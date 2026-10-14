México Deportes

Cruz Azul lanza promoción en los boletos para su partido contra Juárez en el Estadio Banorte

La promoción inició el lunes 12 y concluye el miércoles 14 de octubre

Cruz Azul lanzó una promoción en los boletos para su partido contra Juárez en el Estadio Banorte del próximo sábado 17 de octubre por la jornada número 12 del Apertura 2026 (REUTERS)
Cruz Azul lanzó una promoción en los boletos para su partido contra Juárez en el Estadio Banorte del próximo sábado 17 de octubre por la jornada número 12 del Apertura 2026 (REUTERS)
Guardar

Cruz Azul lanzó una promoción en los boletos para su partido contra Juárez en el Estadio Banorte del próximo sábado 17 de octubre por la jornada número 12 del Apertura 2026. La oferta, llamada “Promo Blu”, reduce los precios en zonas seleccionadas durante 48 horas.

La promoción inició el lunes 12 de octubre a las 15:00 horas y concluye el miércoles 14 de octubre a las 15:00 horas. La venta es exclusiva en línea mediante Fanki; no aplica en taquillas ni puede combinarse con otros descuentos.

PUBLICIDAD

Pumas y Cruz Azul empataron 3 - 3 (X/ @CruzAzul)
Pumas y Cruz Azul empataron 3 - 3 (X/ @CruzAzul)

Entre las rebajas, los boletos de Alto Norte y Alto Sur bajan de 200 a 150 pesos. Las localidades de 300 Preferente pasan de 350 a 200 pesos, mientras que las zonas 100 Lateral, 300 Lateral B, 100 Cabecera Norte, 100 Cabecera Sur y Alto Lateral quedan en 250 o 200 pesos, según el sector.

  1. Zonas con descuento:
    • Alto Norte: de 200 a 150 pesos.
    • Alto Sur: de 200 a 150 pesos.
    • Alto Lateral: de 250 a 200 pesos.
    • Personas con discapacidad: de 250 a 200 pesos.
    • 300 Preferente: de 350 a 200 pesos.
    • 300 Lateral B: de 400 a 250 pesos.
    • 100 Lateral: de 450 a 250 pesos.
    • 100 Cabecera Norte: de 400 a 250 pesos.
    • 100 Cabecera Sur: de 400 a 250 pesos.
  2. Zonas sin promoción:
    • 100 Plus Norte: 500 pesos.
    • 100 Plus Sur: 500 pesos.
    • Palcos Club: 1,200 pesos.
Cruz Azul lanzó una promoción en los boletos para su partido contra Juárez en el Estadio Banorte del próximo sábado 17 de octubre por la jornada número 12 del Apertura 2026 (X@CruzAzul)
Cruz Azul lanzó una promoción en los boletos para su partido contra Juárez en el Estadio Banorte del próximo sábado 17 de octubre por la jornada número 12 del Apertura 2026 (X@CruzAzul)

Las personas con discapacidad pueden adquirir entradas por 200 pesos, tras una reducción desde 250 pesos. En contraste, no hay descuento para las zonas 100 Plus Norte, 100 Plus Sur ni Palcos Club.

Cada persona puede comprar hasta seis boletos. Los precios pueden aumentar por cargos de servicio de la boletera y están sujetos a disponibilidad.

¿Cómo llegan al partido?

Cruz Azul vuelve al Estadio Banorte para enfrentar a Juárez después del empate 3 a 3 ante Pumas en el Estadio Olímpico Universitario, durante la jornada pasada.

PUBLICIDAD

El conjunto cementero regresará a casa tras su anterior presentación como local, que terminó igualada frente a Toluca el 26 de septiembre, en la fecha 10 del Apertura 2026.

Cruz Azul recibirá a Juárez con la oportunidad de mejorar su posición en la tabla general. El equipo ocupa el séptimo puesto con 17 puntos, tras cinco victorias, dos empates y cuatro derrotas.

Foto de archivo de jugadores del Cruz Azul celebrando tras anotar un gol en partido del torneo mexicano. Estadio Azteca, Ciudad de México, México. 26 de septiembre de 2026. REUTERS/Eloisa Sánchez
Foto de archivo de jugadores del Cruz Azul celebrando tras anotar un gol en partido del torneo mexicano. Estadio Azteca, Ciudad de México, México. 26 de septiembre de 2026. REUTERS/Eloisa Sánchez

El rival llega en el último lugar de la clasificación, con cuatro unidades conseguidas a partir de un triunfo, un empate y nueve caídas. En su compromiso más reciente, los Bravos igualaron 1 a 1 con Xolos de Tijuana en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

