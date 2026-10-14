Cruz Azul lanza promoción en los boletos para su partido contra Juárez en el Estadio Banorte

Cruz Azul lanzó una promoción en los boletos para su partido contra Juárez en el Estadio Banorte del próximo sábado 17 de octubre por la jornada número 12 del Apertura 2026 (REUTERS)

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Cruz Azul lanzó una promoción en los boletos para su partido contra Juárez en el Estadio Banorte del próximo sábado 17 de octubre por la jornada número 12 del Apertura 2026. La oferta, llamada “Promo Blu”, reduce los precios en zonas seleccionadas durante 48 horas.

La promoción inició el lunes 12 de octubre a las 15:00 horas y concluye el miércoles 14 de octubre a las 15:00 horas. La venta es exclusiva en línea mediante Fanki; no aplica en taquillas ni puede combinarse con otros descuentos.

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Pumas y Cruz Azul empataron 3 - 3 (X/ @CruzAzul)

Entre las rebajas, los boletos de Alto Norte y Alto Sur bajan de 200 a 150 pesos. Las localidades de 300 Preferente pasan de 350 a 200 pesos, mientras que las zonas 100 Lateral, 300 Lateral B, 100 Cabecera Norte, 100 Cabecera Sur y Alto Lateral quedan en 250 o 200 pesos, según el sector.

Zonas con descuento: Alto Norte: de 200 a 150 pesos.

Alto Sur: de 200 a 150 pesos.

Alto Lateral: de 250 a 200 pesos.

Personas con discapacidad: de 250 a 200 pesos.

300 Preferente: de 350 a 200 pesos.

300 Lateral B: de 400 a 250 pesos.

100 Lateral: de 450 a 250 pesos.

100 Cabecera Norte: de 400 a 250 pesos.

100 Cabecera Sur: de 400 a 250 pesos. Zonas sin promoción: 100 Plus Norte: 500 pesos.

100 Plus Sur: 500 pesos.

Palcos Club: 1,200 pesos.

Cruz Azul lanzó una promoción en los boletos para su partido contra Juárez en el Estadio Banorte del próximo sábado 17 de octubre por la jornada número 12 del Apertura 2026 (X@CruzAzul)

Las personas con discapacidad pueden adquirir entradas por 200 pesos, tras una reducción desde 250 pesos. En contraste, no hay descuento para las zonas 100 Plus Norte, 100 Plus Sur ni Palcos Club.

Cada persona puede comprar hasta seis boletos. Los precios pueden aumentar por cargos de servicio de la boletera y están sujetos a disponibilidad.

¿Cómo llegan al partido?

Cruz Azul vuelve al Estadio Banorte para enfrentar a Juárez después del empate 3 a 3 ante Pumas en el Estadio Olímpico Universitario, durante la jornada pasada.

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El conjunto cementero regresará a casa tras su anterior presentación como local, que terminó igualada frente a Toluca el 26 de septiembre, en la fecha 10 del Apertura 2026.

Cruz Azul recibirá a Juárez con la oportunidad de mejorar su posición en la tabla general. El equipo ocupa el séptimo puesto con 17 puntos, tras cinco victorias, dos empates y cuatro derrotas.

Foto de archivo de jugadores del Cruz Azul celebrando tras anotar un gol en partido del torneo mexicano. Estadio Azteca, Ciudad de México, México. 26 de septiembre de 2026. REUTERS/Eloisa Sánchez

El rival llega en el último lugar de la clasificación, con cuatro unidades conseguidas a partir de un triunfo, un empate y nueve caídas. En su compromiso más reciente, los Bravos igualaron 1 a 1 con Xolos de Tijuana en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

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Soccer Football - Liga MX - Toluca v Juarez - Estadio Nemsio Diez, Toluca, Mexico - August 30, 2026 Juarez players pose for a team group photo before the match REUTERS/Eloisa Sanchez

Dónde y cuándo ver el partido

El encuentro entre Cruz Azul y Juárez comenzará a las 21:00 horas, según el tiempo del centro de México, y tendrá como sede el Estadio Banorte a las 21:00 horas del centro de México. La transmisión estará disponible por Canal 5, TUDN, ViX Premium, Layvtime y el canal de YouTube de Layvtime.

La señal abierta estará a cargo de Canal 5, mientras que TUDN emitirá el encuentro por televisión de paga.

Las alternativas de transmisión en línea serán ViX Premium, Layvtime y Layvtime YouTube.