riesgo la vida de la gente por este afán de hacer dinero”. Según sus declaraciones, Riad ya trasladó un evento de tenis previsto para la próxima semana, por lo que pidió que se adopte la misma medida con la cartelera de boxeo.

PUBLICIDAD

Canelo confirma pelea en Arabia según Turki (X/ @Turki_alalshikh)

De la Hoya también acusó a Turki Alalshikh de haber comprado a “la mayor parte de los medios del boxeo”, aunque sostuvo que no pueden controlar la cobertura de los medios internacionales.

El exboxeador sostuvo que se han gastado “miles de millones de dólares” para convencer a la opinión pública de que viajar a Riad es seguro, pero afirmó que los ataques recientes contradicen ese mensaje. “Dejen de imponer su agenda a la gente. Valoren la vida y la seguridad humana por encima de sus intereses financieros”, declaró antes de cerrar su mensaje con una defensa de sus críticas: “Nunca eres un hater si solo dices los hechos”, finalizó.

PUBLICIDAD

Turki Alalshikh mantendrá pelea de Canelo vs Mbilli a petición del boxeador mexicano

Canelo Álvarez peleará contra Christian Mbilli en Riad el 31 de octubre, pese a los bombardeos que alcanzaron aeropuertos, incluido el de la capital saudita, según informó Turki Alalshikh, asesor de la Corte Real del Reino de Arabia Saudita y promotor de la función “México contra el Mundo”.

Canelo Álvarez se prepara para regresar al cuadrilátero (IG/ @canelo)

El boxeador tapatío volverá al ring a los 35 años, luego de una operación en el codo y de perder el título indiscutido de las 168 libras ante Terence Crawford el 13 de septiembre en el Allegiant Stadium. Su récord es de 63 triunfos, tres derrotas y dos empates, además de campeonatos mundiales en cuatro divisiones.

PUBLICIDAD

De acuerdo con Alalshikh, afirmó que Álvarez se comunicó con él después de los ataques y le expresó que mantiene su compromiso de combatir en Arabia Saudita, aun con las tensiones bélicas que generaron preocupación por la realización de la cartelera.

El promotor publicó en redes sociales que el pugilista no mostró temor ni dudas sobre viajar a Riad. Hasta ahora, no se contemplan cambios en la fecha ni en la sede del encuentro.

“Canelo se puso en contacto y me dijo que aún peleará en Riad este octubre, pase lo que pase. No le teme a nada. Mi país es hogar de las dos Mezquitas Sagradas, tierra de paz, seguridad, rica civilización, profunda historia y gente de corazón noble. Gracias a todos los que se acercaron y mostraron su apoyo. Los tiempos difíciles revelan a los verdaderos amigos”, escribió Alalshikh.

PUBLICIDAD