Soccer Football - Liga MX - Toluca v Juarez - Estadio Nemsio Diez, Toluca, Mexico - August 30, 2026 Juarez players pose for a team group photo before the match REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - Liga MX - Toluca v Juarez - Estadio Nemsio Diez, Toluca, Mexico - August 30, 2026 Juarez players pose for a team group photo before the match REUTERS/Eloisa Sanchez

Dónde y cuándo ver el partido

El encuentro entre Cruz Azul y Juárez comenzará a las 21:00 horas, según el tiempo del centro de México, y tendrá como sede el Estadio Banorte a las 21:00 horas del centro de México. La transmisión estará disponible por Canal 5, TUDN, ViX Premium, Layvtime y el canal de YouTube de Layvtime.

  • La señal abierta estará a cargo de Canal 5, mientras que TUDN emitirá el encuentro por televisión de paga.
  • Las alternativas de transmisión en línea serán ViX Premium, Layvtime y Layvtime YouTube.

Temas Relacionados

Cruz AzulFC JuárezEstadio BanorteBoletosPromociónLiga MxApertura 2026mexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Álvaro Obregón, Tlalpan y seis municipios mexiquenses: donde más mujeres desaparecen en México

El análisis, basado en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, forma parte de un estudio sobre los 100 municipios con más casos acumulados en el país

Álvaro Obregón, Tlalpan y seis municipios mexiquenses: donde más mujeres desaparecen en México

Cuándo se juega la Selección Mexicana Femenil su boleto al Mundial y a los Juegos Olímpicos

El Tricolor Femenil cerró su serie de preparación ante Jamaica con una victoria de 3-1 en el Estadio Corregidora

Cuándo se juega la Selección Mexicana Femenil su boleto al Mundial y a los Juegos Olímpicos

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 14 de octubre: continúan movilizaciones de médicos del IMSS

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 14 de octubre: continúan movilizaciones de médicos del IMSS

Comisión del Senado desecha prohibición de redes sociales para infancias y prepara nueva propuesta de protección digital

La Comsisión de Derechos Digitales analiza una propuesta que incorpore derechos, privacidad y mecanismos de aplicación efectivos

Comisión del Senado desecha prohibición de redes sociales para infancias y prepara nueva propuesta de protección digital

Día de Muertos 2026: guía de mercados más populares para comprar todo para la ofrenda

Espacios como la Central de Abasto y Jamaica operan todo el día para surtir adornos artesanales, papel calado y flores amarillas con opciones que van del menudeo hasta compras al mayoreo

Día de Muertos 2026: guía de mercados más populares para comprar todo para la ofrenda
MÁS NOTICIAS

NARCO

Gobierno de Tamaulipas negó contratos a empresas vinculadas con el Cártel del Noreste: municipio de Nuevo Laredo reconoce que sí las contrató

Gobierno de Tamaulipas negó contratos a empresas vinculadas con el Cártel del Noreste: municipio de Nuevo Laredo reconoce que sí las contrató

Álvaro Obregón, Tlalpan y seis municipios mexiquenses: donde más mujeres desaparecen en México

Trasladan a la FEMDO de la CDMX a El Cromo, líder de una célula del CJNG y generador de violencia en Oaxaca

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de octubre: capturan en Jalisco a líder de Los Cromos

“El Benny 17”: el discreto operador de Los Chapitos que mueve los hilos de la violencia en el sur de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

José Madero anuncia dos conciertos en la Arena CDMX: cuándo será la venta de boletos y qué tendrán de diferente

José Madero anuncia dos conciertos en la Arena CDMX: cuándo será la venta de boletos y qué tendrán de diferente

Profeco pone a prueba jeans para dama: estos son los que se decoloran, tuercen o vienen con una talla menor

Hombres G y Martin Garrix: los conciertos que harán resonar la CDMX durante la segunda semana de octubre del 2026

“No puedes pedir algo que tú no das”: la frase que marcó el debate sobre las mujeres en el podcast de Aldo de Nigris

Estos son los cereales con menos calorías y azúcar en 2026, según Profeco

DEPORTES

México busca el título y su boleto al Mundial en el Panamericano de Béisbol 5 2026

México busca el título y su boleto al Mundial en el Panamericano de Béisbol 5 2026

Gilberto Mora cumple 18 años y estos son los datos que explican su ascenso en el futbol mexicano

Cuándo se juega la Selección Mexicana Femenil su boleto al Mundial y a los Juegos Olímpicos

Aficionados de Cruz Azul piden premio para policía de la CDMX que cantó en el partido ante Pumas: “Invítenla al Estadio”

Raúl Jiménez será operado de la rodilla y estará fuera de las canchas hasta 2027